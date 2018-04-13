«Первый автомобиль продают менеджеры, а остальные – сервис»

В Иркутске открылся дилерский центр Merсedes-Benz. Он станет вторым в областном центре. Какие трудности пришлось преодолеть, чтобы его открыть, какие перспективы и планы ждут его в будущем, и кому выгодно открытие второго дилерского центра Merсedes-Benz в Иркутске? Об этом на пресс-конференции рассказал директор «Байкалит-СКЦ», руководство АО «Мерседес-Бенц-РУС» и ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС».

Фото: Н. Понамарёва

К открытию шли пять лет

28 марта состоялось официальное открытие дилерского центра «Байкалит-СКЦ». Это единственный центр в Восточной Сибири, который будет продавать и малотоннажную, и грузовую технику Merсedes-Benz. Также центр будет осуществлять сервисное обслуживание легковых, малотоннажных и грузовых автомобилей этой марки.

Аркадий Персов, генеральный директор ЗАО «Байкалит-СКЦ».

Фото: Н.Понамарёва

«К этому дню мы шли пять долгих лет, – отметил генеральный директор ЗАО «Байкалит-СКЦ» Аркадий Персов. – Проект тормозили сначала кризис, потом бюрократия. Когда мы зашли на этот участок земли, здесь ничего не было. Ни электросетей, ни отопления, ни систем водоснабжения, ни дороги… Поэтому для нас это действительно большое событие».

Героиней открытия стала Екатерина Лебедева – директор дилерского центра. «Она – идейный вдохновитель этого центра. Если бы не её настойчивость, мои бы руки не дошли бы до его строительства», – добавил Аркадий Персов.

Екатерина Лебедева, директор дилерского центра "Байкалит-СКЦ".

Фото: Н. Понамарёва

«Когда Екатерина ко мне подошла в прошлом году на дилерской конференции и предложила поучаствовать в открытии, мы не сомневались ни секунды, сразу согласились, – рассказал Сорен Хезе, генеральный директор по направлению малотоннажных автомобилей АО «Мерседес-Бенц-РУС». – Мы очень уважаем топ-менеджмент компании, который принял решение открыть центр в такие непростые времена. Это огромные капиталовложения».

Площадь центра составила 3000 кв.м, а общий объем инвестиций – 200 млн рублей.

Сорен Хезе, генеральный директор по направлению малотоннажных автомобилей АО «Мерседс-Бенц-РУС».

Фото: Н. Понамарёва

«Оттепель» на рынке разогреет спрос

Руководство «Байкалит-СКЦ» считает направление по коммерческим машинам важным, учитывая возрастающую роль госзаказа. Кроме того, они уверены, что этот сегмент будет активно развиваться в ближайшее время.

За годы кризиса рынок коммерческих автомобилей сократился почти вдвое. В 2017 российская экономика понемногу начала восстанавливаться, и сейчас рынок вступил в активную фазу: со стороны клиентов наблюдается устойчивый спрос на коммерческую технику. Отложенный спрос еще не подошел к точке насыщения и в целом рыночная конъюнктура выглядит в краткосрочной перспективе относительно благополучной. По данным аналитического агентства «Автостат», объём продаж новых грузовых машин в России в 2017 году увеличился на 50,4% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Н. Понамарёва

Аркадий Персов подтверждает, что «оттепель» на рынке действительно ощущается: «Первые два месяца работы показали, что поток клиентов значительно возрос, объем работ по сервису вырос на 30%».

Что касается продаж, то в течение года «Байкалит-СКЦ» планирует продать как минимум 60 грузовиков.

Клиенты рассчитывают на исключительный сервис

В Германии есть такая поговорка, что первый автомобиль продают менеджеры продаж, остальные – продает сервис. От того, как сложатся взаимоотношения клиентов с дилерским центром зависит очень многое, отметили руководители «Мерседес-Бенц-РУС» на пресс-конференции.

Фото: Н. Понамарёва

«Ожидания клиентов за последние годы заметно выросли, – отметил Аксель Хоферихтер, директор по развитию дилерской сети и проектов ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС». – Сейчас мало продать автомобиль, клиент требует и сопутствующий исключительный сервис. На сегодняшний день дилерский центр «Байкалит СКЦ» является самым современным центром не только на территории Иркутской области, но и всей Сибири. Он построен по всем стандартам Merсedes-Benz, и именно такие новые современные центры соответствуют не только формальным требованиям, но и ожиданиям клиентов».

Конкуренция всегда на пользу

«Байкалит-СКЦ» – это второй дилерский центр Merсedes-Benz в Иркутске. Возникает логичный вопрос: зачем в городе два дилерских центра?

Аксель Хоферихтер объяснил это тем, что парк автомобилей Merсedes-Benz в России постоянно растет, за ростом парка должен следовать рост дилерской сети, это взаимосвязанные процессы.

«Скажу честно, конкуренция – это всегда выигрышно, – добавляет Сорен Хезе. – И идет на пользу, в первую очередь – для покупателя. Кроме того, открытие второго дилерского центра означает, что для нас это перспективный регион, перспективный рынок».

Фото: Н. Понамарёва

Дилерский центр «Байкалит-СКЦ» рассчитывает на широкий географический охват. «Надо понимать, что бригады нашего дилерского центра обслуживают коммерческие машины не только Иркутска или Ангарска. Наши специалисты летают в Якутию, Бурятию, на север области, в Забайкалье. Спецтехнику, работающую на стройках и в тайге, должен обслуживать квалифицированный персонал. Никто не будет гнать технику сюда. Поэтому часть машин мы обслуживаем даже не на выезде, а на вылете. Так что работы действительно очень много!» – улыбнувшись, подытожил Аркадий Персов.

Фото: Н. Понамарёва

Справка

Дилерский центр «Байкалит-СКЦ» – единственный в Восточной Сибири, который будет продавать и малотоннажную, и грузовую технику Merсedes-Benz. Центр будет осуществлять сервисное обслуживание легковых, малотоннажных и грузовых автомобилей этой марки.

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