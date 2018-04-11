Байкальские турбазы. Когда законотворчеству не хватает логики

В марте 2018 года природоохранный прокурор Сергей Зенков озвучил проблемы с земельными участками, на которых расположены многие туристические базы в Иркутской области. Суть в том, что категория земель у многих из них является спорной, и это может иметь для владельцев турбаз непредсказуемые последствия. Ситуацию с возможными правовыми осложнениями для владельцев турбизнеса прокомментировала юрист Адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.

Природоохранное законодательство в части определения категории земель Прибайкалья сейчас находится в состоянии турбулентности. С 80-х годов прошлого века не велись никакие работы по установлению границ зоны Прибайкальского национального парка. Соответственно, участки, условно расположенные в границах парка, не были поставлены на кадастровый учет.

В связи с переводом земли из одной категории в другую, постройки, существующие на этих землях, становятся нелегальными, и узаконить их невозможно. И если там живут люди, они ничего не смогут построить – ни дом, ни даже туалет.

Декларируемая цель этих мер – решение проблем с экологией Байкала, но пока законодателям не удается выработать единую концепцию. Конечно, засилие стихийно возникающих турбаз и других объектов, где не соблюдаются элементарные природоохранные нормы, является серьезной угрозой для экологии озера. Но можно ли устранить эту угрозу простой сменой категории земель и автоматическим запретом на строительство, особенно там, где объекты уже давно функционируют?

Поэтому либо сейчас будет принято решение о том, чтобы изменить границы национального парка и поставить все на кадастровый учет, либо это просто «шум». Такие работы – дело небыстрое. Нужен механизм проверки законности предоставления земельных участков, а к нему разъяснительная работа.

Главной экологической проблемой не без основания считают стоки в Байкал. Возложенная на собственников турбаз обязанность установить герметичные септики или построить очистные сооружения, казалось бы, может быть решением. Однако, сначала надо определиться с требованиями по эффективности оборудования и сделать эти требования понятными, да и с финансированием не мешало бы разобраться, то есть, нужна серьезная системная работа, которая пока не проведена. В итоге собственник, даже если и захочет построить очистные сооружения, не сможет этого сделать, потому что не знает, как, не говоря уже о том, на какие средства.

Возможно, со временем будет утвержден перечень требований для турбаз, без соответствия которым бизнес не сможет работать. Будет создан и единый реестр турбаз, соответствующих этим требованиям. Пока ничего этого нет.

Что же касается категории конкретных земельных участков – все сведения есть в доступных источниках, в том числе выписка на земельный участок. В случае изменения категории земли собственник должен быть уведомлен в обязательном порядке. Полагаю, тут может быть применен механизм, аналогичный тому, что недавно использовался в законе о лесной амнистии: выделят критерии добросовестности приобретения земельного участка, его добросовестного использования, и если собственник выполняет все требования, проблем у него возникнуть не должно. Однако, каким будет реальное развитие событий – покажет время.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры»

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