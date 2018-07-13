Сбербанк и Минпромторг запустили выдачу льготных кредитов от 5,5%

Кредит в размере 5,3 млн рублей в рамках новой программы льготного кредитования от Министерства промышленности и торговли был выдан в Сбербанке. Первым клиентом банка по данной программе стало тюменское предприятие коммунального хозяйства – акционерное общество «Трасса». Финансирование было направлено на приобретение спецтехники российского производства — автогрейдера, самоходной колесной машины для дорожно-строительных работ.

Программа Минпромторга предусматривает предоставление в 2018 году кредитов для приобретения техники российского производства по ставке от 5,5 % до 6 %, без ограничения по размеру, на срок до 5 лет.

«Поддержка оказываемая предпринимателям в виде субсидирования наиболее ощутима для малых и средних предприятий. И уникальность новой кредитной программы Минпромторга в том, что она не только обеспечивает финансирование небольших предприятий-заемщиков с субсидированием, но и одновременно поддерживает отечественных производителей техники. Потому она особенно важна для регионов и развития экономики страны в целом», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

АО «Трасса» начинало свою деятельность как муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство центрального района» с 1992 года в городе Тюмени. Предприятие занимается оказанием услуг спецтехники, содержанием улично-дорожной сети города, погрузкой, вывозом мусора и снега на полигоны.

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