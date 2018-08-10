«Надо бежать как минимум вдвое быстрее». Эксперт рассказал о будущем торговых центров Иркутска

Почему современным торгово-развлекательным центрам, которые не испытывают проблем с заполняемостью, не стоит "почивать на лаврах"? Чего не хватает современным ТРЦ уже сейчас? Какой формат ТРЦ ждёт нас в будущем? О прошлом, настоящем и будущем торгово-развлекательных центров Иркутска на Байкальском саммите недвижимости РГУД рассказал эксперт рынка коммерческой недвижимости – исполнительный директор АН "Тысячелетие" Юрий Винников.

Суровое прошлое

Чтобы понять проблемы торговых центров, которые испытывают сейчас нехватку арендаторов, Юрий Винников предложил участникам обратиться к истории и вспомнить, как зарождался рынок торговой недвижимости в Иркутске.

– В 1976-году в Иркутске был построен «Торговый комплекс», и вплоть до 90-х годов как таковых торговых центров в Иркутске не было. В 90-х годах с развитием «дикой" торговли в областном центре появились такие торговые центры как "Меркурий", "Рублёв", "Иркутский", торговые объекты ГК "Фортуна". Что их объединяло? Эти торговые центры появились на месте бывших заводов, фабрик, промышленных и административных зданий. В настоящее время они сходят со сцены, уступают позиции современным ТРЦ, которые появились буквально 7-8 лет назад. Многие из них не соответствуют современным требованиям, испытывают конкуренцию со стороны более современных ТРЦ, имеют дефицит хороших арендаторов, и, как следствие, покупатели туда уже не ходят.

Светлое настоящее

За последние годы в Иркутске появилось несколько качественных торгово-разлекательных центров. Это "Комсомолл", "Карамель", "Модный квартал", "Джем Молл", "Сильвер Молл".

– Сейчас дела у большинства из них идут хорошо: заполняемость близка к 100%, арендные ставки очень высоки, листинг ожидания достаточно длинный. Есть еще МФЦ "Новый", но по моему мнению, его нельзя отнести к успешным; он выбивается из этого списка: невнятная концепция, постоянная достройка и перестройка влияют на результат.

Кроме того, отдельно я бы отметил открытие "Леруа Мерлен". Его появление привело к тому, что торговые центры стройматериалов сейчас испытывают очень серьезную конкуренцию.

Что отличает современные торговые центры, появившиеся в Иркутске после 2010 года? Во-первых, наличие парковки. Для центра города это очень большой плюс. Во-вторых, эти центры имеют развлекательную составляющую, в-третьих, есть зона фудкорта, и в-четвертых, есть несколько крупных "якорей".

Тревожное будущее

По данным компании Knight Frank, в Иркутске достаточно высокая обеспеченность качественными торговыми площадями: по данному показателю город находится на втором месте в СФО. Это говорит о насыщении рынка торговой недвижимости.

– Несмотря на то, что у современных торговых центров на данный момент нет проблем с заполняемостью, им не следует "почивать на лаврах". Стоит отметить факторы, которые будут учитываться при реконцепции, реновации действующих центров либо повлияют на создание будущих торговых центров.

Во-первых, это демографический фактор. Население России, по прогнозам, будет уменьшаться, в Иркутской области в последние годы население также стабильно сокращается.

Во-вторых, поведенческий фактор. Идет смена поколений. Более экономически активным становится поколение Z со своими особенностями досуга и потребления. Они активно используют для покупок современные технологии, товары заказывают в интернете. И закладывать фундамент изменений стоит начинать уже сегодня.

В-третьих, интернет-торговля растет от года к году, по объемам она перевалила за триллион рублей. За 2018 год, по прогнозам, рост составит еще минимум 20-25%. Этот фактор будет влиять на формат магазинов, представленных в торговых центрах. Магазины могут использоваться как некие шоу-румы.

Человек может прийти, померить, что-то тут же заказать. Тем более доставка сейчас очень сократилась по срокам. Площади выставочных залов будут уменьшаться. В целом, рост интернет-торговли будет приводить к спросу на региональные склады.

Новая реальность

Все эти факторы ведут к тому, что действующие и будущие ТРЦ будут предпринимать новые шаги, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Сейчас, к сожалению, ТРЦ – безликие, не отличаются друга от друга ничем, кроме набора арендаторов.

– Чего не хватает современным ТРЦ? Выделяться можно с помощью интересной архитектуры. В некоторых европейских городах, в Сингапуре, в Астане такие торговые центры уже появились, они сами, как арт-объекты, привлекают гостей города, туристов, самих горожан.

В будущем площади под развлечения и досуг в торговых центрах могут быть увеличены. Кроме кинотеатров, детских центров, будут появляться спортивные, театральные зоны, концертные залы и площадки. И уже они будут выступать ядром для притяжения посетителей.

Моя любимая цитата Льюиса Кэрролла и девиз по жизни – «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Именно так бы сейчас я охарактеризовал ситуацию с торгово-развлекательными центрами.