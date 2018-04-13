Покупка квартиры: поспешить нельзя подождать?

Рынок жилья готовится к повышению цен, которое будет вызвано вполне объективными причинами. А как обстоят дела сейчас? Растет ли спрос на жилье в Иркутске? И стоит ли поторопиться с приобретением квартиры? Об этом с нами побеседовал руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира» Роман Семенов.

Ипотека стала доступнее. Растет ли спрос на квартиры в Иркутске и цены на жилье?

– Основным драйвером развития рынка недвижимости сейчас служит снижение ипотечных ставок. Мы наблюдаем пусть небольшое, но улучшение ситуации на рынке – спрос растёт. И снижение ипотечных ставок – огромное подспорье. Более половины сделок сегодня закрывается с помощью ипотеки.

Есть и другие факторы, и в совокупности они тоже оказывают влияние на спрос. Если проанализировать обратную связь от наших специалистов и официальную статистику, можно увидеть, что цена квадратного метра немного выросла.

Покупательского ажиотажа, тем не менее, на рынке нет; все достаточно стабильно и понятно.

На какой сегмент рынка недвижимости активнее воздействует снижение ипотечной ставки?

– На оба, ведь покупатели новостроек – это, как правило, продавцы вторичного жилья.

Соотношение цен новостроек и квартир на вторичном рынке осталось прежним, и приоритеты покупателей тоже изменились не особенно, например, молодое поколение по-прежнему предпочитает новые форматы жилья, студии по 25-30 м2.

Строители говорят, что цены на жилье в ближайшее время существенно вырастут. Вы с этим согласны?

– Строители, очевидно, имея в виду то, что им скоро придется замещать средства дольщиков кредитными ресурсами, дружно прогнозируют рост цен на новое жилье. На этом основании они призывают поспешить с покупкой недвижимости именно сейчас, и резон в этом есть. Но задача строителей – быстрее продать свои объекты, а мы имеем дело с рынком в целом, и у рынка есть закон: недвижимость растет в цене, когда спрос превышает предложение. Это работает вне зависимости от экономики или законодательных передряг.

По данным, полученным от строителей, готовых объектов для продажи им хватит на 2-3 года. Но как бы ни было насыщено предложение, однозначно хороших квартир в хороших районах всегда недостает. Такие квартиры всегда продавались, и цена не единственный фактор, влияющий на принятие решения. Вот если район не развит в инфраструктурном плане, то квартиры там продаются тяжело, и тогда придется парировать ценой.

Стоит ли поторопиться с покупкой жилья в 2018 году?

– Решение о покупке квартиры обычно принимается под воздействием определенных обстоятельств: рождения ребенка, создания семьи, начала самостоятельной жизни. И если решение о приобретении принято и есть возможность – да, лучше не ждать, ситуация для покупателя сейчас комфортная.

Если рассматривать покупку недвижимости как инвестицию, надо смотреть, насколько быстро на сегодняшний день требуются деньги и с каким ростом. Но если сравнить размер среднего депозитного дохода в 6% годовых с суммы, например, в 2 млн 300 тыс. рублей, в месяц это получится 11,5 тыс. рублей. Если сдавать в аренду однокомнатную квартиру такой стоимостью, можно получить от 13 до 18 тыс. рублей.

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