Гарантированный поручитель для предпринимателя

Поручительство Иркутского областного гарантийного фонда – это альтернатива залогового обеспечения по кредитам, займам и банковским гарантиям для предпринимателей. Гарантийный фонд не выдает предприятиям прямой финансовой поддержки, но открывает дорогу к финансовым ресурсам через предоставление поручительства до 70 % от суммы кредита в качестве залогового обеспечения.

На 1 июля 2018 года 676 предпринимателей региона уже воспользовались поручительством на общую сумму 3,26 млрд рублей и привлекли в свой бизнес финансовых средств 7,87 млрд рублей.

Иркутский областной гарантийный фонд работает по принципу единого окна. Предпринимателю не нужно ездить в Иркутск, ему достаточно встретиться только со своим кредитным инспектором в финансовой организации или подать заявку на сайте Фонда. При недостатке залогового обеспечения сделки партнеры Фонда, а их сегодня 28 (полный список на сайте www.fondirk.ru) предлагает заемщику воспользоваться поручительством Фонда.

АО «Корпорация МСП», которая курирует деятельность региональных гарантийный фондов, в мае 2018 года провело оценку «Иркутского областного гарантийного фонда» на соблюдение требований, установленных статьей 15.2. Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» и приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. и Федерального закона № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности». На основании подготовленного заключения по состоянию на 31 декабря 2017 года Гарантийный фонд соблюдает все установленные требования, основными из которых являются:

- ведение уставной деятельности;

- ежегодное проведение аудиторской проверки;

- соблюдение порядка инвестирования временно свободных денежных средств;

- осуществление деятельности на основе принципа безубыточности деятельности;

- наличие подразделения по оценке рисков;

- осуществление выплат по поручительствам за счет накопленных средств;

- формирование резерва по сомнительным долгам;

- работа с проблемной задолженностью;

- и другие.

Гарантийный фонд – это реальная возможность привлечь в свой бизнес необходимую сумму финансирования при недостатке собственного залогового имущества.

Поручительство Фонда возможно получить, оформляя кредит, заем и банковскую гарантию через уполномоченные организации. Полный перечень можно посмотреть на сайте Фонда www.fondirk.ru.

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