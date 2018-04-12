Папа Вася и его творческая семья. Как открыть детскую телешколу и сделать ее делом своей жизни

Как распрощаться с надоевшей офисной работой и купить интересную франшизу? С чем можно столкнуться при этом? В чем отличие работы по франшизе в Иркутске? Чем трудна работа с детской аудиторией? И почему, несмотря ни на что, работать с детьми – здорово? Свою историю рассказал Василий Симольчук, директор детской школы телевидения «Телешко» в Иркутске.

Из офисного работника – в бизнесмены

– До того, как купить франшизу, я разрабатывал программное обеспечение для сопровождения службы перевозок в РЖД. Параллельно занимался фотографией и видеосъемкой: сначала в качестве хобби, потом стал на этом зарабатывать.

Работа в конторе меня держала в рамках, а мне хотелось свободы, творчества, общения… Я долго думал, чем заняться, подбирал варианты, «примерял» их на себя, на Иркутск.

Однажды я наткнулся на интересное предложение франшизы детской школы телевидения. Я понял, что эта ниша в Иркутске свободна и решил попробовать. Созвонился по скайпу с головным офисом в Уфе, и просто загорелся после общения с ними. Они выбрали для развития франшизы несколько городов: Казань, Тюмень и Иркутск. Что подкупило – начальные вложения были небольшими, а франшизный пакет – хорошим. Вступительный взнос составлял 150 тыс. рублей, а начальные инвестиции франчайзер расценивал в 300 тыс. рублей. Роялти – 7% в месяц. Франчайзер проводил обучение для франчайзи, предоставлял все необходимые материалы. Я получил пошаговую инструкцию, где всё было расписано по пунктам и по датам. Я, далекий от бизнеса человек, справился без проблем.

Начало не из лёгких

Однако первый год всё равно был тяжелым. Когда я ушел из РЖД, у меня не было дела, которое бы меня кормило. Поэтому пришлось взять крупный кредит. Я сжег все мосты и с головой ушел в «Телешко». Но страшно не было – я сразу поверил, что затея сработает – и не прогадал

К помещению были особые требования: проходное место недалеко от остановки, чтобы не было проблем с транспортом в вечернее время. В итоге остановились на офисном помещении в ЖК «Зеон». Нам пришлось возводить там внутренние перегородки, менять окна и двери, и бюджет сразу вырос в четыре раза. Кроме того, нас подвели подрядчики, затянув ремонт на два месяца. Открылись мы только в октябре. Многие ребята нас не дождались и ушли в другие секции. Заниматься к нам пришли порядка 40 человек – гораздо меньше, чем мы планировали. Ведь летом мы проводили рекламную кампанию: участвовали в специализированной ярмарке образования, посещали детские лагеря, проводили там мастер-классы и кастинги, а победителям вручали сертификаты на обучение, и параллельно с этим все желающие могли к нам записаться.

Оборудование для видеосъемки у меня на тот момент уже было: зеркальный фотоаппарат, стоимостью около 120 тысяч рублей, на него же писали и видео, два микрофона стоимостью по 5 тысяч рублей каждый, свет и штатив. На первое время этого было достаточно, но потом пришлось еще закупать оборудование, чтобы хватило на все группы. Наш арсенал пополнился видеокамерой и петличной радиосистемой для съемок программ.

Будни «Телешко»

– Одна из идей школы: вести уроки должны практики, работающие на TV. Мы выбрали, на наш взгляд, самых интересных ведущих Иркутска. Каждый год мы меняем преподавательский состав. Сейчас у нас порядка 20 педагогов-практиков. Периодически к нам приходят режиссеры, продюсеры и психологи для проведения тематических мастер-классов.

Раз в месяц у нас проходят открытые уроки, на которые мы приглашаем звёзд. Например, недавно приезжал Александр Молочко, актер и телеведущий канала «Пятница».

С сентября 2017 года мы начали работать с АС Байкал ТВ. Мы снимаем для них программу «Перекличка» где мы проводим опрос среди жителей города на различные темы. Также канал забирает наши интервью со звездами, где дети встречаются и общаются со знаменитостями не только местного, но и мирового масштаба. Чтобы организовать интервью, мы обращаемся к менеджерам звезд или концертным директорам в Иркутске и выходим на артистов. У нас даже есть интервью с иностранными артистами на английском языке. Есть и уникальные интервью, которые в Иркутске больше никто не мог взять. Например, с солисткой группы «Мураками» Дилярой Вагаповой мы побеседовали во время саундчека, и она была в восторге от нашей работы.

Учебный год длится с сентября по май. Обучение стоит 4850 в месяц, занятия проходят дважды в неделю по 1,5 часа. На уроках дети учатся работать с камерой, держать микрофон, не волноваться, связно и красиво говорить, придумывать свои передачи, проводить интервью, опросы и многое другое. На втором и третьем курсах подключается профориентирование, где каждый выбирает, кем быть: ведущим, оператором, монтажером или сценаристом. Мы готовим старшеклассников, помогаем сформировать портфолио. Кто-то уже решил поступать в МГИМО, кто-то в РУДН на журфак. В Иркутске особо не хотят оставаться. Дети всё прекрасно видят, к ним приходят на мастер-классы представители местных СМИ и без обиняков рассказывают, как обстоят дела. А зачем обманывать? Чтобы дети потом разочаровались в профессии? Проблема в том, что у нас в Иркутске журналисту много не заработать, даже если станешь популярным телеведущим. Поэтому все стремятся в столицу, и я это полностью поддерживаю. Тем более что многие ставят перед собой цель – работать с такими крупными каналами, как Первый канал, Пятница, СТС и ТНТ. Здесь, в Иркутске, они этого не получат.

