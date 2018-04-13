Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Швейная фирма «ВиД»

Место нахождения:

664003, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 8.

ОГРН 1023801003874. ИНН 3808008510. КПП 380801001.

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО Швейная Фирма «ВиД» от 06 марта 2018 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества Швейная фирма «ВиД» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Швейная фирма «ВиД».

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 01 июня 2018 года.

Время открытия годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут (время местное) 01.06.2018г.

Дата и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 01 июня 2018 года в 14 часов 00 минут (время местное).

Место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Иркутск, улица Красноказачья, дом № 119, корпус «В», 2-й этаж оф. 218.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 24 апреля 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам 2017 года).

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться у секретаря ОАО Швейная фирма «ВиД» с апреля 2018 года и по 01 июня 2018 года включительно в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. (время местное) по адресу: г.Иркутск, ул. Красноказачья, 119, второй этаж, приемная ОАО Швейная фирма «ВиД». Указанные материалы будут доступны лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Телефон для справок (3952) 21-17-17.

Совет директоров ОАО Швейная фирма «ВиД».