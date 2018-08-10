ВТБ в Иркутске на 20% увеличил финансирование малого и среднего бизнеса

Кредитный портфель в сегменте предприятий малого и среднего бизнеса ВТБ в Иркутске по итогам работы в первом полугодии 2018 года вырос на 17%, до 17,7 млрд рублей.

Объем кредитных средств, предоставленных предприятиям региона с начала года, составил 11,1 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них свыше 1 млрд рублей было выдано малому предпринимательству.

Гарантийный портфель ВТБ в Иркутске по итогам первого полугодия 2018 года достиг 5,2 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Рост обусловлен активной поддержкой банком отрасли инфраструктурного строительства, в том числе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Более 80% гарантий, предоставленных в отчетном периоде, направлены в пользу предприятий, занятых в сфере дорожного строительства.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова прокомментировала: «ВТБ ориентирован на содействие развитию бизнеса во всех отраслях экономики нашего региона. Мы предлагаем оптимальные решения задач, в том числе в партнерстве с территориальными финансовыми структурами и органами власти. Все это в совокупности способствует росту наших показателей и укреплению экономического потенциала области».