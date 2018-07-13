Революция в эквайринге

В сфере эквайринга произошла настоящая революция. Теперь рынок может предложить предпринимателям официальные сервисы по приёму платежей, например, через аккаунт в соцсетях. Каковы современные инструменты для торговли? Что такое мобильный эквайринг? На вопросы о новинках в интернет-эквайринге отвечает территориальный менеджер управления торгового эквайринга Байкальского банка Сбербанка Сергей Бондарь.

Сергей, часто предприниматели с небольшим бизнесом уверены, что эквайринг не для них. Кроме того, есть бизнесмены, использующие личную банковскую карту для ведения расчетов с покупателями. Что можете сказать и тем, и другим?

– Во-первых, не стоит использовать личную карту для коммерческих расчетов. Признайтесь себе, что вы предприниматель и строите бизнес – выходите из тени! Во-вторых, не верьте, что для микробизнеса нет легких решений. Сфера безналичных платежей активно развивается, современные технологии позволяют организовать удобную систему приема платежей для всех предпринимателей вне зависимости от объемов и вида бизнеса. Да, кому-то не обойтись без стационарных POS-терминалов, а кто-то для продвижения на рынке использует интернет-сайт или соцсети и не видит необходимости в дополнительных инструментах. И для них есть решения, позволяющие совершенно законно принимать платежи.

Что это за технологии?

– MobilePOS, или мобильный эквайринг. Это простой, недорогой и безопасный инструмент для приема безналичной оплаты. Продукт позволяет работать со всеми видами карт, в том числе с бесконтактной технологией. Мобильный эквайринг позволяет предпринимателю вести учет безналичных продаж в личном интернет-кабинете и отслеживать операции по каждому терминалу и сотруднику в реальном времени. Статистику можно выгружать в виде отчетов для дальнейшего анализа.

А как работает прием платежей?

– Есть разные варианты. К примеру, предприниматель на страничке в Instagram, Facebook размещает фото товара и под ним ссылку. Покупатель проходит по ссылке и заполняет стандартные данные для оплаты: фамилию и имя, номер карты, дату ее действия и код карты. Или, допустим, предприниматель владеет гостиницей, ему позвонил клиент и попросил забронировать номер. Владелец гостиницы в личном кабинете формирует ссылку на платежный документ и направляет ее на почту клиента или по смс. Есть возможность формировать и специальные условия по каждой ссылке.

Кроме того, система позволяет создавать «связки» карт и сохранять данные карт покупателей для дальнейшего удобства оплаты (без ввода номера карты), в том числе для рекуррентных платежей (автоплатежей без участия покупателя). Можно получать расширенную информацию о состоянии и истории каждого заказа и проводить отмены и возвраты через личный кабинет.

Что такое «личный кабинет»?

– Это специальный интерфейс для пользователя услуги интернет-эквайринга, окно управления сайтом в части организации расчетов за товары и услуги. Там можно не только отслеживать статус транзакций, но и управлять этим процессом, подтверждая, отклоняя, контролируя сумму, время и состояние операции. Визуализированные графики покажут, в какой период активность максимальна, какой оборот был в заданный временной интервал. Такие сервисы личного кабинета, как выставление статической ссылки для оплаты или ограничение заданным периодом расширяют возможности бизнеса и позволяют использовать их не только на сайте, но и в социальных сетях, электронных письмах и иных способах коммуникации с клиентами.

Собственный сайт для многих предпринимателей остается основой развития бизнеса. Но Сбербанк предлагает специальную услугу по созданию своего интернет-магазина?

– Да, интернет-магазин – одно из самых перспективных решений для сетевой торговли. Сбербанк разработал для создания интернет-магазина конструктор сайта Yoom.shoop. Для начала работы необходимо зарегистрироваться на портале, придумать название сайта и провести его настройку. Даже неподготовленный пользователь может без труда разобраться с дружественным интерфейсом. Сервис позволяет предпринимателю, не привлекая IT-специалистов, выйти на рынок интернет-продаж. В Yoom.Shoop встроены необходимые инструменты для микро- и малого бизнеса. К примеру, мы позаботились о службе доставки товаров: можно выбрать один из предложенных вариантов транспортных компаний или свое индивидуальное решение.

Предлагаемые инструменты соответствуют требованиям 54-ФЗ?

– Продукты, предлагаемые Сбербанком, соответствуют требованиям безопасности, действующим нормативным документам и законодательным актам. Решения по торговой деятельности адаптируются под требования 54-ФЗ, при этом мы предоставляем пользователю возможность выбора решений, которые помогут модернизировать и дополнить используемые предпринимателем инструменты до нужного формата. В любом случае, специалисты банка готовы дать консультацию по каждому конкретному случаю, готовы сопровождать предпринимателей и, если необходимо, предлагать индивидуальные решения. Заявки на сервисы эквайринга можно оформить через сайт Сбербанка.

Иван Рудых,

Газета Дело