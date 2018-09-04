Андрей Березной: «Интернет без ограничений от МТС может быть бесплатным»

Андрей Березной, директор иркутского филиала МТС:

«Наши абоненты чаще выходят в интернет именно с мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Быть всегда в сети – на работе, на отдыхе за городом, где угодно – стало даже не привычкой, а потребностью. В частности, трафик на соцсети с фото, видео и онлайн-трансляциями по сравнению с прошлым годом увеличился в 2,5 раза. С новым безлимитным тарифом МТС считать скачанные гигабайты и экономить на трафике не нужно. Качество и скорость мобильного интернета при этом не пострадают. Это стало возможным потому, что уже несколько лет подряд МТС делает упор на строительство новых базовых станций стандарта LTE и модернизацию уже существующих. В этом году станций МТС четвертого поколения, обеспечивающих скоростной мобильный интернет, в нашем регионе стало на полторы сотни больше».

«Тарифище» МТС с безлимитным интернетом: условия, стоимость, возможности

Новое предложение от МТС не зря получило название «Тарифище»: мобильный интернет в любом объеме, настраиваемые пакеты минут и SMS, домашние условия в сети МТС по всей России. И за все это можно даже не платить.

Бесконечный интернет

Качать можно, сколько хотите или сколько сможете. Но есть одно «но»: МТС оставляет за собой право ограничивать трафик, который создают торренты.

«Тарифище» – только для смартфонов и планшетов

В модемах и роутерах SIM-карта с этим тарифом не встанет. Превратить свой смартфон в роутер, раздавая с него Wi-Fi, тоже не выйдет. «Тарифище» будет безлимитным только для вас и вашего гаджета.

Минуты и SMS

По умолчанию в тариф включено 500 минут и 500 SMS в месяц на любые телефонные номера России. То есть, пока вы не исчерпали эти пакеты, в этом тарифе нет междугородних вызовов. Если вам мало 500 минут и SMS, настройте нужное количество: увеличьте до 800, 1500 или 3000 SMS и минут. Сделать это можно в бесплатном приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте оператора.

Как меняются условия в поездках по России

Для пакетов минут и сообщения – никак. А вот мобильный интернет может быть ограничен по скорости. Когда вы покинете домашний регион, сможете использовать на максимальной скорости 500 МБ в день, после чего до конца календарного дня скорость будет снижена до 128 кбит/сек.

Сколько стоит

Вариант с минимальными пакетами минут и SMS в Иркутской области обойдется 315 рублей в месяц. С увеличением пакетов стоимость возрастает.

800 минут и 800 SMS – 420 рублей;

1500 минут и 1500 SMS – 595 рублей;

3000 минут и 3000 SMS – 945 рублей.

Плата списывается раз в месяц. Если за очередной месяц использования тариф не закончен, но вы решили увеличить пакет минут и SMS, то в этот момент с вашего мобильного счета спишется разница между старой и новой стоимостью тарифа.

Уменьшить размер пакетов в середине месяца тоже можно. Новые условия тарифа начнут действовать по истечении текущего месяца использования тарифа.

Можно вообще не платить

Если оформить банковскую карту «МТС Smart деньги». Совершайте по ней покупки в магазинах, оплачивайте ЖКХ, походы в кафе и т.п. на сумму от 20 тысяч рублей в месяц и ничего не платите за свой «Тарифище».