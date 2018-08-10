Газета Дело
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании. Бизнес Образование
Иркутский авиационный завод извещает о проведении торгов по продаже имущества 20 августа 2018 г.10 августа 2018
/ Газета Дело /
-
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [10.08.2018]
-
Внимание! Новые партнеры! Фреш карта! [10.08.2018]
-
Специальные предложения от АН CENTURY 21 [10.08.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка. | Помещение для бизнеса, ул. Горького, 27 | Продаем здание, ул.Советская, 58 | Таунхаус с гаражом, мкр. Радужный, 17 |
-
Важные напоминания на стартовой странице – новое для бухгалтеров в КонсультантПлюс [10.08.2018]На стартовой странице профиля «Бухгалтерия и кадры» в Системе КонсультантПлюс появились напоминания о важных для бухгалтера событиях. Напоминания помогут не пропустить изменения в законодательстве. Благодаря им бухгалтеры вовремя узнают:
-
КонсультантПлюс: изменения в бухгалтерском и бюджетном учете организаций госсектора [13.07.2018]В этом году Минфин России внес многочисленные изменения во все приказы, утверждающие планы счетов и инструкции по учету для бюджетных организаций. Эти изменения связаны с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. Нововведения должны применяться при формировании учетной политики и показателей учета с 2018 года.
-
Супермаркет "Слата". Новые партнеры по "Фреш карте"! [13.07.2018]
-
Бухгалтерский баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31 декабря 2017 г [13.07.2018]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)
-
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
-
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.07.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [13.07.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Специальные предложения от CENTURY 21 [13.07.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка. | Уютная 3-комн. квартира ул. Багратиона, 56/4 | Шикарная квартира ул. 30-й Иркутской Дивизии, 55 | Дом для большой семьи! c. Максимовщина
-
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [13.07.2018]
-
ОАО «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» [15.06.2018]672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 Января, 24 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)
-
Инструктаж по охране труда: разъяснения в КонсультантПлюс [15.06.2018]Работодатель обязан обеспечивать проведение инструктажей по охране труда, а работник должен их проходить. Какие виды инструктажей бывают, кому и для каких целей их нужно проводить, подробно рассказано в новом готовом решении в КонсультантПлюс «Какие бывают виды инструктажей по охране труда».
-
ОАО «Чунский лесопромышленный комбинат» [15.06.2018]665513, Иркутская обл., Чунский р-н, пгт Чунский, ул. Фрунзе, 15 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс.руб.)
-
Открытое Акционерное Общество «Сибэкспоцентр» [15.06.2018]664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-А Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (тыс. руб.)
-
Сдаем помещение в центре! г. Иркутск, ул. Российская, 18 [15.06.2018]Первая линия, витринные окна. Рядом офисы, магазины, банки, др. учреждения, остановки, стабильный поток клиентов! Под банк, страховую компанию, медцентр, магазин и др.
-
Коттедж у залива. Иркутская область, 26 км Байкальского тракта, ДНТ Южное [15.06.2018]Дом 220 кв.м, кирпич, большой гараж. Охраняемый поселок, хорошие соседи. Участок 10 сот, сосны, южный теплый склон. Красивый пляж с пирсом.
-
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [15.06.2018]
-
Специальные предложения от CENTURY 21 [15.06.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка. Дом на берегу Ангары! Ангарские хутора. Дом для комфортной жизни! Зеленый берег, ул. Изумрудная. Особняк в тихом красивом месте! Максимовщина