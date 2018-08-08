«Хлеба и зрелищ!». ​​​​​​​Как создать кулинарный проект, объединяющий предпринимателей и домохозяек

Семь лет назад кулинарная студия Anetti занимала 60 кв.м в офисном бизнес-центре, а ныне она располагается на 160 кв.м одной из самых модных площадок города – галереи В. Бронштейна. В день открытия в проекте работали три человека, а сейчас – около 20. Как бывшему маркетологу удалось совершить такой прорыв в бизнесе? Почему кулинарные проекты – это не только еда, но и волшебство? Свою историю Газете Дело поведала Анна Логинова, основательница Anetti.

Анна Логинова, основательница Anetti

Фото: Е. Скубиева

Из маркетинга в бизнес

До того, как открыть свое дело, Анна Логинова девять лет проработала специалистом по рекламе в иркутском кинотеатре «Чайка». «Мы ездили на кинорынки в Москву, знакомились со столичными рекламодателями, медийщиками, изучали столичный опыт – вспоминает Анна, – и адаптировали для иркутян свои проекты».

Составляя рекламные предложения для спонсоров, Анна в шапке документов использовала крылатое выражение «Хлеба и зрелищ!». Видимо, уже тогда начали зарождаться предпосылки будущего дела всей её жизни.

Вкусно поесть и интересно провести время любят многие, поэтому Анна решила, что кулинарные мастер-классы – очень перспективная идея для бизнеса, тем более что в Иркутске на тот момент на постоянной основе этим никто не занимался. Опыт работы в «Чайке» оказался кстати – «Организация мероприятий и встречи с большим количеством людей меня закалили», – смеётся владелица Anetti.

Курс "Учимся готовить". Занятие "Супы и заправки".

Фото из архива компании

Всё как дома

Первую локацию для студии – помещение с панорамными окнами в пол на третьем этаже офисного здания, – Анна Логинова нашла недалеко от своего дома, рядом с ТРЦ «Карамель». На обустройство студии ушло три месяца.

«С мебелью и техникой для кухни мне помог мой дядя, у него свой мебельный бизнес. Кстати, все оборудование мы выбрали непрофессиональное, не такое как в ресторане, – поясняет Анна. – Ведь к нам приходят обычные люди, и нам важно, чтобы они дома смогли приготовить то, чему научились у нас».

Команда Анетти на выездном корпоративе.

Фото из архива компании.

«Космическое» название

До открытия оставалось две недели, а у студии всё ещё не было названия. Родственник посоветовал отталкиваться от имени. Анна долго думала над этим и в итоге решила: пусть будет Anneti. Она позвонила Евгению Мурашову, который занимался брендированием проекта, рассказала о своей идее. В ответ получила короткое: «Аня, проверь почту». Открыла, а там от него письмо с предложением назвать студию Anetti.

«Это был какой-то космос! – с восторгом делится предпринимательница. – Мы, не сговариваясь, пришли к одному названию; разница была только в удвоенной букве «t», которая придавала названию особый средиземноморский шарм. В результате на этом варианте и остановились. Придумали слоган: «Учимся. Готовим. Пробуем», раскрывающий суть нашей услуги. Первый анонс звучал так: «Скоро открытие, Аннушка уже пошла за маслом!»

Открытие студии состоялось 31 июля 2011 года. На первый мастер-класс пришло всего три человека, но Анна Логинова была очень рада и этому – старт был дан.

Фото: Е. Скубиева

Кулинария без регалий

На кулинарных мастер-классах в Anetti часто собираются совершенно незнакомые друг с другом люди, но с одной общей целью – научиться готовить что-то вкусное. Когда участники надевают фартуки, происходит волшебство: начальники, домохозяйки, служащие, студенты превращаются в простых любителей вкусной еды. Ничто так не стирает социальные рамки, как совместное приготовление пищи и посиделки за общим столом.

«Однажды перед новым годом компания МТС проводила у нас отчетную пресс-конференцию для СМИ, – вспоминает хозяйка студии Anetti. – Мероприятие завершилось кулинарным мастер-классом. Представляете, важные персоны, деловые мужчины сняли пиджаки, засучили рукава, расслабили галстуки и вместе с журналистами встали за кухонным столом. Готовили тогда ризотто, много шутили, хвастались своими кулинарными достижениями – были обычные парни и девушки, а не топ-менеджеры и журналисты».

Не только еда

Особенность услуг Anetti – в их разнообразии. Здесь и ребенок, и домохозяйка, и управляющий крупной компании найдут что-то интересное для себя.

Необычный детский день рождения.

