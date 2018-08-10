Задавая тренды загородного домостроения

Проект сети коттеджных поселков «Хрустальный» – квартал таунхаусов Vila на Байкальском тракте – родился из желания компании вывести на рынок совершенно новый, современный продукт. Впоследствии он должен задать тренды загородного домостроения в Иркутске. Как происходило создание новых таунхаусов и в чем их эксклюзивность, рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

Реализовав первый в пригороде Иркутска проект комплексного освоения загородной территории и работая дальше, мы всегда старались быть на шаг впереди – не стоять на месте, совершенствовать свои поселки, выводить на рынок совершенно новые идеи и концепции. Наши традиционные таунхаусы пользуются популярностью – они узнаваемы, люди к ним привыкли, однако мы понимаем, что есть и другие целевые аудитории, которые хотят чего-то большего, чем таунхаус. Это понимание пришло на основе практики и девятилетнего опыта. Так, очень многие люди, переезжающие за город, мечтают о гараже на две машины, о месте для хранения спортивной техники, о сауне. Хотят больше приватности, земельный участок от двух соток, на котором можно сделать бассейн, например.

Имея возможность создать на территории «Хрустального парка» на 14 км. Байкальского тракта что-то новое, мы не могли не воспользоваться ей. Так в микрорайоне появился квартал Vila – совершенно новые таунхаусы от «Хрустального» - с увеличенными земельными участками, гаражами на два автомобиля, с полностью переработанной внутренней эргономикой дома и уникальными фасадами.

Планируя внутреннее пространство дома, мы ориентировались на современные тенденции в дизайне интерьеров – максимально просторные кухни-гостиные с выходом во внутренний двор, гардеробные и постирочные комнаты, просторные санузлы с окнами. Словом, мы глобально переделывали наши планировочные решения. Более того, было решено сдавать таунхаусы в получистовой отделке – с оштукатуренными стенами, теплыми полами и полусухой стяжкой. В этом мы тоже видим тренд – люди сейчас хотят тратить минимум сил, а главное – времени на отделку дома и переезд.

Пересмотрели мы и внешний вид новых таунхаусов. Сегодня на региональном строительном рынке фасады домов очень похожи друг на друга, а нам хотелось уникальности. И мы решили сделать то, что до нас еще никто не делал – фасады из настоящего кирпича ручной формовки, с отделкой японской штукатуркой и фиброцементными панелями. Кирпич цветовой гаммы антрацит изготавливается вручную специально для нас в Подмосковье, а фиброцементные панели и штукатурка едут прямо из Японии. Эти материалы с 50-летней гарантией обеспечивают не только внушительный внешний вид; они обладают высокими техническими показателями – экономят тепло, обладают невероятно высокой износостойкостью и не требуют обслуживания.

Большое внимание мы уделили декоративной подсветке фасадов, освещению и озеленению территории перед домами. Поскольку это будет общая улица, мы решили самостоятельно проработать вопрос посадки газонов, деревьев, кустарников и цветов. Так, перед первым выставочным таунхаусом вскоре появится 25-летняя сосна Нана - это одна из самых благородных пород хвойных деревьев. Совместно с дендрологами мы нашли лиственничные растения, которым можно придавать красивые формы, выбрали кустарники, изгороди из спиреи, курильского чая и барбариса. Все очень необычное, красивое, мы уделяем этому много внимания и сил.

Сейчас, когда у первого таунхауса в квартале Vila уже идут фасадные работы и становится видно, как наш проект воплощается в жизнь, приходит уверенность в том, что мы все сделали правильно – дом выглядит впечатляюще. Строительство идет строго по графику. Уже в следующем году в таунхаусах Vila будут жить люди, а наша компания наверняка продолжит тиражировать этот уникальный проект.

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