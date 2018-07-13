Решения «под ключ» для умного региона

Традиционной оптимизации бизнес-процессов уже недостаточно. Инновационные компании меняют целые отрасли, используя сервисный подход. О безопасности информационных систем, о необходимости взаимодействия власти и бизнеса, о современных сервисах шла речь на конференции «Цифровая экономика: реальность, в которой мы живем», организованной в июле в Иркутске ПАО «Ростелеком».

Бизнес в условиях цифровой экономики

Цифровую экономику называют четвертой промышленной революцией. Уже скоро в интернете будет больше неодушевленных пользователей, чем людей. Появился даже специальный термин – «интернет вещей», когда устройства обмениваются данными между собой, минуя человека. Бизнес в условиях цифровой экономики – это способность извлекать из таких данных пользу.

«Данные – это информационная руда, из которой можно и нужно «добывать» полезный интеллектуальный продукт, – считает Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком». – Наши сверхскоростные каналы передачи данных станут цифровым транспортом, который будет нести информацию в систему собственных дата-центров – самых мощных в стране. На основе цифровых платформ наши партнеры создадут множество электронных сервисов для населения, бизнеса и государства. «Ростелеком» уже имеет опыт создания и развития интеллектуальных цифровых платформ, например, для оказания электронных государственных услуг».

Будущее – за сервисной моделью

Скорость изменений на рынке стремительно растет. У компаний появляются совершенно новые конкуренты из других отраслей. Бизнес, чтобы повысить эффективность, вынужден переводить капитальные затраты в операционные. Все большую роль играет поставка решений «под ключ», когда клиент получает сервис с высоким коэффициентом технической готовности, а заботу о содержании оборудования и его модернизации берет на себя провайдер.

«Умение быстро адаптироваться является ключевым конкурентным преимуществом компаний, – уверен Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративными и государственными сегментами ПАО «Ростелеком». – Мы видим, что бизнес активно трансформируется. Необратимость изменений приводит к технологическому взрыву, новые рынки формируют ситуацию, при которой радикально будут меняться бизнес-модели. Очень важно следить за этим. Потому что если ваши, наши сервисы устаревают, вся система начинает терять деньги».

Информационная безопасность – это порядок в IT-системе

Защита информации – один из главных аспектов в эпоху цифровых технологий. В прошедшем году было зафиксировано более 70 миллионов атак на информационные системы. Прямой ущерб от киберпреступности был оценен в 200 миллиардов рублей.

Для обеспечения безопасности необходимо не просто установить современную защиту – нужно обеспечить регулярный мониторинг системы. «Ростелеком» обеспечивает защиту ИТ-инфраструктуры заказчиков «под ключ».

«Информационная безопасность – это не забор вокруг вашей компании, это порядок в вашей IT-системе, – отметил Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком». Мы создали крупнейший в стране центр кибербезопасности, работающий круглосуточно. Использование комплекса сервисов киберзащиты от надежного оператора практически полностью исключает возможность заражения компьютеров и внешнего вмешательства в информационные системы».

Цифровые услуги для умного региона

«Ростелеком» является ключевым инфраструктурным партнером государства в создании цифровой экономики в России. Совместно с правительством Иркутской области компания реализует проекты, которые лягут в основу «умного» региона: безопасные дороги, умный город, информатизация медицины, госуслуги и ряд других.

Например, в прошлом году по программе обеспечения медицинских организаций доступом в интернет «Ростелеком» построил около 200 километров волоконно-оптических линий связи и подключил больше десяти поликлиник и больниц к высокоскоростному интернету.

«Иркутская область – очень продвинутый регион, восприимчивый ко всему новому, – отметил президент «Ростелекома». – В городе есть практически все предпосылки для внедрения системы «Центральный архив медицинских изображений. Телерадиология»: сильные диагностические центры, ЛПУ, имеющие широкополосный доступ в интернет. Надеюсь, что реализация проекта – дело ближайшего времени».

Сервисы для населения и бизнеса

Стратегия развития «Ростелекома» направлена на формирование экосистем продуктов и услуг. Цифровые сервисы компании востребованы органами власти, жителями области и деловым сообществом. Самые популярные среди населения услуги «Ростелекома», по словам его сотрудников, – высокоскоростной домашний интернет, «Интерактивное телевидение», «Умный дом». Бизнес активно пользуется облачными сервисами.

«Мы занимаемся реализацией комплексных интегрированных сложных решений для бизнеса, – рассказал Валерий Ермаков. – С точки зрения сети и услуг мы выделяем три основных направления. Первое – это наши традиционные сервисы: широкополосный доступ в интернет, фиксированная телефония, мобильная связь. Второе – управление сервисами: это «Виртуальный ЦОД», корпоративное телевидение, управляемый Wi-Fi, М2М-решения и "Виртуальная АТС". Третье направление – это услуги в сфере безопасности. Наиболее популярные из них – «Защита от DDoS-атак» и «Видеонаблюдение».

Наталья Краз,

Газета Дело