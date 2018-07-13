КонсультантПлюс: изменения в бухгалтерском и бюджетном учете организаций госсектора

В этом году Минфин России внес многочисленные изменения во все приказы, утверждающие планы счетов и инструкции по учету для бюджетных организаций. Эти изменения связаны с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. Нововведения должны применяться при формировании учетной политики и показателей учета с 2018 года.
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Обзоры:
- «Свежие изменения Инструкции N 157н»;
- «Как изменилась инструкция по бюджетному учету в 2018 году»;
- «Инструкцию для бюджетных учреждений привели в соответствие с федеральными стандартами»;
- «Минфин скорректировал инструкцию для автономных учреждений».
Готовые решения с ответами на популярные вопросы:
- «Как отразить обесценивание активов в учете бюджетной организации»;
- «Как оформить и отразить в учете учреждения основные средства, переданные в операционную аренду»;
- «Как в учете учреждения оформить и отразить продажу основных средств».
Подробные разъяснения также содержатся в «Путеводителе по бюджетному учету и налогам».
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