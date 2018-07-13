Образы городов будущего обсудят на Байкальском саммите РГУД 25-26 июля

IV Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов состоится 25-26 июля в Иркутске. На Байкальский саммит собираются лучшие эксперты со всей России. Постоянную аудиторию меропрития в Иркутске составляют девелоперы, строители, чиновники, урбанисты, управляющие, консультанты и другие представители отрасли.

Задача Саммита – создание площадки для взаимодействия всех заинтересованных сторон в области недвижимости: девелоперов и строителей, архитекторов и урбанистов, инвесторов и брокеров, власти и некоммерческих объединений.

В 2018 году главная тема саммита – «Образы городов будущего». Как будет развиваться город? Каким он будет в ближайшие 10-15 лет?

На 25 июля запланирован PROPERTY-ТУР по иркутским объектам недвижимости. Гости саммита посетят строящиеся и недавно построенные жилые и административные объекты: коттеджный поселок «Хрустальный Парк», новую школу в мкр. Молодежный, жилой комплекс «Morgans Six» и коттеджный поселок «Горизонт».

Основная деловая программа пройдет 26 июля. Место проведения – конференц-зал Байкальского банка ПАО Сбербанк (ул. Нижняя Набережная, д.10). Первая часть саммита – аналитическая, ее тема – «Анализ и прогноз сегментов рынка». Эксперты обсудят ситуацию на рынке, тенденции и прогнозы на долгосрочную перспективу. Рекомендации от лучших аналитиков будут полезны всем участникам мероприятия. Обсуждаемые темы: будущее иркутских ТРЦ, бизнес-аналитика для проектирования жилищных проектов, потенциал развития рынка жилья в российских городах. В числе приглашенных спикеров: Ольга Архангельская, вице-президент РГУД, партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ, Ernst&Young (Москва), Михаил Хорьков, аналитик-консультант рынка недвижимости, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (Екатеринбург), Максим Марков, полномочный представитель РГУД в Новосибирске, руководитель проектов, ГК «ЁЛКА девелопмент».

Вторая часть программы – «Сценарии и практики» – носит прикладной характер. Участники рассмотрят инновационные решения в области городской инфраструктуры и архитектуры. Темы: снижение инвестиционных рисков с помощью современных информационных технологий, объекты социальной застройки как способы повышения капитализации окружающей среды, практика формирования квартирографии жилых объектов, реновация ТЦ, стратегическое управление ТРЦ. Спикеры: Сергей Волков, руководитель направления информационного моделирования Дирекции городских сервисов и единого расчетного центра (информационный город) ООО «ОДАС «Сколково» (Москва), Сергей Должников, партнер, EXINCO Group (Москва), Марк Сартан, генеральный директор, Центр разработки образовательных систем (Москва), Андрей Петров, генеральный директор российского представительства шведского архитектурного концерна Semren & Mansson (Санкт-Петербург), Наталья Скаландис, генеральный директор, соучредитель УК DOCKLANDS RENT (Санкт-Петербург), Марина Смирнова, Партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield (Москва), Михаил Шапошников, директор департамента стратегического консалтинга RealJet (Москва), Марат Манасян, генеральный директор «M1 Solutions» (Москва).

Также в программе Байкальского саммита предусмотрены мастер-классы и дискуссии от известных экспертов по различным актуальным тематикам.

Подробная программа саммита на сайте summit.rgud.ru