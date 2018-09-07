Виктор Захаров, «Сервико»: «Каждый день должен приносить что-то новое, большее, лучшее»

Четверть века на рынке – таким «стажем» может похвастаться далеко не каждый бизнес. «Сервико» – может. Крупнейшая дистрибьюторская и логистическая компания Сибири, сегодня она развивает и другие направления. Зачем компания строит первый "Доходный дом" в Иркутске и развивает сеть магазинов у дома? Почему «Сервико» поддерживает хоккейный клуб и команду КВН? Как компании удается расти на 10% в год вопреки кризису? И почему этого мало? Об этом Газете Дело рассказал директор «Сервико» Виктор Захаров.

От дистрибуции к логистике

«Сервико» стала крупнейшей дистрибьюторской и логистической компанией Сибири. В интервью Газете Дело в 2012 году вы говорили, что планируете перейти от дистрибуции к «чистой» логистике. Переход не состоялся?

– Процесс идет. Все зависит не только от нас, но и от того, как развивается рынок. Сегодня мы понимаем, что к «чистой» логистике не перейти – дистрибуция все равно останется, просто доля ее продолжит сокращаться. Соотношение логистики и дистрибуции в бизнесе «Сервико», конечно, сильно изменилось за эти шесть лет.

Можете сказать в процентах?

– «Чистой» дистрибуции – когда ты сам занимаешься реализацией, развитием, продвижением товара – наверное, процентов 50 осталось, если смотреть в денежном выражении. Остальные 50 – гибрид дистрибуции и логистики, где мы больше занимаемся вторым.

То есть логистика сильно выросла за эти годы?

– Да, конечно, раза в три-четыре, была 10-15%, стала 50%.

Территория охвата «Сервико» – Иркутская область, Бурятия, Забайкальский и Красноярский край. Расширяться планируете?

– Буквально с ноября мы запускаем еще два региона – Хакасию и Тыву.

Как принимается решение о выходе в тот или иной регион?

– Мы идем туда, где наши услуги востребованы. Если производитель говорит: вы нам нужны в этом регионе, мы готовы пользоваться вашими услугами – мы идем навстречу, если нам позволяют ресурсы.

– Сначала мы действительно больше работали с пивом и алкогольными напитками, а сейчас линейка гораздо шире. Мы у себя в холдинге делим все товары на лицензионные и нелицензионные. К первым относится крепкий алкоголь. На него сейчас приходится 30-35% оборота компании. Остальные 65-70% – это наполовину пиво, наполовину – продукты и бытовая химия.

Дальнейшая диверсификация будет?

– Пока планируем развивать новое для нас направление non-food, мы его полтора года назад запустили, и видим в нем перспективы.

Но долю по алкоголю будем сохранять. Сейчас из всего продаваемого в регионе крепкого алкоголя на «Сервико» приходится до 70-80%. Это связано с тем, что это лицензионный вид деятельности, он очень строго регламентирован государством, и конкуренция здесь немного меньше.

Да, это наша сильная сторона. У нас получается работать с ЕГАИС, с лицензиями, с акцизным товаром. Это огромная структура, много регламентов, которые надо соблюдать. Шаг вправо, шаг влево – лишение лицензии. Зайти в этот рынок с нуля сегодня очень сложно.

Какие основные тренды задают тон в современной логистике и дистрибуции? Что изменилось за эти шесть лет на рынке?

– Дистрибуция уходит в традиционные каналы, а сетевые – снижаются.

Сетям не удалось захватить рынок?

– Того развития федеральных сетей, которого я ожидал в 2012 году, не произошло. В связи с общей экономической ситуацией в России, в связи с оттоком населения из Сибири федералам здесь трудно. Они заходят сюда, но не в тех масштабах, которые планировались, потому что ресурсов не хватает, покупательная способность населения упала. Экономическая модель не позволяет им сюда идти – есть другие регионы, в которых работать более выгодно и интересно. Если экономическая ситуация в дальнейшем не изменится, этот тренд сохранится. Локальные сети при этом активно развиваются.

