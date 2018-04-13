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ИНК учредила «дочку» для строительства собственных объектов

13 апреля 2018

ООО «Иркутская нефтяная компания» учредило дочернее строительное предприятие. 22 февраля 2018 года Межрайонной ИФНС №17 по Иркутской области осуществлена государственная регистрация ООО «ИНК-СтройНефтеГаз».

<p>Фото: irkutskoil.ru</p>

Фото: irkutskoil.ru

Новое предприятие займется строительством площадочных и линейных объектов, обустройством кустовых площадок и инженерным сопровождением работ.

В перечне проектов «ИНК-СтройНефтеГаз» завершение строительства установки подготовки нефти (УПН) и компрессорной станции на Ичединском нефтяном месторождении, прокладка около 500 км различных трубопроводов, строительство новой УПН на Большетирском месторождении, газофракционирующей установки в Усть-Куте и установки комплексной подготовки газа на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении.

Руководителем компании назначен Сергей Сазанов, который работает в ИНК с ноября 2009 года. Штат «ИНК-СтройНефтеГаз» составит около 600 человек. В него будут переведены 350 действующих сотрудников строительно-монтажного управления (СМУ) ООО «ИНК». Кроме того, около двухсот сотрудников одной из подрядных компаний написали заявление о приеме на работу в строительную «дочку» ИНК.

В настоящее время параллельно с трудоустройством новых сотрудников продолжается комплектация основными средствами и оборудованием. В феврале начата эксплуатация автоматизированного комплекса для сварки толстостенных труб, используемых при прокладке линейных трубопроводов. Этот комплекс – единственный в своем роде, изготовлен по спецзаказу ИНК на российском предприятии. ООО «ИНК-СтройНефтеГаз» планирует использовать роботизированную сварку и современное оборудование для изготовления бетона. 


<p>Фото: irkutskoil.ru</p>
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