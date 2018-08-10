Специальные предложения от АН CENTURY 21

Газета Дело
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Специальные предложения от АН CENTURY 2110 августа 2018
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Задавая тренды загородного домостроения [10.08.2018]Проект сети коттеджных поселков «Хрустальный» – квартал таунхаусов Vila на Байкальском тракте – родился из желания компании вывести на рынок совершенно новый, современный продукт. Впоследствии он должен задать тренды загородного домостроения в Иркутске. Как происходило создание новых таунхаусов и в чем их эксклюзивность, рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.
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«Надо бежать как минимум вдвое быстрее». Эксперт рассказал о будущем торговых центров Иркутска [10.08.2018]Почему современным торгово-развлекательным центрам, которые не испытывают проблем с заполняемостью, не стоит "почивать на лаврах"? Чего не хватает современным ТРЦ уже сейчас? Какой формат ТРЦ ждёт нас в будущем? О прошлом, настоящем и будущем торгово-развлекательных центров Иркутска на Байкальском саммите недвижимости РГУД рассказал эксперт рынка коммерческой недвижимости – исполнительный директор АН "Тысячелетие" Юрий Винников.
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Марк Сартан, «Умная школа»: «Школу надо проектировать с конца» [10.08.2018]Одной из тем, обсуждаемых на IV Байкальском саммите РГУД, стала «Умная школа». Этому проекту суждено на практике доказать, как современная школа может стать якорным объектом для развития района и повысить капитализацию расположенного там жилья. О концепции школы будущего, о том, чем и почему она должна отличаться от типовой, привычной нам модели школьного образования, участникам саммита рассказал руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [10.08.2018]
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Иркутский авиационный завод извещает о проведении торгов по продаже имущества 20 августа 2018 г. [10.08.2018]| Лот № 1: г. Иркутск, ул. Муравьева, 2/4 Трансформаторная подстанция ТП 11а | Лот № 2: г. Иркутск, ул. Мира, 16 Трансформаторная подстанция ТП-ГПТУ |
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Внимание! Новые партнеры! Фреш карта! [10.08.2018]
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Важные напоминания на стартовой странице – новое для бухгалтеров в КонсультантПлюс [10.08.2018]На стартовой странице профиля «Бухгалтерия и кадры» в Системе КонсультантПлюс появились напоминания о важных для бухгалтера событиях. Напоминания помогут не пропустить изменения в законодательстве. Благодаря им бухгалтеры вовремя узнают:
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Сбербанк вводит отсрочку уплаты процентов для застройщика [10.08.2018]Согласно вступившим 1 июля в силу поправкам к Федеральному закону 214-ФЗ, в России начат переход на принципиально новые схемы долевого строительства – с применением счетов эскроу для расчетов с покупателями квартир или банковского сопровождения расчетного счета застройщика. В соответствии с утвержденной Правительством РФ дорожной картой, к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30 % от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). А к концу 2020 года – до 95 % ДДУ.
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Дмитрий Щербаков: «Покупатели не хотят вкладывать деньги в нематериальные активы» [09.08.2018]Продать бизнес. Что это значит на самом деле – если иметь в виду не алгоритм подготовки и проведения сделки, а соотношение ожиданий продавца и условий, предлагаемых «рынком покупателя»? Об этом мы побеседовали с Дмитрием Щербаковым, руководителем АН «Слобода».
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Залоговое имущество: продаем правильно [09.08.2018]Кредитование, особенно с залогом недвижимости, всегда связано с серьезными рисками. В сложной финансовой ситуации может оказаться любой человек, и если есть риск невыплат по кредиту – действовать нужно своевременно. Одним из выходов может оказаться продажа залогового объекта. О том, как избежать лишних проблем и правильно провести такую сделку, читателям Газеты Дело рассказывает Юлия Мальцева, начальник отдела реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье».
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Контрафакт: отделить нельзя конфисковать [09.08.2018]Внешнеэкономическая деятельность предполагает неукоснительное следование таможенным правилам и другим нормам, и у предпринимателей нередко возникают проблемы, связанные с признанием товара контрафактом и его конфискацией. Всегда ли есть основания для таких мер? Юрист Адвокатского Бюро "Рябенко и партнеры" Герман Фролов анализирует подобную ситуацию из его практики.
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Если банк отказал в ипотеке… [08.08.2018]По словам заемщиков и риелторов, в последнее время участились случаи, когда банки отказывают в выдаче уже одобренного ранее ипотечного кредита. Сделки срываюся, покупатели объектов теряют задатки, не говоря уже о времени и нервах. Причины при этом банком не объясняются. Как быть в такой ситуации? Об этом мы беседуем с ипотечным брокером агентства недвижимости АН Century 21 «Недвижимость мира» Натальей Дроняевой.
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Иркутская недвижимость в цифрах [13.07.2018]Газета Дело подготовила традиционный обзор основных показателей рынка недвижимости за первое полугодие 2018 года. Каковы объемы ввода жилья в Иркутске и Иркутской области? Почему количество ДДУ в областном центре падает, а в целом по области растет? Как изменились цены на новостройки и «вторичку»? Как чувствует себя рынок коммерческой недвижимости? Об этом – в нашем материале.
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КонсультантПлюс: изменения в бухгалтерском и бюджетном учете организаций госсектора [13.07.2018]В этом году Минфин России внес многочисленные изменения во все приказы, утверждающие планы счетов и инструкции по учету для бюджетных организаций. Эти изменения связаны с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. Нововведения должны применяться при формировании учетной политики и показателей учета с 2018 года.
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Супермаркет "Слата". Новые партнеры по "Фреш карте"! [13.07.2018]
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Бухгалтерский баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31 декабря 2017 г [13.07.2018]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Специальные предложения от CENTURY 21 [13.07.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка. | Уютная 3-комн. квартира ул. Багратиона, 56/4 | Шикарная квартира ул. 30-й Иркутской Дивизии, 55 | Дом для большой семьи! c. Максимовщина