А традиционная розница?

– Она, конечно, снизилась, но не так, как если бы зашли федеральные сети. Кстати, на западе, в Европе и Америке – обратный тренд. Альтернативные каналы продаж снова стали развиваться, в США, например, традиционные каналы забрали обратно у транснациональных сетей до 5% рынка. Население устало от сетей, от одного и того же ассортимента по всей стране – и уходит в альтернативные каналы. Думаю, и до нас этот процесс дойдет, лет через 30.

Логистики без людей не бывает

С кем у вас сейчас более жесткая конкуренция? С федеральными игроками?

– По транспортному направлению мы и сами уже федеральная компания. «Сервико-авто» сегодня входит в десятку крупнейших автоперевозчиков России, осуществляет перевозки по всей стране, возит товары за границу, имеет международные лицензии.

Конкурировать с федеральными компаниями, если ты локальный игрок, практически невозможно. Все укрупняется – и в мире, и в России. Чтобы быстро развиваться, надо быть крупным. Здесь маленький частный бизнес – миф. Он нужен, но не в логистике, не в ритейле, не в девелопменте. Маленькие тут не смогут работать, крупные их все равно поглотят.

Не секрет, что сейчас компании растут за счет технологического лидерства. Вы ощущаете этот тренд? Что предпринимаете в этом направлении?

– Чтобы внедрять качественные технологии, надо иметь большие деньги. Большие деньги могут быть только у крупных компаний. Мы внедряем много того, что касается логистики. Если сравнить наши склады семи-десятилетней давности с тем, что мы имеем сейчас, то, во-первых, мы квадратные метры расширили, а во-вторых, технологии на наших складах стали совсем другими. И техника другая, несколько лет назад такой не было. Она очень высокотехнологичная и очень дорогая, но у нас есть возможность ее покупать.

Вы можете представить себе логистику без людей? К примеру, у Германа Грефа решения по банковским кредитам в 50-70% случаев принимаются в автоматическом режиме, и роботизация позволила Сбербанку существенно удешевить процесс. В вашем бизнесе такое возможно?

– Без людей логистика невозможна. Например, один водитель может везти 20 тонн груза. Как бы ты ни хотел, 25 не увезешь, существуют нормативы, вес оси, длина автопоезда… То есть с ростом объема перевозок растет и число водителей. Конечно, в других процессах мы стремимся к оптимизации, внедряем автоматизацию планирования маршрутов, мобильные рабочие места, GPS мониторинги торговых представителей. Тот же температурный режим или скорость движения автомобилей – не вручную «снимаются», а автоматом. Это позволяет сокращать обслуживающий персонал. Если раньше один техник у нас обслуживал десять машин, то сегодня – двадцать.

От санкций до «Платона»

C 2013 года обороты «Сервико» выросли более чем в 1,5 раза, с 16 до 26 млрд рублей. Это было трудно? Санкции, кризис, «Платон»… Как на вашей деятельности сказываются экономические реалии?

– Мы не создали отдельный мир вокруг себя (улыбается). Мы живем в той же экономике, что и каждая компания, каждый человек в России. Санкции, которые есть, конечно, действуют на бизнес, пусть и косвенно.

Вот, например, валюта выросла, рубль стал вдвое слабее. Если пять лет назад полуприцеп с тягачом стоил 5 миллионов рублей, то сегодня – 10 миллионов.

На Камазы надо переходить?

– Я вас уверяю, Камаз сейчас стоит не намного дешевле, чем грузовик MAN или IVECO. Очень много импортных комплектующих. При этом сервисная служба Камаза гораздо слабее, гораздо менее распространена. Эксплуатировать такую технику труднее.

То есть вы покупаете в основном импортную технику?

– Только импортную.

