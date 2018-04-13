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Первая сотня. «Слата» открывает юбилейную «ХлебСоль»

13 апреля 2018

ТС «Слата» открыла свой сотый дискаунтер «ХлебСоль» по адресу ул. Гоголя, д. 104в. Открытие юбилейного магазина прошло в лучших традициях: с  праздничной программой, конкурсами и розыгрышем призов.

За три с половиной года  сеть развилась с одного магазина до сотни. И это – далеко не предел. В этом году «ХлебСоль» планирует выйти за пределы Иркутской области.

Первый продуктовый дискаунтер «Слата» открыла в ноябре 2014 года в Иркутске, и с тех пор «ХлебСоль» успешно развивается во всей Иркутской области. В марте 2018 года сеть продуктовых дискаунтеров выросла до 102 магазинов. Всего в 2018 году планируется открыть 35 дискаунтеров.

В 2018 году «ХлебСоль» шагнёт за пределы Иркутской области – в Забайкальский край.

Дискаунтеры «ХлебСоль» открыты в городах Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхово, Саянск, Вихоревка, Тулун, Байкальск, Слюдянка, поселках Усть-Ордынский, Бохан, Тельма, Урик, Залари, Оса, Новонукутский, Еланцы, Белореченский.

Покупатели любят «ХлебСоль» за низкие цены на оптимально подобранный ассортимент товаров ежедневного спроса, за удобное расположение магазинов рядом с домом или работой.

В этом году торговая сеть «Слата» отмечает свое 15-летие. В чем же секрет успеха? На этот вопрос отвечает Вячеслав Заяц, основатель сети:

«Успешный бизнес – это результат верной стратегии и большого труда, а сам успех – это эффективность. Об эффективности компании нужно печься заранее и постоянно заботиться, и тогда, если приложить массу усилий, много работать и трезво думать – можно достичь успеха.

Но самое главное, по его мнению – «хорошо знать своего покупателя. Два формата, которые мы развиваем, – супермаркеты «Слата» и дискаунтеры «ХлебСоль» – ориентированы на разных покупателей, на разные привычки, на разный карман. В дискаунтере важны, прежде всего, низкие цены. Должна быть сильная логистика, которая подкрепляет наши форматы».

 

 


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