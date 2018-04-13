Важные правовые события II квартала

Какие изменения в законодательстве ожидают нас во втором квартале 2018 года? Узнать это можно в Правовом календаре в системе КонсультантПлюс.

Много изменений уже в апреле:

С 1 апреля 2018 года:

- изменяются правила ведения книги покупок и книги продаж, применяемых при расчетах по НДС, а также правила заполнения дополнительных листов к ним;

- будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные.

18 апреля вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016).

28 апреля правила дорожного движения будут дополнены новым предупреждающим дорожным знаком 1.35 «Участок перекрестка».

С 29 апреля документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут направляться регистрирующим органом заявителю в форме электронного документа.

На что еще обратить внимание:

1 мая в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае появляется возможность взимания курортного сбора.

1 июня:

- на сайте ФНС России осуществляется первое размещение наборов открытых данных об организациях;

- скорректирован порядок упрощенной процедуры оформления ДТП. Максимальный размер страховой выплаты, которая производится по договору ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции, повышен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

- вступают в силу многочисленные поправки в ГК РФ, касающиеся финансовых сделок.

Подробнее об этих и других изменениях в законодательстве в апреле, мае и июне 2018 г. смотрите в Правовом календаре. Перейти к нему можно со Стартовой страницы профиля "Юрист" или по запросу: правовой календарь.

Узнать подробности можно в региональном центре Сети КонсультантПлюс ООО "КонсультантПлюс в Иркутске".