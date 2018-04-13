Александр Абрамкин: «Мы помогаем клиентам сохранять самый драгоценный ресурс — время»

Можно ли стать компанией мирового уровня и при этом оставаться удобной для своих клиентов? Можно, считают в Сбербанке, если внедрять новые технологии и выходить на новую ступень конкурентоспособности и клиенториентированности. Банк хочет реализовать это в рамках Стратегии 2020, провозглашенной Германом Грефом в декабре 2017 года. Но каким образом? Об этом на пресс-конференции 27 марта рассказал председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

Стратегия 2020

Сбербанк продолжает стратегию перемен. Главная цель программы развития Стратегии 2020 – реализация инициатив, которые позволят Сбербанку выйти на новый уровень конкурентоспособности. Это даст банку возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, при этом оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса. Не секрет, что российский финансовый и банковский рынок стал тесным для Сбербанка. Ключевым моментом новой стратегии является четко и однозначно заявленный выход за пределы сферы финансовых услуг, построение экосистемы.

Александр Абрамкин: «Ключевая задача Стратегии 2020 – наращивание масштаба бизнеса не только в финансовой сфере, но и в других индустриях с помощью интегрирования современных технологий во все продукты, услуги и процессы банка. Мы планируем повысить эффективность работы банка одновременно с гибкостью, скоростью и клиентоориентированностью».

Три кита стратегии

По словам председателя Байкальского банка Сбербанка, есть три ключевых фактора, по которым реализуется и трансформируется Стратегия 2020 – технологическое лидерство, лучший клиентский опыт и персонал нового качества.

Александр Абрамкин: «В первую очередь, это технологическая платформа, которую нам необходимо было поменять. Второе – клиентский опыт. Знания, которые у нас уже есть, позволяют нам работать с большой базой клиентов, и, основываясь на опыте работы с ними, создавать новые продукты и быстро их продвигать на рынок. Благодаря такому подходу мы значительно повысили скорость работы. Если раньше срок вывода продукта на рынок составлял несколько месяцев, то теперь он снизился до двух недель.

Третий фактор – это, безусловно, люди, персонал. Согласно нашей стратегии, это новые люди: современные, компетентные, гибкие. Сбербанк даёт возможность своим сотрудникам расти как в личном, так и в профессиональном плане. У нас есть собственный корпоративный университет и множество площадок, где сотрудники могут себя развивать и совершенствоваться.

Экономим время – экономим деньги

Все продукты, услуги, сервисы Сбербанка, по словам Александра Абрамкина, создаются для того, чтобы позволить клиентам сэкономить не только время, но и деньги.

Например, платформа для операций с недвижимостью «ДомКлик» позволяет дистанционно подать заявку на ипотеку, подобрать объект и отправить его на онлайн-одобрение в банк, выйти на сделку без посещения офиса банка и многое другое.

Платформа «ДомКлик» уже доказала свою эффективность. На сегодняшний день только в Байкальском банке через этот сервис выдается каждый десятый ипотечный кредит, а в Москве (регион с высоким проникновением интернет-сервисов) этот показатель еще выше – 30 %.

Цель банка – добиться того, чтобы больше половины всех поданных ипотечных заявок приходило через сайт domclick.ru. К концу 2018 года банк запланировал увеличить этот показатель до 60 %.

Сегодня на сайте размещено более 6 тысяч аккредитованных Банком новостроек и более 400 тысяч объявлений по готовому жилью по всей России. 14 тысяч из них расположены на территории Байкальского банка, и жители региона имеют возможность просматривать информацию о ценах и аналогичных объектах.

В этом году банк планирует расширить перечень объектов, представленных на сайте, в том числе за счет расширения сотрудничества с застройщиками, агентствами недвижимости и продавцами недвижимости.

У банка есть и множество решений и для бизнеса: аренда онлайн-касс, конструктор сайта, упрощенное подключение касс к оператору фискальных данных, возможность оформления кре­дитных заявок через интернет-банк, smart-кредиты, корпоративные кредитные карты, электронно-цифровая подпись, онлайн-получение банковской гарантии и многое другое.

Александр Абрамкин: «Мы помогаем клиентам сохранять самый драгоценный ресурс — время. Нашим клиентам больше не нужно тратить время на документооборот: вместо этого они могут посвятить его своему бизнесу, своей семье, тому, что действительно важно».

Екатерина Скубиева,

Газета Дело