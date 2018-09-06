Риелтор и застройщик: преимущество совместной работы

Куда обратится человек, желающий продать или купить объект недвижимости? Как правило, в хорошее агентство недвижимости, ведь, помимо продажи или покупки, может понадобиться квалифицированная помощь в оформлении ипотеки, достоверная информация по рынку и юридическое сопровождение. Естественно предположить, что риелторы могут продавать и новостройки. О том, почему выгодно сотрудничество риелторов и застройщиков, рассказывает Роман Семенов, руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира».

– Сотрудничество с профессиональными риелторами может быть очень полезным для застройщиков. В Иркутске эта практика пока не очень распространена, но на западе страны – в Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе – дело обстоит иначе. Там застройщики давно поняли, что риелторы не «лезут в их бизнес», а создают для них дополнительные каналы продаж, во-первых, из покупателей, которые к ним обращаются, а во-вторых, из продавцов, которые реализуют свое вторичное жилье и еще не определились с выбором новой квартиры. Люди очень часто продают «вторичку» с целью добавить денег или взять ипотеку и приобрести новостройку. Бывает и так, что решение купить именно новостройку возникает спонтанно.

Намерения и мнение покупателя могут поменяться буквально за ночь или за несколько часов. Порой клиент начинает с поиска однокомнатной квартиры в Ново-Ленино, а в итоге покупает двухкомнатную в новостройке в Солнечном. На решения покупателя влияют советы риелтора, который успешно закрыл с ним сделку. Если риелтор хорошо сделал свою работу и закрыл сделку по вторичке, то с вероятностью в 50%, а то и больше, его клиент будет и дальше работать с ним – уже по приобретению нового объекта.

Большинство застройщиков по традиции самостоятельно находят продажников, формируют отделы продаж и несут немалые затраты на отработку процессов и содержание штата. А результат не всегда радует, потому что найти хороших специалистов сейчас непросто, а хороших продажников со знанием специфики рынка недвижимости и того труднее. Кроме того, застройщику нужно сформировать маркетинговую стратегию, понять, насколько его предложение соответствует запросам предполагаемого покупателя. Это требует средств и времени. А опытный риелтор, став партнером застройщика, с удовольствием поделится своими знаниями и даже поможет исправить ошибки. У нас есть кейсы, где мы работали с застройщиком, проводили фокус-группы, меняли проект и в итоге получали более привлекательные планировки.

Конечно, нужно считать экономику. Однако при любом раскладе сотрудничество с проверенным профессиональным агентством с хорошей репутацией будет для застройщика выгодным и эффективным, если стороны договорятся по всем аспектам и у риелтора будет вся необходимая информация по объекту. Когда риелтор хорошо знает продукт, особенности района, целевую аудиторию и технические параметры объекта – успех гарантирован.

Подводя итог: застройщик может своими силами организовать продажи и маркетинг и со временем понять, что лучше продается, что хуже. А может нанять профессионалов уже с опытом, с сотрудниками, которые постоянно обучаются, с историей, знанием потребителя и пониманием, чего хотят люди. В этом случае нужный финансовый результат будет получен быстрее.

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