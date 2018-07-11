Залоговая недвижимость: пока одни боятся, другие покупают и выигрывают

Знаете ли вы, что при покупке недвижимости можно существенно сэкономить? По словам Юлии Мальцевой, начальника отдела реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье», стоимость реализуемой залоговой недвижимости может быть ниже рыночной на 20% . О том, как купить объект недвижимости, находящийся в залоге у банка, чего опасаются покупатели и насколько эти опасения оправданы, Юлия рассказала Газете Дело.

Кто и как продаёт залоговую недвижимость?

– Продавцом залоговой недвижимости может быть или залогодержатель, например, банк, или частное лицо, например, заемщик, у которого в силу обстоятельств появилась необходимость продать объект. Сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда продавец залогового имущества – банк.

Процедура покупки предполагает ряд специальных действий, поэтому люди приходят к нам, и мы им помогаем. Ситуации всегда разные, обстоятельства отличаются, поэтому единой схемы нет, всё индивидуально.

Если имущество в собственности у банка, на балансе – это один вариант. А если объект еще не перешел в собственность банка – он должен пройти процедуру торгов.

Торги – это сложно?

– Не сложно, но требует знаний. Для того, чтобы помочь людям в приобретении залоговой недвижимости, в том числе на торгах, у нас работает специальный отдел. Чтобы принять участие в аукционе, нужно соблюсти ряд условий: завести электронную цифровую подпись, зарегистрироваться на соответствующих площадках.

Процедуру торгов инициирует банк, выступая в роли заказчика, привлекая для этого организатора торгов (конкурсного управляющего), эта процедура строго регламентируется законодательством РФ. Объявляется аукцион, и все желающие могут принять в нем участие. Понятно, что люди не каждый день с этим сталкиваются, а некоторые вообще не представляют, что такое электронный аукцион. Мы помогаем правильно все оформить и пройти процедуру от начала и до конца.

Всегда ли и насколько дешевле такие объекты?

– Всё зависит от банка – они сами определяют цену. Однако стартовая цена объекта на аукционе может быть снижена на 50% от рыночной стоимости, и даже по результатам торгов сохраняется весомая разница с открытым рынком, порой до 20% и более.

Участников торгов немного, поэтому цена остается весьма интересной.

Почему так мало участников? Люди чего-то опасаются?

– Скорее, просто не знают, как это работает. Бояться нечего: продавец – банк, значит, всё уже проверено, прозрачно и можно отследить. Единственный момент – на начало торгов неизвестна окончательная цена. Но примерный уровень предположить можно, как и выйти из аукциона в любой момент.

А если в квартире кто-то проживает? Как проверить?

– Информация об объекте открыта изначально – прописан там кто-то или нет. Есть контактное лицо по объекту, у него всё можно узнать заранее, договориться о просмотре объекта. В целом проблем с такими квартирами меньше, чем на открытом рынке. Очень часто на торги выставляются «чистые» объекты – там всё уже сделал банк. Но по желанию покупателя мы можем запросить любую дополнительную информацию. Мы действуем в интересах покупателя и готовы сопровождать его на каждом этапе сделки.

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