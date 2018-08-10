Иркутский авиационный завод извещает о проведении торгов по продаже имущества 20 августа 2018 г.

КонсультантПлюс: изменения в бухгалтерском и бюджетном учете организаций госсектора

В этом году Минфин России внес многочисленные изменения во все приказы, утверждающие планы счетов и инструкции по учету для бюджетных организаций. Эти изменения связаны с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. Нововведения должны применяться при формировании учетной политики и показателей учета с 2018 года.