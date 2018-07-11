Отчаянные авантюристы. Как открыть в России восемь лазертаг-арен одновременно и не прогореть

«В какой-то момент идея открыть несколько точек одновременно по всей России казалась нам светлой. Однако она стала самой серьезной нашей ошибкой». О том, как из детского увлечения сделать реальный бизнес, о технологиях, помогающих его контролировать и развивать, о «шишках», которые пришлось набить, прежде чем стать сетью федерального масштаба, рассказал Сергей Шкурко, генеральный директор сети лазертаг-арен «Портал».

Бизнес родом из детства

История сети лазертагов «Портал» началась в январе 2010 года. Именно тогда наш герой Сергей Шкурко и его брат Владимир осознали, что работать «на дядю» им больше не хочется, и пора бы уже делать что-то для себя.

«Я вспомнил, как во время школьных каникул впервые посетил лазертаг в Новосибирске. Игра меня настолько захватила, что я потратил на неё все свои карманные деньги».

На тот момент в России лазертаг-арен было мало, в основном – в столице. Братья решили попробовать популяризовать этот вид деятельности и начали с родного Иркутска. К ним присоединился друг Александр Мошняков.

«Александр тогда работал в лизинговой организации и смогли купить игровое оборудование в лизинг. Параллельно мы взяли несколько кредитов и приступили к делу».

Молодым людям пришлось работать по вечерам и выходным. Искали помещение, изучали банковские продукты, подбирали оборудование, создавали подробный бизнес-план. Сергей откровенно отмечает неповоротливый и деструктивный характер рынка коммерческой аренды в Иркутске: «Из всех городов, в которых я работаю, здесь дела с арендой обстоят хуже всего. Нам не повезло ни с одним помещением. Когда мы уже наполовину обустроили первую локацию, арендодатель, несмотря на договоренности, заявил о необходимости делать запасной выход самостоятельно. А ведь он нужен по регламенту, это требования безопасности. Кроме того, за две недели до предполагаемой даты открытия арендодатель потребовал денег за систему вентиляции, которую ранее обещал оборудовать за свой счёт. Это сильно увеличивало стоимость открытия и в наши планы не входило. Поэтому локацию нам пришлось спешно менять».

Народная поддержка

В новое помещение по адресу 5-й Армии, 29 начинающие предприниматели переехали буквально за сутки – своими силами и с помощью команды единомышленников, которая постепенно сформировалась в процессе открытия лазертаг-арены.

«К нам присоединились люди, заразившиеся нашей увлеченностью и новизной бизнеса. Знакомый электрик за «смешные» деньги сделал качественную проводку, девушка-дизайнер бесплатно разработала нам необходимые графические макеты, команда студентов помогала веселья ради и с надеждой на дальнейшее трудоустройство. Так на чистом энтузиазме родилась наша первая локация, которую мы официально открыли в октябре 2010 года. Несмотря на то, что это были только лабиринт для лазерных боев, небольшая зона отдыха и холодильник с напитками, люди к нам пошли».

Рентабельность вдохновляла, поэтому уже через полгода ребята решили расширяться. В 2011 году открылась вторая арена лазерного боя в Новосибирске, и по забавной случайности именно в том здании, где когда-то был тот самый лазертаг, который вдохновил Сергея и Владимира.

Страшная авантюра

Арена в Новосибирске оказалась ещё более успешной, чем в Иркутске. Результат так вскружил молодым предпринимателям головы, что на третий год они решили открыть ещё восемь площадок. Работать на новые локации отправились как раз ребята, помогавшие создавать «Портал» в Иркутске.

«Тогда эта идея казалась нам светлой, – вздыхает Сергей. – Однако она стала самой серьезной нашей ошибкой. У нас было 30 млн рублей, и в сентябре 2012 года мы одновременно запустили клубы в Кемерово, Томске, Омске, Барнауле, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и ещё один в Новосибирске. И, конечно, не осилили такой объем работы. Мало кто из людей, которых мы отправили управлять точками в чужих городах, справился со своими обязанностями: это были ребята 20-ти лет, без опыта и компетенций. И это тоже было нашей ошибкой. Сейчас я понимаю, что тогда мы работали бессистемно и интуитивно. У нас тогда не было ни программы для бухгалтерского учета, ни облачного видеонаблюдения, которыми мы сейчас активно пользуемся, ни облачной телефонии. По сути, это была авантюра. В итоге нам пришлось с миллионными убытками закрыть арены в Томске и Барнауле: легче отрубить руку, чем дать погибнуть всему организму».

