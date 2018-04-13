Специальные предложения от CENTURY 21

Новая справка: Размеры минимальной заработной платы в субъектах РФ

Размер минимальной заработной платы в субъектах РФ может отличаться от федерального МРОТ, но не может быть ниже 9 489 руб. Уточнить цифру для конкретного региона поможет новый справочный материал в системе КонсультантПлюс «Размеры минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации».