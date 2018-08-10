Важные напоминания на стартовой странице – новое для бухгалтеров в КонсультантПлюс

На стартовой странице профиля «Бухгалтерия и кадры» в Системе КонсультантПлюс появились напоминания о важных для бухгалтера событиях*. Напоминания помогут не пропустить изменения в законодательстве. Благодаря им бухгалтеры вовремя узнают:

– об изменениях по налогам, взносам, расчетам с работниками;

– о новых формах отчетности;

– о применении онлайн-ккт и многом другом.

По ссылке «Подробнее» доступны необходимые документы и развернутые разъяснения: что, когда и как надо сделать, чтобы учесть изменения в работе.

На напоминания можно также подписаться и получать информацию о самых важных изменениях по электронной почте. Подписчикам будет приходить короткое письмо 1-2 раза в неделю. Из письма можно перейти напрямую в КонсультантПлюс за пояснениями. Стать подписчиком просто: введите адрес в специальном поле внизу стартовой страницы Системы.

Еще одно новшество – ссылки на видеосеминары КонсультантПлюс по теме запроса будут появляться в результатах поиска, и можно будет сразу перейти к просмотру семинара.

Например, по запросу «Налоговые вычеты по НДС» первая в результатах поиска – ссылка на видеосеминар «Вычеты по НДС: теория и практика». В коротком видеоролике (15-20 минут) дается исчерпывающий ответ со ссылками на правовые акты и инструкции, которые можно сразу применять в работе.

Авторами семинаров часто выступают представители министерств и ведомств. Перейти к ним можно по ссылке «Видеосеминары» со стартовой страницы Системы КонсультантПлюс.

Подробнее о новых возможностях в системе КонсультантПлюс можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».

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<*> Напоминания появились в оффлайн-версии Системы, а также доступны пользователям онлайн-версий.