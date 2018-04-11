Как найти «доходное место» для торговли?

Глобальные изменения в сфере торговли отражаются на жизни города и объектах недвижимости. Новые торгово-развлекательные центры притягивают львиную долю покупательского трафика, а привычные когда-то магазины из «стрит-ритейла» вынужденно меняют формат или вовсе перестают быть магазинами. Как предпринимателю сориентироваться в этих переменах и безошибочно найти место для своего бизнеса? Ответ на этот вопрос знает Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода».

Дмитрий, давайте посмотрим на наш город как на место встречи продавцов и покупателей. Что изменилось?

– Вы заметили, что главные покупательские потоки уходят из центра города? Нет больше мощного покупательского потока на Карла Маркса, нет такого, как раньше, потока на Урицкого, нет прежнего «Торгового комплекса», нет Шанхайки. Таков синергетический эффект от появления новых торгово-развлекательных центров (далее – ТРЦ, ред.), где объединены и торговля, и общепит, и развлечения. Сейчас покупательские потоки сосредоточены, главным образом, в 130-м квартале. Все туда приходят – и горожане, и туристы, и молодежь, и взрослые. А притягивает их, большей частью, «Модный квартал». Крупных ТРЦ у нас не так много, но есть еще районные, и с ними ситуация даже интереснее и разнообразнее, хотя основная тенденция та же – там сосредотачиваются основные покупательские потоки районов.

Могут ли старые торговые улицы вернуть свои позиции хотя бы частично?

– Происходящие перемены неизбежны, и эти тенденции характерны для всех крупных городов. Чтобы вдохнуть в старые улицы новую жизнь, нужна большая заинтересованность бизнеса, энергия горожан и воля властей. На одном административном ресурсе эту задачу не решить.

Но и в таком виде, как сейчас, у старых торговых помещений есть будущее, при условии, что они будут правильно использованы. Сейчас туда прекрасно вписывается сфера услуг. Она, что характерно, развивается даже лучше, чем торговля.

Какие районы города кажутся вам наиболее перспективными в плане распределения покупательских потоков и развития бизнеса?

– Были планы замкнуть 130-й квартал с Бульваром Гагарина. Это было бы хорошо, потому что у Бульвара Гагарина большой потенциал. На ул. Кожова есть перспективный участок, там можно построить что- то интересное. Тогда «оживет» и та часть бульвара, которая ближе к «Весне». Сейчас там достраивают гостиницу, есть красивое новое административное здание, и еще одно строится – возможно, там будет крупный медицинский центр. Перспективы у направления есть, и я думаю, там будет генерироваться неплохой поток клиентов. Своей жизнью начинают жить остров Юность и Конный остров. Там тоже большой потенциал для бизнеса. Кроме того, бульвар Гагарина – по-прежнему место для прогулок и отдыха горожан. И если там появятся современные места для развлечений, общепита и торговли – он станет местом мощного притяжения, которое будет приносить доход.

Насколько оправдано стремление многих арендаторов встать именно в крупные ТРЦ? Есть ли альтернативы, чтобы гарантировано дать бизнесу развитие?

– Если у предпринимателя новая марка или франшиза, в идеале, надо вставать именно в ТРЦ, в других случаях возможны разные варианты. Все индивидуально.

Само по себе размещение в ТРЦ еще не гарантирует успеха бизнесу. Ведь ТРЦ – не просто объекты недвижимости, это места встречи потенциальных покупателей и продавцов. Но успешны только те ТРЦ, где, грамотно выстроена концепция привлечения арендаторов и покупателей. Развитие ТРЦ – особая задача. Нужно быть настоящим профессионалом, чтобы не относиться к этому объекту недвижимости только как к средству зарабатывания на аренде. Нужно, чтобы люди захотели прийти туда и потратить свои деньги и время.

Как же сориентироваться продавцу? Может ли риелтор помочь ему найти «правильное место?»

– Профессиональная консультация очень поможет будущему арендатору. Риелтор, который постоянно учится, общается, который в своем городе знает все значимые объекты недвижимости, поможет предпринимателю найти место, где его бизнес будет востребован. Он проанализирует особенности бизнеса, поможет определиться с локацией, сделать выбор, что-то посоветовать или, наоборот, отсоветовать. Ведь грамотный риелтор – это специалист, рассматривающий любой бизнес не как чье-то «детище», а как финансовый поток, который нужно эффективно «встроить» в систему других потоков.

Мы оказываем такую услугу, и у нее большое будущее. Анализ существующих площадей с точки зрения их потенциала и трафика – непростая работа; она не каждому под силу. Конечно, торговые центры предоставляют такую информацию своим потенциальным арендаторам, но у них цель – привлечь арендатора, а не помочь ему принять правильное решение. А профессиональный риелтор постоянно анализирует объекты, общается с владельцами и арендаторами, знает жалобы арендаторов и прочие нюансы, знает даже, где какая управляющая компания работает. И, конечно, может дать полную развернутую консультацию. Такая информация точно не помешает при поиске самого «доходного» места.

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