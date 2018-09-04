Ни денег, ни результата. Лора Кузнецова о том, как не дать соцсетям «проглотить» рекламный бюджет

Когда мы отправляемся в дорогу, мы в деталях представляем себе будущий маршрут – строим дорожную карту. Любой предприниматель знает, что такой подход необходим и в бизнесе, в том числе в маркетинге и SMM продвижении.

Лора Кузнецова, директриса школы Infaбрика, рассказывает о том, что поможет построить стратегию бизнеса в соцсетях и гарантированно прийти к успеху.

– Итак, вы хотите предложить рынку новый товар или услугу. Вы готовы рассказать о нем людям, выбираете маркетинговые инструменты, планируете бюджет на продвижение… и вот тут самое время «притормозить».

Вы уверены, что действительно знаете вашу целевую аудиторию и её ожидания? А само предложение – в самом ли деле оно настолько уникально, чтобы попасть «в десятку»?

Многие до сих пор думают, что, задействовав соцсети как канал продаж, они автоматически добьются успеха. Это не так. При неверной стратегии соцсети, как и любой другой канал, могут поглотить ваш бюджет без всякой отдачи. Стоит ошибиться с определением контент-концепции, текстовым, фото и видео-контентом, таргетировать не на ту аудиторию – и всё – ни денег, ни результата.

Для того чтобы ваше присутствие с соцсетях принесло измеримую пользу, мы предлагаем вам Бизнес-курс «Практический SMM» в школе Infaбрика. В ходе курса вы построите настоящую «дорожную карту» продвижения своего бизнеса (продукта, компании, бренда, проекта) в сети, освоите необходимые технологии и сразу начнете применять их на практике.

Вы научитесь создавать контент, рекламные кампании в соцсетях, поймете, как работает эффективный SMM. Вы будете ориентироваться в мире подрядчиков: дизайнеров, контент-менеджеров, SMM- менеджеров – кому, сколько и за что платить, что спрашивать. Всё это вы сделаете на базе вашего бизнеса. В итоге увеличатся ваши продажи и трафик, появится ясность относительно SMM и стратегии продвижения вашего продукта.

Продолжительность курса: 4,5 недели интенсив + 1 месяц поддержки. Это 10 мастер-классов, 8 индивидуальных встреч, ежедневные онлайн-задания.

После окончания – год консультаций в Infaбрике бесплатно!

Мастер-классы:

1. Направления работы в социальных сетях. Позиционирование. Целевая аудитория.

2. Позиционирование. Контент-концепция.

3. Текстовый контент. Копирайтинг.

4. Особенности визуального восприятия. Создание макетов для рекламных кампаний в соцсетях.

5. Мобилография.

6. Видео-контент.

7. Коммуникации в социальных сетях.

8. Таргетинг. Создание гипотез.

9. Таргетинг. Создание рекламных кампаний.

10. Аналитика. Анализ результатов. Определение дальнейшего плана продвижения

Индивидуальные рекомендации для каждого участника.

Стоимость курса 25 000 руб.

Заполненная анкета и предоплата в размере 10 000 руб. являются подтверждением регистрации на Бизнес-курс школы Infaбрика.

Среди выпускников Infaбрики крупные строительные компании, автодилеры, СМИ, образовательные компании, медицинские центры, рестораны, торговые предприятия и компании из многих других направлений.

Курсы школы Infaбрика в сентябре:

Практический SMM

Блокчейн-курс

«Видео-контент своими руками»

«Я-видеоблогер» - для подростков

«Дорожная карта предпринимателя»

Завуч школы Дарья Гульгонова: +79021771390

Директриса школы Лора Кузнецова: +79149360411

Тел:5-888-47

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