О чем говорит новый законопроект «О цифровых финансовых активах»?

В Госдуму РФ 20 марта внесли законопроект федерального закона «О цифровых финансовых активах», который, на взгляд аналитика "Альпари", является небольшим шагом в сторону регулирования криптовалютной торговли.

Веселин Петков, аналитик Альпари, напоминает, что 25 января текущего года Министерство финансов РФ опубликовало на своей странице проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». И я его сразу же прокомментировал.

Законопроект, который был внесен сегодня в Госдуму РФ, на самом деле разработан на основе законопроекта Минфина от 25 января, то есть тексты этих двух официальных документов очень похожи. Однако в новом законопроекте есть одно ключевое нововведение. Речь идет о верификации клиентов криптовалютных бирж, которые зарегистрированы на территории РФ. В новом законопроекте говорится следующее:

Следовательно, на взгляд аналитика "Альпари", Россия идет по пути США в отношении криптовалют. "Напоминаю, что в США не запретили криптовалютную торговлю, но с конца прошлого года американская власть начала заставлять все криптовалютные биржи, работающие на территории страны, верифицировать своих клиентов. Об этом я писал ранее", - отмечает эксперт.

С точки зрения аналитика новый законопроект «О цифровых финансовых активах» является очень положительным шагом в отношении криптовалют. Во-первых, российское государство показывает, что оно не против криптовалютной торговли, если она проводится на криптовалютных биржах, которые соблюдают законы РФ (в частности, федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»). Таким образом, можно предположить, что в будущем криптовалютные биржи, которые на данный момент обслуживают российскую аудиторию, но зарегистрированы за пределами России, могут зарегистрироваться в России. Другими словами, этот законопроект направлен на возвращение российских капиталов обратно в страну. Во-вторых, граждане РФ смогут покупать и продавать криптовалюты на этих криптовалютных биржах, после прохождения верификации (идентификации). Все это говорит о том, что вслед за США, Россия делает те же самые шаги, чтобы создать комфортные условия для развития рынка криптовалют на территории страны, но с учетом, что этот рынок должен соблюдать закон.

Напомним, что в США после того, как государство заставило американские криптовалютные биржи проводить верификацию своих клиентов, финансовые регуляторы начали обсуждать потенциальное налогообложение на криптовалютную торговлю. "Я думаю, что если в России начнется верификация клиентов криптовалютных бирж, следующий шаг со стороны государства будет таким же, как и в США – финансовые регуляторы захотят разработать необходимое налогообложение", - отмечает эксперт.