«Ростелеком» разработал Единую биометрическую систему

С 30 июня 2018 года в России начала работать Единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

Идентификация пользователя в Единой биометрической системе происходит по двум параметрам - голосу и лицу, одновременное использование которых позволяет определить живого человека, а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале. На сегодняшний день лицо и голос – самые распространенные и доступные для массового применения биометрические параметры.

В 2017 году Правительство РФ приняло программу «Цифровая экономика Российской Федерации», в соответствии с которой государство уделяет большое внимание развитию новых цифровых платформ и услуг, а также систем информационной безопасности для обеспечения их надежной работы. Создание системы является частью реализации программы «Цифровая экономика РФ».

Для регистрации в Единой биометрической системе гражданину необходимо всего один раз прийти в банк. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации - ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу Госуслуг, если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. Затем сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя - изображение лица и запись голоса и загрузит их в Единую биометрическую систему. После регистрации в Единой биометрической системе гражданин сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Клиенту достаточно ввести логин/пароль от ЕСИА и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. Для прохождения удаленной идентификации пользователю необходим лишь доступ в интернет, смартфон, планшет или компьютер с вэб-камерой, никакого дополнительного оборудования не требуется.

Точность биометрической идентификации в системе обеспечивается алгоритмами ведущих российских разработчиков программного обеспечения в области биометрии, решения которых занимают призовые места по результатам независимых международных тестов. В создании системы участвовали крупнейшие российские банки.

Создание системы инициировано Центральным Банком РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Разработчиком и оператором системы является «Ростелеком». Применение удаленной идентификации клиентов в финансовой сфере регламентировано Федеральным законом №482-ФЗ от 31 декабря 2017 г., который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам. По мере накопления данных в Единой биометрической системе, будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, нотариат, получение государственных и муниципальных услуг, здравоохранение, образование, ритейл, e-commerce. Единая биометрическая система расширит возможности доступа к цифровым услугам тем, кто проживает в труднодоступных районах и маломобильному населению, снизит их стоимость, а также повысит качество таких услуг. Использование Единой биометрической системы – это способ изменить отношения между государством, организациями и гражданином.

За прошедшие выходные первые пользователи уже зарегистрировались в Единой биометрической системе в офисах Почта Банка, Банка Хоум Кредит, Росбанка и Газпромбанка. На этой неделе регистрировать клиентов также начнут Совкомбанк, Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-Банк и Райффайзенбанк.

С целью повышения качества и достоверности регистрации и идентификации граждан на сайте Единой биометрической системы bio.rt.ru открыта форма обратной связи, с помощью которой можно отправить разработчикам информацию о любых нештатных ситуациях, связанных с работой системы. Специалисты «Ростелекома» и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ будут обрабатывать все обращения, и совершенствовать технологию удаленной идентификации в соответствии с ожиданиями пользователей.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.