Фото из архива компании

На занятиях «Малыши кухне» дети выпекают свою первую пиццу или пряники. Для подростков предусмотрен курс «Один дома», на котором они учатся выбирать продукты, готовить из них разные блюда, обращаться с кухонными принадлежностями, а также красиво сервировать стол. Углубленный курс для взрослых «Учимся готовить» охватывает многие направления кулинарии. Кроме того, Anetti регулярно организует и проводит в Иркутске курсы именитых российских и зарубежных кулинаров и кондитеров. Сделать высокую кулинарию доступной широким массам – главная цель проекта.

«Байкальская кухня» для иностранных гостей.

Фото из архива компании

Очень любят проводить в Anetti дни рождения. Дети сами с удовольствием готовят угощение для себя и друзей, а для взрослых именинников это отличная альтернатива походам в ресторан.

Корпоративные мероприятия, тимбилдинг-программы в формате кулинарных мастер-классов – это мощный инструмент сплочения коллектива и необычный вид досуга. Это может быть как праздничная вечеринка или фуршет, так и кулинарный батл или пикник у костра, но неизменно весело, познавательно и очень вкусно!

Anetti доверили организацию корпоративов такие компании, как «Сбербанк», «Золотое время», «Алмаз», «Росгосстрах», «Палп-Норд», Leroy Merlin, Geo, BWC, SMEG, телеканалы «ТНТ» и «Домашний», международные фармацевтические и IT-компании.

Мастер-класс, в среднем, длится около трех часов, за это время все участники успевают приготовить два-три блюда. Стоимость мастер-классов – от 1500 до 3500 руб. с человека, детский – от 1100 до 1500 руб. Корпоратив с фуршетом обойдется в 3500 руб.

Строгий отбор

Сейчас в команде Anetti – семь постоянных работников и более десяти внештатных сотрудников. К подбору персонала Анна Логинова подходит тщательно, потому что студия должна предоставлять только качественные услуги.

«Любого претендента на работу в Anetti мы сначала стажируем на детских мероприятиях или корпоративах в качестве помощника, чтобы он мог понаблюдать работу изнутри. Если я вижу, что человек не растерялся, заинтересовался, мы продолжаем с ним работать. Люди с формальным отношением к делу у нас не задерживаются».

К шеф-повару в Anetti отдельные требования: он должен быть немножко волшебником – соединять в себе профессиональные качества, привлекательную внешность, хорошее чувство юмора, коммуникабельность и обязательно – красивые руки. Анна признается, что найти такого человека очень непросто.

Точка роста

Первоначальные вложения Анна смогла окупить и вывести бизнес на нулевую рентабельность уже через полтора года после открытия студии. Конечно, не всегда всё было гладко. За семь лет случалось многое: Анне приходилось и самой надевать поварской колпак, и получать травмы во время мастер-классов, и адаптироваться к меняющимся реалиям экономики…

«Некоторое переосмысление бизнеса и понимание необходимости расширения пришло в 2014 году, когда у меня родилась дочь Полина, – улыбается предпринимательница. – Ребенок стал для меня новой точкой роста. Я решила, что необходимо двигаться дальше, ведь у меня есть опыт, знания, репутация – то, на что можно опираться, и трудности мне не страшны».

Изменения Анна решила начать со смены помещения, но с поиском не спешила: приглядывалась, приценивалась. Спустя полтора года локация была найдена, и 1 августа 2018 года Anetti открыла свои двери в галерее В. Бронштейна по ул. Октябрьской Революции, 3.

«Если в старой студии на ул. Байкальской было только 60 кв.м, то в новой – уже 160, – не скрывает гордости хозяйка Anetti. – Просторный зал может делиться на две зоны, в каждой из которых будет отдельная рабочая кухонная зона. Мы полностью обновили мебель, кухонную технику, посуду. Установили современный видеопроектор с большим экраном. Кроме того, в студии теперь есть отдельные гардероб и санузел, чего так не хватало на старом месте».

Ближе к бизнесу

По словам Анны, новое пространство очень удобно для проведения бизнес-мероприятий. Залы оснащены всем необходимым для проведения конференций, презентаций, тимбилдингов, корпоративов. Формат кулинарной студии добавит деловым мероприятиям изюминку и сделает их особенно запоминающимися. А благодаря соседству с галереей В. Бронштейна, гости могут не только научиться готовить и вкусно покушать, но и насладиться эстетикой. Ведь галерея – прекрасное культурное пространство, заряжающее вдохновением, а кулинария – самое что ни на есть настоящее искусство. А, как говорил Шостакович, без впечатлений, восторгов, вдохновения, без жизненного опыта – нет творчества.

В гостях у Анетти программа "Поедем, поедим!", НТВ, Анна Логинова с ведущим Джоном Уорреном.

Фото из архива компании

Екатерина Скубиева

Газета Дело