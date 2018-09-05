Реализация залогового имущества: как риелторы помогают продавцам и покупателям

Реализация залогового имущества – дело хлопотное, требующее специальных компетенций и навыков. Именно поэтому банки всё чаще выбирают в качестве партнеров по этому направлению агентства недвижимости. Чем такая совместная работа выгодна банкам и покупателям? Почему, обращаясь к риелторам, и те и другие оказываются в выигрыше? На эти вопросы отвечает начальник отдела по реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье» Юлия Мальцева.

Юлия, реализация залогового имущества долгое время считалась для банков непрофильным направлением. Что-нибудь изменилось? Стало ли больше таких объектов?

– Да, можно сказать, что их стало больше, ведь речь идет не только об ипотечных кредитах, где показатели просрочки достаточно стабильны. В связи с этим у банков становится больше нереализованных активов, что негативно отражается на их показателях в целом. И в этом случае партнерство с риелторами может стать наиболее эффективным решением вопроса и для банков, и для покупателей такой недвижимости.

В чем заключается ваша помощь банкам?

– Обращаясь к нам по вопросу реализации залоговых объектов, банки получают отличную возможность делегировать часть задач, которые действительно являются для них непрофильными. Учитывая загруженность банков, это очень выгодно с точки зрения экономии времени и ресурсов. У нас есть соответствующий опыт, база потенциальных покупателей, наработки в области маркетинга – всё это работает на общий успех. Например, зная особенности каждого объекта, мы можем правильно позиционировать его на рынке. Очень важен и фактор времени.

Что имеется в виду?

– Не ограничиваясь рамками рабочего дня, мы имеем возможность вести переговоры с покупателями и проводить показы тогда, когда это удобно и покупателям, и продавцам. Это очень удобно, особенно если банк находится в одном регионе, а объект в другом.

Это плюс не только для банков, но и для покупателей, и для агентства?

– Конечно, ведь, работая с залоговой недвижимостью, мы имеем возможность предлагать клиентам очень выгодные варианты с существенно сниженной стоимостью.

Сотрудничество с агентством даёт банку возможность расширить круг потенциальных покупателей и клиентов. Покупатели обращаются к нам по разным поводам; при этом они получают возможность приобрести и залоговую недвижимость. Случается так, что покупатель, опасаясь рисков, изначально не рассматривал залоговые объекты, но потом в корне меняет своё отношение. Мы снимаем опасения и помогаем развеять все сомнения. Но риски тут изначально невелики. Ведь объект, который выставляет на продажу банк, уже тщательно проверен, и мы всегда можем запросить у банка любую информацию. Это тоже полезно банкам – мы берем на себя львиную долю работы по организации сделки, включая информирование покупателей об её особенностях. Мы обеспечиваем полное сопровождение сделки, начиная с участия в торгах и заканчивая вручением ключей. В наши дальнейшие планы входит укрепление и налаживание партнёрских отношений с банками. Уже заключено несколько договоров, и мы надеемся на успешное развитие в данном направлении.

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