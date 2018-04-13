Горячая линия для бизнеса

На сегодняшний день номера телефонов, начинающиеся на «8-800», становятся все более популярными среди предпринимателей. Какие преимущества дает бизнесу номер «8-800»? Каким компаниям он может быть полезен, а каким нет? Об этом «Ростелеком» рассказал иркутским предпринимателям на презентации пакета услуг «Виртуальная АТС и Бесплатный вызов». Участники мероприятия – около 40 представителей малого и среднего бизнеса – узнали, как облачные технологии могут помочь сократить расходы на связь, покупку оборудования, программного обеспечения, на аренду помещения и штат IT-специалистов.

«8-800»: не просто красивый номер

«Бесплатный вызов», горячая линия… Телефонный номер «8-800» называют по-разному, но суть сводится к одному: на такие номера клиент может звонить совершенно бесплатно из любой точки России, с любого типа телефона, с веб-ресурсов, через флэш-баннер с интегрированным в него программным кодом. При этом звонок оплачивается владельцем номера.

Телефон «8-800» – это не просто красивый и модный номер. Благодаря преимуществам бесплатного вызова, с вами гарантированно сможет связаться большее количество покупателей, поэтому подключение такого номера позволит не только оперативно обслужить всех клиентов, но и увеличить их количество.

Эта услуга операторов телефонной связи заслуженно пользуется всё большей популярностью. Клиенты «Ростелекома», уже подключившие интеллектуальный номер «8-800», главным преимуществом услуги считают именно возможность принимать вызовы со всей территории России.

«За первый квартал 2018 года в Приангарье уже более 100 корпоративных клиентов подключили «Виртуальную АТС», из них десять процентов взяли услугу в пакете с интеллектуальным номером «8-800»», – отметил на бизнес-встрече Сергей Заушицин, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

Зачем нужна горячая линия?

Номер телефона, начинающийся с цифр «8-800» – хороший инструмент для повышения конверсии звонков. По статистике, на такие номера клиенты звонят на 30% охотнее, чем на платные номера.

Участники бизнес-встречи одним из плюсов «8-800» назвали способность объединить в одну сеть разрозненные подразделения и настроить переадресацию в зависимости от повода обращения, времени суток, дня недели и региона звонящего. Номер «8-800» позволяет не упустить ни одного входящего звонка и ответить всем клиентам, а заодно увеличивает их количество.

Есть и другие преимущества. Номер «8-800» — многоканальный, а это значит, что он никогда не будет занят, главное — посадить за каждый телефонный аппарат сотрудника, умеющего разговаривать с клиентами.

Участники бизнес-встречи

Еще один плюс использования горячей линии — интерактивное голосовое меню. Часть проблем клиент может решить самостоятельно, нажав пару кнопок. Это показывает открытость бизнеса клиентам и готовность их выслушать.

Кроме чисто экономических выгод, есть и элемент престижа. Компании, чей номер начинается с цифр «8-800», выглядят в глазах потенциальных клиентов более солидными и серьезными, ведь до недавнего времени «8-800» использовали только крупные корпорации. Теперь эта услуга доступна и небольшим фирмам.

Кому нужна горячая линия?

Если раньше номера «8-800» приобретали крупные компании для организации федеральных колл-центров, то сейчас растет спрос со стороны среднего и малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Среди клиентов «Виртуальных АТС», использующих горячие линии, ритейлеры, поставщики продуктов и услуг массового потребления, интернет-магазины, СМИ, туроператоры, банки, страховые компании, автосалоны, ТРЦ, кинотеатры, небольшие цифровые компании.

Так, иркутская телекомпания «АИСТ» выбрала для связи «Виртуальную АТС». Это позволило компании быстро развернуть достаточно сложную систему взаимодействия с аудиторией, не прибегая к дорогостоящим программным или аппаратным решениям. «Поскольку у нас в эфире регулярно принимают участие члены Правительства Приангарья, министры, руководители областных структур и федеральных ведомств, то бесплатный телефонный звонок на номер «8-800» – это еще и прямой диалог власти с населением. «Ростелеком» помог нам организовать этот диалог», – отметил на встрече Амгалан Базархандаев, генеральный директор ТВ-компании «АИСТ».

Горячая круглосуточная линия будет особенно полезна тем компаниям, чьи клиенты живут в разных районах области, в разных регионах страны или даже часовых поясах.

Если у вас маленькая компания, то горячую линию можно использовать как эффективное маркетинговое средство.

В то же время, если у компании нет офиса, необходимого количества операторов и постоянных клиентов, готовых решать возникающие вопросы по телефону, стоит либо быть готовым к тому, что горячая линия окупится не сразу, либо задуматься, так ли нужен этот номер.

На презентации услуги присутствовали представители самых разных направлений регионального бизнеса. Тут были и строители, и риелторы, медицинские и торговые компании. Услуга вызвала живой интерес как у крупного, так и у малого бизнеса.

Бизнес-встреча получилась очень насыщенной и информативной. Собравшиеся жарко дискутировали, активно задавали вопросы, что свидетельствует о большой востребованности и хороших перспективах горячей линии от «Ростелекома» в нашем регионе.

Сколько стоит?

Подключение самой услуги от «Ростелекома» – осуществляется бесплатно, выбор номера телефона – тоже. Для подключившихся действует единый тариф на входящие звонки – 3,5 рублей/минута.

«Чтобы оценить достоинства услуги, «примерить» ее для своего офиса, мы предлагаем клиентам в тестовом режиме пользоваться виртуальной телефонией в течение семи дней с базовыми функциями и полным доступом в личный кабинет – это очень удобно», – рассказал Сергей Заушицин.

Как подключить?

Подключение номера «8-800» не требует специального оборудования и не занимает много времени. Для этого необходим лишь доступ в интернет. Сама горячая линия настраивается за несколько минут.

Виртуальное рабочее место может быть организовано вне зависимости от местонахождения сотрудника. Если вы решите сменить офис или даже перевезти компанию в другую страну, номер все равно останется за вами.

Для корректной работы телефонного номера «8-800» необходимо подключить услугу «Виртуальная АТС». Она нужна для переадресации входящих вызовов на телефонные номера сотрудников компании.

Услугу «Виртуальная АТС» можно получить за несколько минут на сайте «Ростелекома» . Легкая масштабируемость, подключение дополнительных виртуальных номеров и внутренних абонентов, удобный личный кабинет, недорогие междугородные звонки и многофункциональный контактный центр – все это сделало услугу такой популярной не только в госсекторе, но и в бизнес-среде.