Сколько сейчас машин у вас в автопарке?

– Всего 800, из них 550 – это дистрибуция и логистика, доставка товаров по магазинам, а 250 – это парк транспортной компании «Сервико-авто», которая занимается большегрузными перевозками. Автопарк постоянно растет, в среднем на 20% ежегодно.

Как вам «Платон»? Платежи, введенные с ноября 2015 года, привели к улучшению дорог?

– Федеральные дороги однозначно стали лучше, надо быть объективным. Связано это с «Платоном» или нет, это уже другой вопрос.

А на стоимость перевозок «Платон» повлиял?

– Конечно, повлиял! И на конечную стоимость продуктов в магазине тоже. Пусть хоть на копейку, но повлиял. Иногда мне говорят, что это не страшно – «копейка». Но все эти «копейки» собираются в «рубль»: то «Платон», то транспортный налог, то бензин, то еще что-то…

Учитывая все эти негативные факторы на протяжении пяти лет – как удается расти на 10% каждый год? Этого достаточно?

– Мы же в рублях растем. В рублях мы выросли, да, а в валюте стали зарабатывать меньше.

Диверсификация и «Раисы»

«Сервико» – это больше, чем логистическая, дистрибьюторская, транспортная компания. У вас еще несколько параллельных бизнесов. К примеру, вы занимаетесь девелопментом. Деловой центр Silver уже работает, новый проект «Доходный дом» только стартовал. Зачем вам все это?

– Интересно попробовать. Дистрибуция и логистика – это система, то, над чем мы постоянно работаем и чему уделяем основное время. А недвижимость, девелопмент – сопутствующее. Например, 130 квартал: нас туда пригласили, и мне приятно, что компания «Сервико» вошла в число инвесторов и учредителей фонда «Иркутская слобода». Мы вложили деньги, построили несколько объектов, которые сегодня успешно сдаем в аренду.

Что касается бизнес-центра Silver, то еще в 1996 году получилось взять в аренду этот участок под автостоянку. Потом стало понятно, что земля не должна простаивать, иначе ее могут забрать. Терять участок не хотелось – мы построили этот объект и пригласили арендаторов, запустили свои проекты, например, автомоечный комплекс с рестораном Cooper. Этой зимой планируем возвести еще один этаж, потому что все действующие площади уже сданы.

А «Доходный дом»?

– Для меня этот проект – испытание, получится или нет. Мне интересно создать какой-то новый для современного Иркутска бизнес. Заработать можно только там, где ты что-то делаешь первым.

Что представляет собой «Доходный дом»? Для кого он?

– Это комплекс на 150 квартир в центре города, с двумя этажами парковки, с тренажерным залом, бассейном, саунами, магазином, общепитом, прачечными. Это не социальное жилье, основная аудитория – командировочные, студенты с достаточным доходом, семьи.

Консьерж-служба, охрана, ремонт квартиры, временная прописка, договоры, безналичные платежи, налоги – это совершенно другой уровень арендного жилья. Тысячи квартир сдаются в Иркутске, но такой услуги нет. Я уверен: когда она появится (а мы запустим проект в 2020 году), люди это оценят.

О других бизнесах. Зонтичная сеть ООО «Алмаз» создана вами для сохранения рынка сбыта. А в чем задача магазинов «Брусничка»? Занять нишу «магазинов у дома»? Ритейлеры утверждают, что время этого формата еще не пришло. «Брусничка» опровергает эти утверждения?

– Время «магазинов у дома» придет. На западе, как я уже говорил, есть эта тенденция. Нам пока с этим форматом не сложно: конкуренции в городе практически нет, только с отдельно стоящими магазинами. А вот если сюда зайдут федералы с этим форматом, то конкуренция, конечно, будет глобальная – мы на этот счет иллюзий не питаем.

Продадите?

– Возможно, продадим.

И все-таки: цель параллельных бизнесов – диверсификация? Или предпринимательский адреналин?

