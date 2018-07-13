Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м)

Спецоборудование: от чего зависит «цена вопроса»?

​​​​​​​Стоимость специального оборудования и его монтажа – вопрос непростой. Каждый, кому приходится иметь с этим дело, знает: экономия тут часто оборачивается проблемами и, как следствие, затратами. Есть регламенты и требования контролирующих органов, есть естественное желание, чтобы объект был безопасным и не создавал трудностей с эксплуатацией. Но и переплачивать не хочется! Как быть? О том, что нужно иметь в виду, планируя затраты на спецоборудование, Газете Дело рассказала руководитель компании «РС-Техно» Наталия Домрачева.