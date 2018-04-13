Общественные пространства в загородных поселках. Какими они должны быть?

Генеральный директор ООО УК «Система АМТ» Антон Кондратьев рассказывает о значимости функционального и комфортного общественного пространства в современном загородном поселке. Почему тут важно не экономить на площади? Как понять, что спланированная общественная территория действительно улучшит жизнь в поселке?

Еще недавно не вставал вопрос общих территорий. Улицы и дорожки, которые вели к домам, были свободны от автомобилей и суеты и автоматически считались безопасными территориями. С развитием общества, где легковые и грузовые автомобили играют важную роль, общественные пространства не появляются автоматически. Улицы, по которым медленно ползут автомобили, не могут выполнять функции безопасных территорий. В таких условиях общественные пространства должны выделяться специально, а самое главное – продуманно.

Общественная территория сегодня выполняет важнейшие социальные функции. Она позволяет людям комфортно чувствовать себя за пределами своих домов, при этом обеспечивая связь с соседями.

Проектируя общественные пространства в поселке «Горизонт», мы учитывали потребности и взрослых, и детей.

Для маленьких жителей поселка важны общие игровые пространства. Детям необходимо общество других детей. В городе родители не без основания боятся автомобильного движения и незнакомых людей, и потому чаще держат маленьких детей в доме. На прогулку дети выходят только в сопровождении взрослых. У детей в современном городе нет достаточной возможности общаться со сверстниками и организовываться в группы. Между тем, неформальные контакты между детьми жизненно важны и служат основой для их правильной социализации.

В этом смысле жизнь в загородном поселке намного гармоничнее и безопаснее. Тут, при наличии качественных и безопасных площадок для игр, родители могут не опасаться за детей, а дети – свободно контактировать друг с другом.

Но на какое количество жилых домов может быть рассчитана общая игровая площадка?

Известно, что дети чаще создают группы в пределах своего возраста. Для достаточного количества контактов надо, чтобы каждый ребенок имел возможность общаться хоты бы с пятью детьми своего возраста. Мы озадачились этим вопросом и выяснили: чтобы шансы каждого ребенка на общение с пятью потенциальными партнерами по играм составили 95 %, надо обеспечить ему контакты с детьми из 64-х домов. В поселке «Горизонт» 137 семей, и мы спокойны за своих детей.

Общественное пространство для взрослых – это в первую очередь место для встречь с соседями.

Безусловно, в современном обществе соседи уже не играют такой важной роли, как раньше, когда можно было попросить их присмотреть за ребенком или без опасения оставить им ключи от квартиры. Люди находят друзей на работе, в группах по интересам, в виртуальном пространстве.

Однако я на собственном опыте могу сказать, что с переездом в загородный поселок мы стали общаться с соседями и ходить в гости друг к другу. При жизни в городской квартире это было как-то не принято.

Важная социальная функция общественной территории в том, что она является площадкой для активных общественных мероприятий – празднования Масленицы, Нового года, карнавала, турнира по волейболу, большому теннису и так далее.

Отсюда встает вопрос: какая площадь общественной территории необходима для обеспечения ее функциональности, чтобы было достаточно места для детских игр, проведения собраний, праздничных мероприятий и для утренней пробежки? Мы изучили опыт американских коллег и выяснили, что площадь общественных территорий должна составлять около 25 % от площади застройки. Площадь застройки поселка "Горизонт" составляет около 5 Га, а площадь общественной территории (благоустроенной набережной) - 1,8 Га, то есть 36 % от застроенной территории. Места хватит всем. Нам важно, чтобы жители нашего поселка наслаждались комфортной жизнью.

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