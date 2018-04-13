ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области

Байкальские турбазы. Когда законотворчеству не хватает логики

​​​​​​​В марте 2018 года природоохранный прокурор Сергей Зенков озвучил проблемы с земельными участками, на которых расположены многие туристические базы в Иркутской области. Суть в том, что категория земель у многих из них является спорной, и это может иметь для владельцев турбаз непредсказуемые последствия. Ситуацию с возможными правовыми осложнениями для владельцев турбизнеса прокомментировала юрист Адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.