Трудности работы с детьми

– Я наблюдаю среди современных детей одну вещь: они привыкли к гаджетам, и практически не читают книг. Поэтому мозг у них сильно заторможен: им сложно долго, красиво и логично разговаривать. Мы работаем, в том числе, на то, чтобы детский мозг растормошить: учим отрывки текстов, пишем стэндапы, проводим дебаты… Дети начинают думать, быстрее соображать, и, даже снимать свои программы. И это те дети, которые год назад пару предложений без запинки произнести не могли!

«Телешко» – это творческая площадка. Мы здесь не просто даем ребятам знания и навыки. Мы меняем их в лучшую сторону: они раскрепощаются, становятся увереннее, общительнее. Более того, мы позволяем им реализовать даже самые безумные идеи. Они придумывают сценарии и воплощают их в жизнь: играют на камеру, снимают, монтируют и выкладывают результаты на Youtube.

Еще одна проблема при работе с детской аудиторией – эмоции. Всё-таки, работа с детьми, – это работа на грани: здесь нужно быть тонким психологом, уметь разбираться в детской психике. К примеру, всегда очень трудно определять победителя в кастинге…

Так, 4 марта был международный день детского телевидения, и мы решили провести в этот день детский эфир. Руководство «Утреннего коктейля» на СТС нас поддержало. На кастинг пришли 50 детей, причем не только из «Телешко». И все они прекрасно себя показали. В жюри были Вероника Михайлова и Стас Новиков, ведущие «Утреннего Коктейля». Так вот, для них оказалось почти нереально отобрать 12 ребят во второй тур и еще сложнее – четырех победителей. Резали по живому, вычеркивая фамилии… Не обошлось и без детских обид и слёз. Но без этого никуда. Зато дети сразу учатся, что в жизни бывает всякое: и победы, и поражения. И что, вне зависимости от результата, всегда нужно идти дальше.

Про конкуренцию

– В Уфе огромное количество телеканалов, есть даже отдельные детские, и местный «Телешко» тесно сотрудничает со всеми, делает специально для них программы. И всё это так дружно, легко и здорово у них получается. Я не раз видел на фестивалях, как продюсеры уфимских телеканалов зовут детей к себе в проекты и прямо горят идеей работы с детьми.

Мы же в Иркутске столкнулись с тем, что здесь, во-первых, нет детских телеканалов, во-вторых, существующие компании с детьми не сотрудничают, а в-третьих, они все очень жестко конкурируют друг с другом. Радиостанций это тоже касается. Доходит до обид: если работаешь с одним каналом, с тобой отказываются сотрудничать другие. Но ведь мы можем делать разные передачи для разных каналов, мы им не конкуренты! Пока понимания нет, но я надеюсь, рано или поздно ситуация изменится.

По условиям франшизы в одном городе может быть только один франчайзи «Телешко». Это не означает, что конкуренции у нас нет. Отсутствие конкуренции затормаживает развитие компании. Параллельно с нами на базе ИГТРК открылась еще одна школа. Кроме того, одна из городских школ иностранных языков запустила собственный курс телеведущих. В некоторых школах есть свои телестудии, и ребята оттуда приходят потом к нам, жалуясь, что там нет свободы самовыражения, все идеи зарубают на корню.

Небо и земля

– У франчайзи в буклетах всегда указаны сказочные цифры. Мол, в первый месяц столько-то заработаешь, во второй – в два раза больше – и по накатанной…Так заманчиво! Но вот парадокс: одновременно с нами предприниматели запускали франшизу «Телешко» еще в двух городах. Через полгода они закрылись – не справились. Среди всех городов, где представлена франшиза «Телешко», Иркутск – самый успешный после Уфы. У нас учится почти вдвое больше детей, чем в других городах. Так что тут не угадаешь с цифрами.

Ещё один минус франшизы, тесно связный с первым – опасность прогореть. Сначала многие отговаривали меня. В основном я это слышал от людей, уже «обжегшихся» на франшизе: они пеняли на огромные роялти, жаловались, что, по сути, платят деньги ни за что. И хоть риск был очень большим, я не поколебался – настолько надоела мне монотонная работа в офисе с 8:00 до 17:00 по расписанию. Теперь у меня нет нормированного графика – случается, что выхожу из офиса в 2 часа ночи. Но я ни разу не пожалел о своём выборе. «Телешко» и РЖД для меня – это небо и земля!

Самое главное – подобрать команду, которая тоже загорится этим делом. С этим мне очень повезло. Я живу школой, отдаю себя ей на 200%: не только руковожу всем, но и преподаю. Я для детей не просто директор, а наставник, классный руководитель. Они постоянно мне пишут, просят совета, одобрения своих идей. Меня даже, шутя, называют «Папа Вася». И это классно! (смеется) Я ощущаю себя нужным, делаю полезное дело. Без «Телешко» и детей я теперь жить не смогу. Мы стали большой дружной семьёй. И это вдохновляет на новые достижения: этим летом мы планируем открыть дополнительный офис, увеличить штат преподавателей и число обучающихся. Всё ещё впереди!

«Звёзды в Телешко». Интервью с Дилярой Вагаповой. Сюжет Дианы Суховольской

«Перекличка». Выпуск 8. Мосты города

Выпускной в Телешко «ZOLOTOY TELiK-2017»