Работа над ошибками

Закрыв убыточные точки, предприниматели начали работу над созданием стабильной информационно-технологической базы: разработали собственную программу учета финансов и платформу для виртуальной телефонии, установили облачное видеонаблюдение. Это принесло плоды: новый кол-центр улучшил качество работы операторов, клиенты стали чаще заказывать услуги, рентабельность выросла. Онлайн-видеонаблюдение помогло контролировать работников во всех городах, а облачная система учета и контроля на базе 1С помогла отслеживать движения финансов по сети.

«По-хорошему, нам надо было начинать с этого, а не с расширения», – резюмирует Сергей.

Когда ситуация стабилизировалась, ребята открыли ещё несколько точек и восстановили старые. Сейчас поиграть в лазерные бои можно на аренах «Портала» в Челябинске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и в Рязани. В Кемерово также есть арена, но её деятельность временно приостановлена, а в Иркутске в другом формате работает только внеаренный лазертаг «Полигон-38».

«Иркутская арена на ул. 5-й Армии закрыта уже два года. Будь это наша единственная площадка, нам пришлось бы пуститься во все тяжкие, чтобы закрыть финансовые обязательства, которые были с ней связаны. Я люблю свой город, но делать здесь бизнес не хочу. Я вижу, как меняются в лучшую сторону многие города, но, к сожалению, пока не могу того же самого сказать об Иркутске», – признается Сергей.

Кстати, в Рязани был открыт первый «Портал» по франшизе.

«Мы предоставили покупателям все наши маркетинговые и технологические наработки, что позволило успешно запустить клуб без нашего личного присутствия. Позже они продали площадку, оставив её в сети франчайзинга, и переехали в Санкт-Петербург, где купили у нас одну из действующих точек. В этом году они открыли там уже третью площадку».

Сейчас владельцы сети «Портал» предлагают своим франчайзи ещё и уникальное программное обеспечение, которое, по словам Сергея, даёт фору всем конкурентам. Это облачный кол-центр, облачная система учета и контроля на базе 1С, система бронирования, а также все наработки в сфере продаж.

Не стоять на месте

«Если ты не способен постоянно предлагать что-то новое – покупатель уйдёт к тому, кто это делает», – уверен Сергей Шкурко. С каждым годом ужесточается конкуренция, а потому владельцы лазертагов «Портал» непрерывно работают над развитием и улучшением сети. Предприниматель выделяет два взаимосвязанных вектора развития своего бизнеса: новые локации и их качественное наполнение.

«Если первая арена в Иркутске представляла собой просто лабиринт и холодильник с напитками, то сейчас наша самая рентабельная площадка в Екатеринбурге – двухэтажный развлекательный комплекс площадью почти 1,5 тыс. кв. м, 900 из которых занимает лазертаг. Кроме лазертага там можно сыграть в аэрохоккей или приставку виртуальной реальности, пройти лазерный лабиринт, покататься на гироскутерах и многое другое.

Сама игра тоже изменилась: раньше это была просто перестрелка двух команд, а сейчас появились дополнительные задания и персонажи, на базе лазертага можно даже устроить высокотехнологичный квест». И это не предел, ведь технологии не стоят на месте.

Не только для детей

Каждый год команда «Портала» готовит что-то новое для своих арен. Сезон в лазертаге длится с 1.09 по 31.05. Пик активности приходится на предновогодние дни, праздники 23 февраля и 8 марта, а также в период окончания учебного года. Летом же наступает затишье – время для обновления помещений и оборудования, время пересмотреть стратегию развития.

«Самые крутые праздники получаются, когда к детям присоединяются взрослые. Ребятишки на самом деле очень любят играть со своими родителями, однако последние это не всегда понимают. А мы продаём эмоции, как бы это ни звучало, – улыбается Сергей. – И когда люди довольны, они непременно возвращаются за положительными эмоциями, да и еще и знакомым советуют сходить к нам. Поэтому нам важно держать марку».

Лазертаг, известный как «лазерный пейнтбол» – это высокотехнологичный имитатор боевых действий, основанный на использовании лазерных и инфракрасных лучей. Сегодня федеральная сеть «Портал» – это более десятка клубов лазерного боя в разных городах России: от Иркутска до Санкт-Петербурга.

Паушальный взнос: 100 000 рублей;

Инвестиции в открытие: от 3 000 000 рублей;

Роялти: 30 000 рублей ежемесячно;

Срок окупаемости: от 9 до 18 месяцев.

Скубиева Екатерина

Газета Дело