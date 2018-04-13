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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.04.2018 г. (тыс. руб./кв. м)13 апреля 2018
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Общественные пространства в загородных поселках. Какими они должны быть? [13.04.2018]Генеральный директор ООО УК «Система АМТ» Антон Кондратьев рассказывает о значимости функционального и комфортного общественного пространства в современном загородном поселке. Почему тут важно не экономить на площади? Как понять, что спланированная общественная территория действительно улучшит жизнь в поселке?
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Покупка квартиры: поспешить нельзя подождать? [13.04.2018]Рынок жилья готовится к повышению цен, которое будет вызвано вполне объективными причинами. А как обстоят дела сейчас? Растет ли спрос на жилье в Иркутске? И стоит ли поторопиться с приобретением квартиры? Об этом с нами побеседовал руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира» Роман Семенов.
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Продаю участок, Иркутская область, п. Утулик. [13.04.2018]15 сот., ровный, огорожен, отличные подъездные пути, рядом ЛЭП. Живописное место, 500 м. до Байкала, для стр. дома, базы отдыха. Рядом горнолыжный курорт «Соболиная гора».
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [13.04.2018]Собственник сдает помещение 330 кв. м (1 этаж, отд. вход) в здании рядом с обл. администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [13.04.2018]
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.04.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.04.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.04.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.04.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Как найти «доходное место» для торговли? [11.04.2018]Глобальные изменения в сфере торговли отражаются на жизни города и объектах недвижимости. Новые торгово-развлекательные центры притягивают львиную долю покупательского трафика, а привычные когда-то магазины из «стрит-ритейла» вынужденно меняют формат или вовсе перестают быть магазинами. Как предпринимателю сориентироваться в этих переменах и безошибочно найти место для своего бизнеса? Ответ на этот вопрос знает Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода».
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Пожарная безопасность. Почему скупой заплатит больше [11.04.2018]Наталья Домрачева, руководитель компании «РС-Техно», рассказывает о том, почему при комплектации спецоборудования на объекте недвижимости важно придерживаться правил, и почему экономия на мелочах может обернуться дополнительными затратами.
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Байкальские турбазы. Когда законотворчеству не хватает логики [11.04.2018]В марте 2018 года природоохранный прокурор Сергей Зенков озвучил проблемы с земельными участками, на которых расположены многие туристические базы в Иркутской области. Суть в том, что категория земель у многих из них является спорной, и это может иметь для владельцев турбаз непредсказуемые последствия. Ситуацию с возможными правовыми осложнениями для владельцев турбизнеса прокомментировала юрист Адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.
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Экономим с дилером [16.03.2018]Представьте себе: вы – владелец объекта недвижимости, в котором необходимо установить предписанное нормативами противопожарное оборудование. Что делать? Купить напрямую или обратиться к дилеру? Не торопитесь с ответом. Оказывается, прямой путь к поставщику – не всегда самый короткий. О том, как договор с дилером помогает избежать финансовых и временных потерь при монтаже противопожарного оборудования, рассказывает руководитель компании «РС-Техно» Наталья Домрачева.
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Продаю квартиру! г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144 [16.03.2018]Светлая, просторная 2-комн. квартира в ЖК «Красный квадрат», 76 кв. м с перспективной планировкой (есть возможность сделать полноценную 3-комнатную квартиру). Продажа от собственника, подходит под ипотеку.
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [16.03.2018]Собственник сдает помещение 330 кв. м (1 этаж, отд. вход) в здании рядом с обл. администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.03.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [16.03.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.03.2018 г. (тыс. руб./кв.м) [16.03.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.03.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [16.03.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Поселок «Горизонт»: строительство идет полным ходом [15.03.2018]Коттеджный поселок «Горизонт» строится на 9-м километре Байкальского тракта, в районе Ново-Разводной, в живописном месте на берегу залива. Строительство ведется немногим более года. Редакция Газеты Дело встретилась с девелопером проекта – генеральным директором ООО УК «Система АМТ» Антоном Кондратьевым - и попросила рассказать, что в поселке уже удалось сделать, и что в ближайших планах.
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Кто построил больше всех? Рейтинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2017 год [15.03.2018]Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU и Газета Дело проанализировали данные о вводе жилья в Иркутске и ближайшем пригороде в 2017 году. Сколько из запланированных квадратных метров удалось ввести? Кто из застройщиков стал лидером по объему ввода? Предлагаем вашему вниманию традиционный рэнкинг застройщиков г. Иркутска.
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Рантье VS «завхоз» [15.03.2018]Многие еще помнят времена, когда рентный бизнес был относительно «тихой гаванью». Тогда мечтой, а то и стратегией многих было накопить денег, купить недвижимость, сдать её в аренду и жить припеваючи без тревог и опасений за завтрашний день. Эти мечты давно в прошлом, и недвижимость сегодня – актив, требующий грамотного управления и серьезных знаний. О том, как увеличить и сохранить доходность коммерческой недвижимости, Газета Дело побеседовала с руководителем АН «Слобода» Дмитрием Щербаковым.
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Ставка на арендатора [15.03.2018]Сдача жилья в аренду остается для арендодателей источником не только постоянного дохода, но и забот. Советы Романа Семенова, руководителя АН Century 21 «Недвижимость мира» будут полезны арендодателям. Как подобрать квартиру для успешной сдачи её в аренду? Какие вложения в ремонт уже существующего объекта будут оправданы, а чего не стоит делать?