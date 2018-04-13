Специальные предложения от CENTURY 21

Газета Дело
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Специальные предложения от CENTURY 2113 апреля 2018
/ Газета Дело /
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Продаю участок, Иркутская область, п. Утулик. [13.04.2018]15 сот., ровный, огорожен, отличные подъездные пути, рядом ЛЭП. Живописное место, 500 м. до Байкала, для стр. дома, базы отдыха. Рядом горнолыжный курорт «Соболиная гора».
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [13.04.2018]Собственник сдает помещение 330 кв. м (1 этаж, отд. вход) в здании рядом с обл. администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Важные правовые события II квартала [13.04.2018]Какие изменения в законодательстве ожидают нас во втором квартале 2018 года? Узнать это можно в Правовом календаре в системе КонсультантПлюс.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [13.04.2018]
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Швейная фирма «ВиД» [13.04.2018]Место нахождения: 664003, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 8. ОГРН 1023801003874. ИНН 3808008510. КПП 380801001. Уважаемый акционер! В соответствии с...
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Новая справка: Размеры минимальной заработной платы в субъектах РФ [16.03.2018]Размер минимальной заработной платы в субъектах РФ может отличаться от федерального МРОТ, но не может быть ниже 9 489 руб. Уточнить цифру для конкретного региона поможет новый справочный материал в системе КонсультантПлюс «Размеры минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации».
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Продаю квартиру! г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144 [16.03.2018]Светлая, просторная 2-комн. квартира в ЖК «Красный квадрат», 76 кв. м с перспективной планировкой (есть возможность сделать полноценную 3-комнатную квартиру). Продажа от собственника, подходит под ипотеку.
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Александр Левитас 19 мая 2018 года в Иркутске. [16.03.2018]Семинар «Секреты увеличения прибыли 2.0»
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [16.03.2018]
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Супермаркет Слата. С 14 марта по 10 апреля 2018 года -30% на все семена! [16.03.2018]
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [16.03.2018]6 апреля 2018 года в 10:00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие. Место проведения...
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [16.03.2018]Собственник сдает помещение 330 кв. м (1 этаж, отд. вход) в здании рядом с обл. администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Байкальский центр тренинга. 13-14 апреля 2018 года. Сергей Спивак. Тренинг по интернет-рекламе. [16.02.2018]
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Продам земельный участок под жилую застройку на Байкальском тракте. г. Иркутск. Площадь – от 5 Га, цена от 15 млн за Га. [16.02.2018]
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Вклад месяца «Пенсионный Депозит» от Филиал «Иркутский» ОАО КБ «Солидарность» [16.02.2018]
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Слата. 15 лет вместе! Время дарить подарки! [16.02.2018]с 31 января по 18 марта 2018 г. купи 2 товара и выиграй! Подробности www.slata.ru
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 09.02.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [16.02.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 09.02.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [16.02.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 09.02.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [16.02.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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6-НДФЛ: новая форма и разъяснения в КонсультантПлюс [16.02.2018]Расчет налога на доходы физических лиц за 2017 год нужно сдавать уже по новой форме 6-НДФЛ. Форму и разъяснения вы найдете в системе КонсультантПлюс по запросу: «6-ндфл».