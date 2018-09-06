«Горизонт» событий: сегодня мы продаем не рендеры – мы продаем реальные объекты

Строительный сезон 2018г. в самом разгаре, но уже можно подвести промежуточные итоги. Генеральный директор ООО УК «Система АМТ» и девелопер проекта «Горизонт» Антон Кондратьев поделился информацией о том, какие ключевые задачи удалось решить.

– В начале проекта мы столкнулись с сомнением клиентов по поводу строительства городских сетей до поселка. Мы видим, что вокруг достаточно много примеров, когда заявленная картинка отличается от реальной жизни. Строительство сети для нас было принципиальным делом, центральные городские сети позволяют экономить на коммунальных платежах, повышают комфорт проживания, а самое главное – увеличивают капитализацию дома. В перспективе 5-10 лет дома за городом с центральными сетями будут только расти в цене, а дома с локальными сетями будут терять в стоимости и спросе. А самое важное, что наши клиенты понимают эти процессы и ценят наши усилия.

На сегодняшний день из 3,8 км мы положили 3,2 км сети городской канализации и водопровода и в ближайшее время закончим прокладку сети и подключим поселок к центральным сетям.

При строительстве сети мы получили неожиданный эффект: стали поступать заявки от жителей п. Новая Разводная на подключение к сети. Сами того не ожидая, мы увеличили капитализацию не только нашего поселка, но и окружающей территории.

Вторым важным для нас делом были работы по благоустройству набережной. На сегодняшний день набережная уже обрела свои формы, по ней можно прогуляться, оценить масштаб (1,8 га) и насладиться открывающимся видом.

И самым главным делом было строительство домов: здесь мы не могли подвести наших клиентов. Для нас важно построить дома в срок и именно то, что мы проектировали. И как результат – клиенты, которые с сомнениями заходили в наш проект на старте, начали приводить к нам своих друзей и родственников. У нас есть уже семейные дома и семейные лестничные площадки.

Мы продолжаем держать руку на пульсе событий.

Управляющая компания «Система АМТ»

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