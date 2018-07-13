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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м)13 июля 2018
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Иркутская недвижимость в цифрах [13.07.2018]Газета Дело подготовила традиционный обзор основных показателей рынка недвижимости за первое полугодие 2018 года. Каковы объемы ввода жилья в Иркутске и Иркутской области? Почему количество ДДУ в областном центре падает, а в целом по области растет? Как изменились цены на новостройки и «вторичку»? Как чувствует себя рынок коммерческой недвижимости? Об этом – в нашем материале.
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КонсультантПлюс: изменения в бухгалтерском и бюджетном учете организаций госсектора [13.07.2018]В этом году Минфин России внес многочисленные изменения во все приказы, утверждающие планы счетов и инструкции по учету для бюджетных организаций. Эти изменения связаны с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. Нововведения должны применяться при формировании учетной политики и показателей учета с 2018 года.
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Бухгалтерский баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31 декабря 2017 г [13.07.2018]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [13.07.2018]
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Это не «Меркурий». Слата рассказала о новой системе учета товародвиженияКуда исчез хлеб? Иркутский хлебозавод прокомментировал отсутствие хлеба на полках «Слаты»«Слата»: перебои в поставке продуктов связаны с переходом торговой сети на новую систему учета
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Ипотека с брокером: удобнее и дешевле [12.07.2018]Чтобы получить ипотеку, заемщику приходится потрудиться: собрать массу документов, доказать платежеспособность, обойти не один банк в поисках выгодных условий. Но есть специалисты, способные взять на себя львиную долю всех этих забот. Кто такой ипотечный брокер и зачем нужны его услуги? Об этом рассказывает Наталья Дроняева, ипотечный брокер АН Century 21 «Недвижимость мира».
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Как изменить формат недвижимости и выиграть в ликвидности [12.07.2018]Если рассматривать недвижимость как объект инвестиций, рано или поздно встанет вопрос либо её выгодной продажи, либо эффективного управления. О том, как управлять «недвижимостью для жизни», а также о том, как с помощью изменения формата можно повысить ликвидность привычных объектов, нам рассказывает Дмитрий Щербаков, руководитель агентства недвижимости «Слобода».
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Больше чем строительство [12.07.2018]Все чаще мы слышим понятие «девелопер». Оно сложно для понимания, ведь каждый вкладывает в него свой смысл. И все же, что оно значит? Об этом рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.
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Залоговая недвижимость: пока одни боятся, другие покупают и выигрывают [11.07.2018]Знаете ли вы, что при покупке недвижимости можно существенно сэкономить? По словам Юлии Мальцевой, начальника отдела реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье», стоимость реализуемой залоговой недвижимости может быть ниже рыночной на 20% . О том, как купить объект недвижимости, находящийся в залоге у банка, чего опасаются покупатели и насколько эти опасения оправданы, Юлия рассказала Газете Дело.
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Спецоборудование: от чего зависит «цена вопроса»? [11.07.2018]Стоимость специального оборудования и его монтажа – вопрос непростой. Каждый, кому приходится иметь с этим дело, знает: экономия тут часто оборачивается проблемами и, как следствие, затратами. Есть регламенты и требования контролирующих органов, есть естественное желание, чтобы объект был безопасным и не создавал трудностей с эксплуатацией. Но и переплачивать не хочется! Как быть? О том, что нужно иметь в виду, планируя затраты на спецоборудование, Газете Дело рассказала руководитель компании «РС-Техно» Наталия Домрачева.
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Споры о земле. Скрытые риски долгосрочной аренды [11.07.2018]В практике строительства нередки спорные ситуации, возникающие при долгосрочной аренде земельных участков. Причин для споров может быть много, и, по мнению юриста адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Германа Фролова, существуют правила, несоблюдение которых может привести арендатора к серьезным финансовым потерям. О некоторых из этих правил Герман рассказал Газете Дело.
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Космическая работа. Как «Восток Центру» удалось построить необычную школу за 194 дня [15.06.2018]В пригороде Иркутска скоро начнет работу школа, уже ставшая для области одним из самых знаковых социальных объектов. Несмотря на беспрецедентно жесткие временные рамки и типовой проект, школа в Молодежном получилась уникальной и в плане комфорта, и в плане концепции. Выходит, строить социальные объекты очень быстро и качественно – можно? Что же для этого нужно? Успешный опыт совместной работы анализируют министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, мэр Иркутского района Леонид Фролов и представитель генподрядчика – строительной компании «Восток Центр» Михаил Сигал.
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115 ФЗ о легализации доходов: деятельность банков взяли под контроль [15.06.2018]Закон суров, особенно к тем, кто ищет пути его нарушить. К 115 ФЗ это относится в полной мере. Призванный бороться с легализацией теневых доходов, этот закон позволяет кредитным и некредитным организациям выполнять контрольные функции, а заодно «казнить», добавляя нерадивых клиентов в «черный список», и «миловать» – если клиенту удастся доказать невиновность. На какие законодательные акты можно опереться, чтобы, не стать жертвой формализма? Об этом рассказывает юрист адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.
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Переезд за город без страхов и сомнений [15.06.2018]Чтобы спроектировать и построить по-настоящему комфортный загородный поселок, нужно самому быть жителем пригорода. О том, как личный опыт загородной жизни помогает застройщикам в создании качественного пространства для жизни на природе, рассказывает руководитель компании «Система АМТ» Антон Кондратьев.
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ОАО «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» [15.06.2018]672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 Января, 24 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)
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Инструктаж по охране труда: разъяснения в КонсультантПлюс [15.06.2018]Работодатель обязан обеспечивать проведение инструктажей по охране труда, а работник должен их проходить. Какие виды инструктажей бывают, кому и для каких целей их нужно проводить, подробно рассказано в новом готовом решении в КонсультантПлюс «Какие бывают виды инструктажей по охране труда».
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ОАО «Чунский лесопромышленный комбинат» [15.06.2018]665513, Иркутская обл., Чунский р-н, пгт Чунский, ул. Фрунзе, 15 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс.руб.)