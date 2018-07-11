Споры о земле. Скрытые риски долгосрочной аренды

В практике строительства нередки спорные ситуации, возникающие при долгосрочной аренде земельных участков. Причин для споров может быть много, и, по мнению юриста адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Германа Фролова, существуют правила, несоблюдение которых может привести арендатора к серьезным финансовым потерям. О некоторых из этих правил Герман рассказал Газете Дело.

Правило 1. Не нарушайте существенных условий договора аренды

Долгосрочная аренда земельных участков – обычная практика муниципалитетов или области. Участки на определенных условиях передаются девелоперам под застройку, но впоследствии у арендаторов могут возникнуть серьезные трудности. При нарушении существенных условий, например, при использовании его не по назначению или ухудшении качества земельного участка, договор аренды может быть расторгнут арендодателем в одностороннем порядке.

В практике встречаются также случаи, когда арендодатель использует в расчете арендной ставки повышающие коэффициенты. Поводом для введения повышающего коэффициента может послужить неполучение арендатором разрешения на строительство или задержка с вводом объекта в эксплуатацию.

Поскольку арендодателем в таких сделках являются муниципалитеты или область, говорить о «равноправных» взаимоотношениях с арендатором не приходится. Именно возможность одностороннего введения изменений или расторжения договора являются для долгосрочной аренды «слабым местом».

Правило 2. Изучайте «историю» участка

Прежде чем заключить договор долгосрочной аренды и начать на нем строительство, необходимо убедиться, что эта аренда законна. К сожалению, тот факт, что арендодателем выступают власти, не гарантирует абсолютной «чистоты» сделки.

Необходимо провести комплексную проверку участка, цель которых – понять, что это за участок и прояснить историю его изменений.

Если этого не сделать, можно попасть в очень неприятное положение. Есть примеры, и их немало, когда людям под жилое строительство предоставлялись земли, ранее бывшие землями лесного фонда. Впоследствии суд выносил решение о признании договоров недействительными, что влечет за собой неблагоприятные последствия.

Самый простой способ избежать этих неприятностей – проверить участок по публичной кадастровой карте, запросить выписку из ЕГРН, но этого недостаточно. Если участок берется в аренду у муниципалитета или у области, необходимо сделать запрос и проверить, что на этом участке было ранее, восстановить историю переводов участка из одного назначения в другое. Проверить это самостоятельно очень сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к юристам.

Так можно в дальнейшем обезопасить себя от аннулирования договора аренды и признания его недействительным.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры»

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