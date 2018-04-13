Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова

Газета Дело
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова13 апреля 2018
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Общественные пространства в загородных поселках. Какими они должны быть? [13.04.2018]Генеральный директор ООО УК «Система АМТ» Антон Кондратьев рассказывает о значимости функционального и комфортного общественного пространства в современном загородном поселке. Почему тут важно не экономить на площади? Как понять, что спланированная общественная территория действительно улучшит жизнь в поселке?
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Покупка квартиры: поспешить нельзя подождать? [13.04.2018]Рынок жилья готовится к повышению цен, которое будет вызвано вполне объективными причинами. А как обстоят дела сейчас? Растет ли спрос на жилье в Иркутске? И стоит ли поторопиться с приобретением квартиры? Об этом с нами побеседовал руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира» Роман Семенов.
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Продаю участок, Иркутская область, п. Утулик. [13.04.2018]15 сот., ровный, огорожен, отличные подъездные пути, рядом ЛЭП. Живописное место, 500 м. до Байкала, для стр. дома, базы отдыха. Рядом горнолыжный курорт «Соболиная гора».
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Важные правовые события II квартала [13.04.2018]Какие изменения в законодательстве ожидают нас во втором квартале 2018 года? Узнать это можно в Правовом календаре в системе КонсультантПлюс.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [13.04.2018]
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Специальные предложения от CENTURY 21 [13.04.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Швейная фирма «ВиД» [13.04.2018]Место нахождения: 664003, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 8. ОГРН 1023801003874. ИНН 3808008510. КПП 380801001. Уважаемый акционер! В соответствии с...
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.04.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.04.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.04.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.04.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.04.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.04.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Как найти «доходное место» для торговли? [11.04.2018]Глобальные изменения в сфере торговли отражаются на жизни города и объектах недвижимости. Новые торгово-развлекательные центры притягивают львиную долю покупательского трафика, а привычные когда-то магазины из «стрит-ритейла» вынужденно меняют формат или вовсе перестают быть магазинами. Как предпринимателю сориентироваться в этих переменах и безошибочно найти место для своего бизнеса? Ответ на этот вопрос знает Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода».
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Пожарная безопасность. Почему скупой заплатит больше [11.04.2018]Наталья Домрачева, руководитель компании «РС-Техно», рассказывает о том, почему при комплектации спецоборудования на объекте недвижимости важно придерживаться правил, и почему экономия на мелочах может обернуться дополнительными затратами.
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Байкальские турбазы. Когда законотворчеству не хватает логики [11.04.2018]В марте 2018 года природоохранный прокурор Сергей Зенков озвучил проблемы с земельными участками, на которых расположены многие туристические базы в Иркутской области. Суть в том, что категория земель у многих из них является спорной, и это может иметь для владельцев турбаз непредсказуемые последствия. Ситуацию с возможными правовыми осложнениями для владельцев турбизнеса прокомментировала юрист Адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.
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Экономим с дилером [16.03.2018]Представьте себе: вы – владелец объекта недвижимости, в котором необходимо установить предписанное нормативами противопожарное оборудование. Что делать? Купить напрямую или обратиться к дилеру? Не торопитесь с ответом. Оказывается, прямой путь к поставщику – не всегда самый короткий. О том, как договор с дилером помогает избежать финансовых и временных потерь при монтаже противопожарного оборудования, рассказывает руководитель компании «РС-Техно» Наталья Домрачева.
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Новая справка: Размеры минимальной заработной платы в субъектах РФ [16.03.2018]Размер минимальной заработной платы в субъектах РФ может отличаться от федерального МРОТ, но не может быть ниже 9 489 руб. Уточнить цифру для конкретного региона поможет новый справочный материал в системе КонсультантПлюс «Размеры минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации».
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Продаю квартиру! г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144 [16.03.2018]Светлая, просторная 2-комн. квартира в ЖК «Красный квадрат», 76 кв. м с перспективной планировкой (есть возможность сделать полноценную 3-комнатную квартиру). Продажа от собственника, подходит под ипотеку.
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Александр Левитас 19 мая 2018 года в Иркутске. [16.03.2018]Семинар «Секреты увеличения прибыли 2.0»
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [16.03.2018]
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Супермаркет Слата. С 14 марта по 10 апреля 2018 года -30% на все семена! [16.03.2018]
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [16.03.2018]6 апреля 2018 года в 10:00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие. Место проведения...