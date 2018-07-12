Больше чем строительство

Все чаще мы слышим понятие «девелопер». Оно сложно для понимания, ведь каждый вкладывает в него свой смысл. И все же, что оно значит? Об этом рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

– Наша компания уже давно ушла от понятий «строитель» или «застройщик», поскольку они не отражают полного спектра нашей работы. Мы не просто строим квадратные метры, мы подходим более широко и комплексно – сами проектируем, сами строим, создаем среду, формируем особый образ жизни, стараемся понять потребности клиентов и соответствовать их ожиданиям. Именно эти принципы мы вырабатывали на основе нашего десятилетнего опыта, и именно их мы вкладываем в понятие «девелопмент».

Все начинается еще на этапе проектирования – с понимания того, что застройка должна быть многофункциональной, и в рамках одного поселка будут сочетаться жилье, торговля, услуги и общественные пространства.Девелопер подходит к освоению новых территорий комплексно: он не просто строит дома, но обеспечивает жителей инфраструктурой и досуговыми объектами, до мелочей продумывает жизнь людей на осваиваемой им территории. Особенно четко мы это поняли, проектируя микрорайон «Хрустальный парк» на Байкальском тракте. Это 98 Га творческого простора и 14 жилых кварталов, стилизованных под лучшие парки мира. Масштаб грандиозный – практически мини-город, и мы понимали, что в таком проекте обязательно должны быть кафе, магазины, школы, детские сады, медицинские пункты, парки и общественные пространства, спортивные секции, большое количество коммерческих площадей, в том числе с возможностью открытия бизнеса для работы жителей.

С таким набором инфраструктуры в рамках жилого массива мы, естественно, приходим к необходимости распределения транспортных, пешеходных и велосипедных маршрутов. Нужно понять, куда и каким способом будут передвигаться люди на территории микрорайона, выявить точки притяжения, просчитать потребность в парковочных местах. В этом смысле, кстати, девелоперы загородной недвижимости имеют очень большое преимущество, ведь легче спроектировать все эти условия еще на стадии создания нового поселка с нуля, а в рамках уже построенных городских жилых комплексов это сделать сложно. При этом загородный девелопер не должен потерять атмосферу единения с природой в своем проекте – необходимо сохранить ее и восполнить после завершения строительства – высаживая деревья, создавая парки.

С такой же педантичностью девелопер должен подходить и к организации внутренней эргономики домов, стараться сделать так, чтобы объект недвижимости соответствовал желаниям и потребностям совершенно разных семей. Создавая планировочные решения, мы проигрываем в голове сценарий, будто наша собственная семья живет в этом доме, представляем, как мы будем жить здесь, где мы будем хранить вещи, где их стирать, где должны быть расположены кухня, гостиная, словом, пытаемся определить, как будет устроен быт в этом доме и будет ли он комфортным. Иногда наши сотрудники настолько вживаются в эту роль, что уже в реальной жизни переезжают в построенные нами дома.

Наконец, мы приступаем к завершающей, и, на мой взгляд, самой важной части определения того, что должен делать девелопер. В нашей компании это называется постобслуживание. После окончания строительства и продаж мы не уходим из проекта. Очень важно создать поселок, который сможет развиваться – становиться лучше, «подстраиваться» под жителей и их потребности. И мы поддерживаем контакт со своими клиентами, чтобы понять, что им нравится в поселке, а чего не хватает. То, чего не хватает – стараемся восполнить.

Более того, мы создаем единое сообщество – прикладываем все усилия, чтобы соседи были знакомы друг с другом, общались между собой – можно сказать, что это часть концепции всех наших поселков. Мы заметили, что жители, которые очень близко знакомы друг с другом и с администрацией поселка, по-другому относятся к месту, где они живут, – они ощущают себя хозяевами не только своего дома и участка, но и всего коттеджного поселка, чувствуют ответственность за него. Также у них появляется интерес развивать то место, где они живут, – жители общаются в общем чате, придумывают проекты и участвуют в праздниках, карнавалах, которые мы проводим, – они не сидят, как говорится, «каждый за своим забором», а живут как одна большая семья. И вместе с ними начинает жить поселок.

В заключение отмечу, что на европейском рынке недвижимости существует понятие sustainable development, дословно это не перевести, поскольку понятие не прижилось в России, но, если углубляться в контекст, оно обозначает ответственный подход к развитию территории, на которой осуществляется строительство. И, на наш взгляд, именно это отличает настоящую девелоперскую компанию от строительной.

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