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КонсультантПлюс: изменения в бухгалтерском и бюджетном учете организаций госсектора

13 июля 2018

В этом году Минфин России внес многочисленные изменения во все приказы, утверждающие планы счетов и инструкции по учету для бюджетных организаций. Эти изменения связаны с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. Нововведения должны применяться при формировании учетной политики и показателей учета с 2018 года.

Разобраться во всем поможет система КонсультантПлюс.

Рекомендуем материалы по теме.

Обзоры:

  • «Свежие изменения Инструкции N 157н»;
  • «Как изменилась инструкция по бюджетному учету в 2018 году»;
  • «Инструкцию для бюджетных учреждений привели в соответствие с федеральными стандартами»;
  • «Минфин скорректировал инструкцию для автономных учреждений».

Готовые решения с ответами на популярные вопросы:

  • «Как отразить обесценивание активов в учете бюджетной организации»;
  • «Как оформить и отразить в учете учреждения основные средства, переданные в операционную аренду»;
  • «Как в учете учреждения оформить и отразить продажу основных средств».

Подробные разъяснения также содержатся в «Путеводителе по бюджетному учету и налогам».

Для поиска материалов в системе КонсультантПлюс введите в поиске интересующий вопрос, например, «изменения в инструкции 157Н».

Подробную информацию можно узнать в сервисном центре Сети КонсультантПлюс ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».


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