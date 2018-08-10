Специальные предложения от АН CENTURY 21

Сбербанк вводит отсрочку уплаты процентов для застройщика

Согласно вступившим 1 июля в силу поправкам к Федеральному закону 214-ФЗ, в России начат переход на принципиально новые схемы долевого строительства – с применением счетов эскроу для расчетов с покупателями квартир или банковского сопровождения расчетного счета застройщика. В соответствии с утвержденной Правительством РФ дорожной картой, к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30 % от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). А к концу 2020 года – до 95 % ДДУ.