– И то и то. И еще это способ отвлечься. По основному направлению работаешь каждый день, изменения видишь, может, за год, за два, за пять. А ежедневных изменений не замечаешь, проблемы, процессы одни и те же. И другие проекты позволяют переключиться. Поговоришь, например, с дизайнером по «Доходному дому» – и возвращаешься к основному бизнесу совершенно другим. Становится интересно. От хоккея, кстати [Виктор Захаров – президент клуба «Байкал-Энергия», прим. ред.] – такой же эффект.

Кстати о хоккее. Говорят, чтобы увеличить шансы устроиться в «Сервико», надо заниматься спортом. Это правда?

– Это шутка, конечно. Но мне очень нравятся люди, которым что-то интересно кроме работы. Не обязательно спорт. Кому-то нравится петь, кто-то любит автогонки, кто-то занимается волонтерством, кто-то детям помогает. Но должен быть у человека какой-то интерес. Люди, которым все безразлично, и к работе будут относиться так же.

Сами вы, судя по всему, больше спортом увлекаетесь?

– Да, футбол, хоккей с мячом. Мне вообще любой командный спорт нравится.

Интеллектуально-юмористический – тоже? Зачем вы поддерживаете команду КВН «Раисы»?



– Мне это интересно, хобби, можно сказать. К тому же благодаря нашей поддержке команды КВН о «Сервико» узнают на федеральном уровне. Это спонсорство, как и наша поддержка «Байкал-Энергии», очень нам помогает в развитии. Появляются полезные связи и новые возможности. Это важно и для области, потому что поднимает её престиж, и для меня лично. Основное финансирование хоккейного клуба осуществляет «Иркутскэнерго», но ведь деньги – это не всё, без души они не работают.

Время зрелости и новых целей

Компании в этом году 25 лет. Как бы вы охарактеризовали этот этап ее жизненного цикла? Зрелость? Пик развития?

– Зрелость. Я надеюсь, что пика не будет, пика не должно быть. Мы строим компанию, которая и через 40 лет, и без нас будет работать.

А какие точки роста видите?

– В первую очередь это все-таки транспортная компания. Дистрибьюторский бизнес тоже не сбрасываю со счетов. Происходит глобализация, маленькие компании не выдерживают. Потребление через дистрибьюторский бизнес снижается, но компании растут. Производителям нужны крупные дистрибьюторы, качественные процессы и технологии. Малый бизнес этого просто не потянет. Скажем, если ты покупаешь программное обеспечение – то оно стоит миллионы. Для нас это не проблема, а для маленькой компании – затраты, и большие.

Есть ли в «Сервико» сотрудники, которые работают с самого основания компании?

– Есть один человек.

Вы?

– Нет (смеется), тогда двое. Наш главный бухгалтер Сиразитдинова Галина Викторовна с нами с самого первого дня существования компании. Когда-то в компании было три человека, сегодня штат – 5 тысяч, а всего за годы работы через компанию прошло больше 34 тысяч человек. И я очень благодарен всем этим людям.

Какие планы на следующую четверть века? Есть ли какая-то мечта, цель?

– Сложно прогнозировать. 25 лет назад, например, у меня не было мечты создать ту компанию, которая есть сегодня. Проще были цели – например, достойную жизнь семье обеспечить. Сейчас и ценности другие, и задачи. Хочется, чтобы компания росла, чтобы новые территории появлялись, чтобы проект «Доходного дома» удался, чтобы автопарк «Сервико-авто» в течение пяти лет вырос до 700-800 машин, и компания вошла в число 5-7 крупнейших в России по перевозкам…

Сегодня вы довольны своим жизненным путем, результатами?

– Да, но это не говорит о том, что надо сесть и успокоиться. Я рад тому, что происходит сегодня, но если завтра будет происходить то же самое, я буду уже недоволен. Каждый день должен приносить что-то новое, большее, лучшее.