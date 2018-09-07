​​​​​​​MORGANS SIX: чтобы жить как можно дольше

Жилой комплекс MORGANS SIX, построенный в поселке Молодежный, с одной стороны, иркутянам хорошо знаком, а с другой – остается неизвестным и загадочным. Красивые современные здания на закрытой территории привлекают внимание и рождают вопросы: что там внутри? Что такого в этом «жилье для избранных»? Чем отличается жизнь в MORGANS SIX от жизни в любом другом месте? На вопросы Газеты Дело отвечает Сергей Скворцов, учредитель и генеральный директор строительной компании Морганс Сикс.

Сергей Скворцов. фото - А.Федорова

Сергей, в чём суть идеи MORGANS SIX?

– Мы хотели воплотить идею совершенно нового образа жизни. Развитие человечества вступило в новую фазу. Перед людьми открылись новые возможности и горизонты; это отражается и на домостроении. До сих пор многоквартирные дома строились по принципам, где учитывались только конструктив, этажность и минимум благоустройства. Мы уверены, что современный человек должен жить в пространстве, создающем условия для долгой и счастливой жизни. Жилье сегодня – это не просто собственная квартира, а возможность жить так, как хочется; оно должно способствовать долголетию. Именно этого мы хотели, создавая MORGANS SIX. И у нас получилось: мы создали для наших жильцов уникальный по комфорту образ жизни.

Образ жизни от MORGANS SIX? Что же его формирует?

– В основе комфортной жизни, на наш взгляд, четыре принципа. В первую очередь, это экология. Чтобы человек и члены его семьи жили как можно дольше и были здоровы, необходимы чистый воздух, хорошая вода и тишина. Мы учли все экологические риски, характерные для современных мегаполисов, и построили наш жилой комплекс именно здесь – в ближайшем пригороде. Здесь нет смога, который вы можете видеть над городом каждое утро, нет шума от автомобилей – здесь всегда очень тихо и чисто. Вторая важная составляющая долгой и счастливой жизни – эстетика окружающего пространства. Эстетическое наслаждение должно быть принципом организации жилья – всё, что окружает человека дома, должно радовать глаз и рождать хорошее настроение. Мы с вами с детства знаем, что улыбка продлевает жизнь. Третий принцип – безопасность. Круглосуточная охрана, первоклассное видеонаблюдение от компании KENO, дающее возможность прямо на смартфоне увидеть, где сейчас ваш ребенок, пообщаться с соседями или связаться с консьерж-сервисом. Четвертый принцип – сервис, продуманный до мелочей. Наши жильцы полностью избавлены от бытовых забот и неудобств. Вот эти четыре «кита», положенные в основу нашей концепции, и сформировали качественную и современную жилую среду, создающую вокруг человека атмосферу счастья, здоровья и долголетия.

Мы хотели построить нечто передовое, способное заинтересовать людей, предпочитающих всё современное и новаторское. Именно это мы и предлагаем нашим покупателям. Причем, заметьте, это уже полностью готовое жилье. Не надо ждать конца стройки и волноваться, как это бывает при долевом строительстве.

фото из архива компании

Кто автор проекта?

– Проект разработал корейский архитектор Хонки Прак, который входит в топ-200 архитекторов мира. Наш жилой комплекс – уже шестой проект подобного рода для Хонки. Мы приняли его идею, изменив некоторые моменты в соответствии с предпочтениями наших покупателей.

Именно поэтому вы используете принцип свободных планировок при продаже квартир, а не только квартиры «под ключ»?

– Да. Идея покупки жилья с готовыми планировочными и дизайнерскими решениями в России пока только набирает популярность. Но для тех, кому она близка, мы разработали четыре уникальных варианта планировки и оформления квартир, полностью готовых и завершённых, с мебелью, техникой, предметами интерьера.

Сергей Скворцов. фото - А.Федорова

А что в концепции осталось неизменным?

– Всё самое основное. В первую очередь, мы исключили ситуацию, характерную для наших традиционных микрорайонов, когда к вечеру газоны заставлены машинами, и страшно выпустить во двор ребенка. В нашем эстетичном и комфортном внутреннем дворе никогда не будет автомобилей. Там у нас прекрасный фонтан; такого, я уверен, нет ни в одном ЖК в Иркутске. По сути, это кусочек Европы в иркутском пригороде. У нас на территории так красиво, что нет отбоя от желающих провести в MORGANS SIX фотосессию, и мы вынуждены отказывать или соглашаться очень избирательно, чтобы не нарушать покой жильцов.

