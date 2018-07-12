Ипотека с брокером: удобнее и дешевле

Чтобы получить ипотеку, заемщику приходится потрудиться: собрать массу документов, доказать платежеспособность, обойти не один банк в поисках выгодных условий. Но есть специалисты, способные взять на себя львиную долю всех этих забот.

Кто такой ипотечный брокер и зачем нужны его услуги? Об этом рассказывает Наталья Дроняева, ипотечный брокер АН Century 21 «Недвижимость мира».

Кто такой ипотечный брокер?

– Ипотечный брокер – это специалист, который владеет знаниями в области кредитования на рынке недвижимости. Он оценивает, насколько возможно получение кредита, проверяет, соответствуют ли личные параметры клиента требованиям банка, консультирует и подбирает подходящую и выгодную для клиента кредитную программу. Клиенту не нужно изучать и сравнивать между собой ипотечные программы разных банков, разбираться во множестве нюансов, не нужно терять время в очередях и собирать пакеты документов для того, чтобы подать заявки в желаемые банки. Необходимо сформировать один комплект документов, обратиться к ипотечному брокеру, а тот направит заявки в несколько банков и поможет подобрать оптимальное, наиболее выгодное для клиента решение.

А кто ваши клиенты?

– Как правило, к помощи ипотечных брокеров прибегают «сложные» клиенты, которые ранее уже обращались в банки за консультацией и получили отказ, или сумма кредита их не устроила. Всем известно, что банки не любят возиться с «проблемными» клиентами. В этом случае вряд ли удастся обойтись без помощи профессионального посредника.

Но даже «идеальный» заемщик, которому с легкостью дадут кредит в любом банке, может сэкономить свои деньги и время, обратившись к ипотечному брокеру. Наша компания сотрудничает со всеми иркутскими банками. Со многими заключены специальные соглашения о предоставлении скидки по процентной ставке для наших клиентов. Выгода может составить до 150 000 рублей. Комиссии в банках сейчас не взимаются, но обязательным является комплексное ипотечное страхование, и с нашей помощью клиент может оформить наиболее выгодную страховку по сниженным тарифам и сэкономить до 10 000 рублей.

Чем ипотечный брокер в агентстве отличается от консультанта в банке?

– Он действует в интересах клиента и является посредником между клиентом и банками, тогда как менеджер в банке – представитель определенного банка. Кроме того, у ипотечного брокера вся информация, что называется, в одних руках. Он объективен и заинтересован в том, чтобы помочь клиенту.

Когда работу ипотечного брокера можно считать успешной?

– Мы помогаем клиентам в оформлении ипотечных кредитов, но успешный итог нашей работы – не получение одобрения, а все же покупка квартиры. Ведь ни у одного человека нет цели взять кредит ради кредита. Клиент, прежде всего, хочет купить квартиру, обрести свое жилье. А достичь этой цели, подобрать ипотечный кредит с наилучшими условиями ему поможет ипотечный брокер.

А можно снизить ставку по уже действующему ипотечному кредиту?

– Конечно. В банках эта программа называется «рефинансирование ипотечного кредита». За помощью в рефинансировании к нам обращаются и наши старые клиенты, и новые – по рекомендациям. Своих заемщиков банки, как правило, не рефинансируют, зато чужим предлагают рефинансировать вместе с ипотекой имеющиеся потребительские кредиты, кредитные карты. Также можно уменьшить срок кредита и сумму ежемесячного платежа. Условия сейчас выгодные, и решение можно найти всегда.

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