Как изменить формат недвижимости и выиграть в ликвидности

Если рассматривать недвижимость как объект инвестиций, рано или поздно встанет вопрос либо её выгодной продажи, либо эффективного управления. О том, как управлять «недвижимостью для жизни», а также о том, как с помощью изменения формата можно повысить ликвидность привычных объектов, нам рассказывает Дмитрий Щербаков, руководитель агентства недвижимости «Слобода».

Дмитрий, в перечне ваших услуг значится «управление жилой недвижимостью». Что это?

– Это комплекс профессиональных мер, цель которых – сделать объекты жилой недвижимости источником постоянного, стабильного и предсказуемого дохода для инвесторов. Среди наших клиентов есть владельцы нескольких, иногда более десяти, квартир, которые они сдают в аренду. Аренда, как вы понимаете, может быть как кратковременной, от нескольких часов до суток, так и долгой, порой на несколько лет. В любом случае это требует специальных знаний и внимания.

Это выгодно для инвесторов?

– Смотря с чем сравнивать. Окупаемость аренды жилой недвижимости ниже, чем коммерческой, но есть инвесторы, которых такой расклад устраивает. Это компенсируется тем, что жилая недвижимость изначально интереснее в плане ликвидности, чем любая другая. Она быстрее и сдается, и продается.

О краткосрочной аренде. Можно ли сегодня использовать квартиры под мини-гостиницы и хостелы?

– Можно сдавать квартиры индивидуально в краткосрочную аренду – командировочным, приезжим. Но под хостелы – нельзя. Это будет нарушением правил эксплуатации жилого помещения. То есть жилое помещение будет использоваться как нежилое.

А чтобы перевести жилое в нежилое…?

– Нужно приложить массу усилий, и не для всех жилых помещений это в принципе возможно. Во-первых, если раньше нужно было согласие только от владельцев смежных помещений, теперь – от всех без исключения собственников в доме. Иногда – если это большой дом – это почти нереально. Во-вторых, изменилась экономика. Раньше затраты по переводу квартиры на первом этаже в нежилой фонд были оправданы, можно было заработать на разнице в стоимости жилого и нежилого помещений. Кроме того, такие помещения были востребованы для магазинов или сферы услуг, но теперь все не так однозначно, и иногда для своего бизнеса проще купить готовое помещение в хорошем месте. Тем не менее, если очень нужно, такие услуги мы тоже оказываем, и есть люди на аутсорсинге, которые профессионально занимаются сбором подписей.

Наметилась тенденция по «обратному» переводу – коммерческих помещений в жилые. Можете это прокомментировать?

– Да, такая практика есть, в том числе и у наших клиентов. Если коммерческое помещение расположено на первом этаже жилого комплекса в «непроходном» месте, и собственнику не удается развить там свой бизнес или найти арендаторов, словом, если помещение не приносит дохода – имеет смысл сделать из него квартиры и продать их. Квартиры на первых этажах востребованы сегодня. Их покупают для людей пожилого возраста и не только – многие предпочитают жить именно на первых этажах.

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