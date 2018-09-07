Все, что нужно для дела. И даже больше

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Какие тарифные планы РКО сегодня предлагает Сбербанк? На что обратить внимание при выборе вида счета, чтобы не только получить удобный инструмент для расчетов, но и извлечь максимум пользы? Как информация из банковских выписок увеличивает шансы на получение максимально выгодного кредита? Об этом и многом другом порталу SIA.RU и газете Дело рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

От «Легкого старта» до «Больших возможностей»

Сегодня для малого бизнеса в Сбербанке действует удобная линейка из пяти пакетов услуг по РКО. Каждый клиент может выбрать для себя подходящий вариант, пользоваться которым именно ему будет выгодно и удобно.

Так, пакет «Легкий старт» создан специально для предпринимателей, которые начинают свое дело, и организаций в стадии зарождения. «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка», благодаря сниженному тарифу на внесение наличных, подойдет тем, кто часто вносит выручку, – например, предприятиям розничной торговли. Пакет услуг «Активные расчеты» создан для организаций, которые отправляют много платежей. Этот пакет позволяет перенести неиспользованный лимит платежей на следующий месяц. Пакет «Большие возможности» идеален для организаций с высокой транзакционной активностью, которые проводят максимум операций по счету.

«Нам важно предоставлять клиентам услуги, максимально соответствующие их ожиданиям, - говорит Александр Абрамкин.- Линейка тарифных планов по расчетным счетам была предложена банком на основе анализа поведенческой модели более 1,8 млн клиентов Сбербанка - представителей малого бизнеса. Разрабатывая линейку, мы пересмотрели и ценовой подход, чтобы сделать обслуживание бизнеса максимально доступным. Всегда бесплатным является пакет услуг «Легкий старт». Для владельцев пакета «Удачный сезон» цена не превысит 505 рублей, а пакета «Хорошая выручка» - 1050 рублей. Пакет «Большие возможности» подороже, но благодаря ему предприниматели могут сэкономить на РКО в два раза по сравнению со стандартными тарифами».

Три шага для открытия счета

Сбербанк добился максимального упрощения процесса открытия расчетного счета. При этом наши новые клиенты первоначально могут обойтись без прямого обращения в офис банка. Начать нужно с официального сайта банка. Пользуясь специальным сервисом подбора, можно выбрать из пяти предлагаемых тарифов наиболее подходящий. Для этого следует ответить на три вопроса: о количестве планируемых платежей, суммах пополнения и снятия со счета в месяц. Затем здесь же на сайте заполнить анкету, прикрепить нужные документы, и уже через пять минут после направления заявки на руках будут реквизиты расчетного счета. В течение 30 календарных дней с момента резервирования счёта в выбранное отделение банка необходимо передать пакет документов для подтверждения данных и подключения полного доступа к перечню услуг - интернет-банкинг, самоинкассация и т.д.

«Предприниматели дистанционно открывают в нашем банке уже свыше 90 процентов новых расчетных счетов. Это говорит о том, что сервисом удобно пользоваться, он понятен и прост. Открыть счет в Сбербанке можно за 10 минут, сделав несколько кликов в интернете. И им можно пользоваться для расчетов с контрагентами, указать при заполнении договоров или при оформлении документов для участия в конкурсе», - отмечает Александр Абрамкин.

Полезные бонусы при открытии счета

С 2018 года Сбербанком реализуется новая программа развития, основанная на предоставлении клиентам комплекса сопутствующих услуг. Банк называет такой подход экосистемой. То есть, кроме банковской услуги финансовая организация предлагает клиенту целый перечень полезных финансовых и нефинансовых сервисов, в том числе от дочерних компаний и партнёров банка.

Например, при открытии того же расчетного счета банк предлагает помощь в продвижении бизнеса клиента. Можно стать обладателем суммы до 100 тысяч рублей на первую кампанию интернет-рекламы на таких площадках как Яндекс, ВКонтакте, myTarget, а также получить 30 дней размещения вакансии и 7 дней доступа к базе резюме в подарок на hh.ru.

Также, зарезервировав расчетный счет на сайте банка, клиенты в Иркутске могут воспользоваться услугой выездного клиентского менеджера, который приедет на место ведения бизнеса, проконсультирует по всем продуктам и сервисам Сбербанка. Данная услуга востребована у более чем 35% клиентов банка и будет тиражироваться на регионы.

И конечно, открывая расчетный счет, предприниматель получает возможность пользоваться интернет-банком, который доступен на ПК, в мобильном телефоне, а также современных гаджетах, например, часах. Интернет-банк – это не только актуальная информация об остатках на счетах, статусе платежей, истории операций, выписки и отчеты, но и электронный документооборот и проверка контрагентов на благонадежность, выпуск и управление лимитами бизнес-карт, собственная система мониторинга и предотвращения мошеннических действий. В Сбербанк Бизнес Онлайн легко можно оформить зарплатный проект, подключить облачный сервис для ведения бухгалтерии или воспользоваться конструктором сайтов от Сбербанка, чтобы начать продавать свои товары в сети.

Кроме того, с марта этого года клиенты Сбербанка получили возможность оформления кредитных заявок через интернет-банк. Алгоритм заполнения заявки прост: клиент выбирает срок, сумму и цель кредитования. При этом для удобства предусмотрено автоматическое заполнение шаблонов анкет по информации, взятой с сайта ИФНС: нужно только проверить верность данных, распечатать документ, подписать и подгрузить к кредитной заявке. По данной технологии только за последние полгода Байкальский банк уже принял свыше 3800 заявок на кредиты от бизнеса.

«Одна из главных задач развития Сбербанка – превращение в универсальную технологическую компанию и построение экосистемы услуг. Банк создает технологическую платформу, с помощью которой концентрирует вокруг себя производителей товаров и услуг и формирует для своих клиентов лучшие предложения по различным направлениям. Банк уже предоставляет клиентам образовательные услуги, услуги дистанционного юриста, высокоуровневое обслуживание и консалтинг внешнеэкономической деятельности, валютного контроля и прочие сервисы», - комментирует Александр Абрамкин.

Доступ к кредитным продуктам

Активный расчетный счет в Сбербанке – это еще и возможность для получения предодобренного кредита, Smart-кредита. Банк автоматически осуществляет анализ деятельности компании по проведенным операциям за последние 12 месяцев. Если результат говорит о платежеспособности клиента, банк формирует для него кредитное предложение - направляет смс-сообщение о сумме кредита, процентной ставке и сроке. Если предложение клиенту интересно, он обращается в офис для оформления и подписания кредитного договора. С момента подачи заявки до получения денежных средств уходит в среднем 8 рабочих часов.

В сегменте малого бизнеса только Байкальским банком сформировано более 11 тысяч таких предодобренных предложений, выдано кредитов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

«В части кредитования малого бизнеса Smart-кредитование продолжает набирать обороты. В рамках программы мы имеем возможность формировать предодобренные предложения и предугадывать потребности наших клиентов в кредитовании. Такие адресные предложения позволяют клиентам экономить время и способствуют развитию их бизнеса», - подытоживает Александр Абрамкин.