В части безопасности и сервиса мы тоже использовали мировой опыт. На территорию комплекса не может проникнуть посторонний, работает круглосуточная охрана. Мы понимаем, что наши жильцы – занятые люди, и готовы полностью избавить их от бытовых проблем. С помощью консьерж-сервиса можно заказать уборку, услуги прачечной, заказать еду или продукты, вызвать такси или встретить ребенка со школьного автобуса. Всё, чтобы высвободить время жильцов для отдыха или работы – как в самых современных жилых комплексах мира. Это можно сравнить с сервисом в пятизвездочном отеле, но тут вы дома!

Сергей Скворцов. фото - А.Федорова

Вы изначально рассматривали именно малоэтажное жилье?

– Изначально планировалось жилье не выше пяти этажей. Но архитектор настоял, что оно не должно быть выше четырех, потому что иначе во внутреннем дворе неизбежно ощущение колодца. Но, несмотря на низкую этажность, в двух блок-секциях у нас есть лифты, которые поднимут вас на этаж прямо из паркинга.

В целом же архитектура, эргономика и инженерные системы продуманы до мелочей, и не только снаружи, но и внутри квартиры.

Что вы имеете в виду?

– Мы предлагаем жильцам такую организацию пространства, где не будет ничего, что может помешать. Там предполагается встроенная мебель, минимум углов, много света и пространства. Мы заводим все инженерные коммуникации в расчете на несколько санузлов, вентиляцию, подключение к централизованному серверу «умного дома».

Из чего и как построены дома?

– Мы использовали только натуральные качественные материалы премиум-класса. Такого, уверяю вас, в стандартных многоквартирных домах не применяют. Монолит 200 мм, базальтовый утеплитель 200 мм, самый дорогой керамогранит, только натуральный камень. Мы используем бетон такого качества, что некоторые наши жильцы его даже не штукатурят – закрывают стеклом или лаком и получают дизайн в стиле «лофт». Всё по высшему разряду – чтобы служило и радовало глаз очень долго. У нас установлены уникальные немецкие окна, не пропускающие ни тепло изнутри, ни холод снаружи, ни шум. Благодаря этим окнам в квартирах всегда комфортная температура и даже можно сэкономить на отоплении. Отдельно упомяну о звукоизоляции. В Европе давно поняли, что шум оказывает на здоровье человека крайне негативное влияние. Поэтому мы предусмотрели, чтобы смежных стен между квартирами было как можно меньше, а там, где они есть, использована звукоизоляция повышенного качества. Между этажами тоже специальный звукоизоляционный пирог. Вы никогда не услышите, что происходит у соседей. Шум с улицы благодаря окнам вам тоже не помешает.

фото - А.Федорова

Насколько дорого содержание такого жилья?

– Не дороже, чем в городе. Комплекс отапливается автономно, электрическими котлами, не нужна внешняя горячая вода, мы подводим только холодную. А электричество здесь недорогое. Канализация центральная, вода тоже. Мы специально за свой счет протянули сюда сети, потому что считаем, что вода из скважин и экологичность несовместимы.

Кто отвечает за эксплуатацию комплекса?

– Мы создали специализированную управляющую компанию, чтобы обеспечить качество эксплуатации на всех этапах. Излишне говорить, что дом укомплектован самыми современными инженерными системами, позволяющими не только обеспечить комфорт и безопасность, но и исключить лишние расходы.

Расстояние от города покупателей не смущает?

– Чтобы доехать до нас от кольца в Солнечном, нужно 5-7 минут. Это не расстояние; согласитесь, в городе больше времени уходит. Но здесь можно жить без смога, а значит, без лишнего риска онкологии и других серьзных заболеваний.

Сергей, ваши покупатели, наверное, очень состоятельные люди? Кто они?

– Уровень достатка – не главное, что отличает наших покупателей. В основном, это люди, предпочитающие современность, комфорт и экологию. Многие из них не хотят больше жить в больших домах и меняют формат жизни на более комфортный. Некоторые переезжают в Иркутск из других регионов и получают возможность устроить жизнь по самым высоким стандартам, как на западе. Есть и такие, которые просто любят всё самое передовое – от сервиса до дизайна.

фото - А.Федорова

Но это дорогое жилье?

– Скажу откровенно: мы продаем его дешевле, чем нам бы хотелось (улыбается). Кризис. Есть дорогие квартиры – с улучшенными видовыми характеристиками, с лифтами из паркинга. Есть дешевле, и они по всем остальным параметрам не уступают дорогим. Верхний порог цены кв.м - 110 000 руб. Нижний - 70 000. То есть квартиру в MORGANS SIX можно купить по цене, сопоставимой с новостройкой в хорошем районе города, но полностью готовую. Кроме того, есть ипотека: мы аккредитованы во всех крупных банках, а Сбербанк является нашим партнером. Как видите, возможность жить по стандартам MORGANS SIX сейчас доступна многим.

Приглашаем на экскурсию!

(3952) 99-44-55

www.morgans-six.ru



* Морганс Сикс. Премиум-резиденция