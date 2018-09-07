Управление Капитального Строительства города Иркутска предлагает коммерческие помещения

Газета Дело
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании. Бизнес Образование Мнение эксперта
Управление Капитального Строительства города Иркутска предлагает коммерческие помещения7 сентября 2018
/ Газета Дело /
-
Виктор Захаров, «Сервико»: «Каждый день должен приносить что-то новое, большее, лучшее» [07.09.2018]Четверть века на рынке – таким «стажем» может похвастаться далеко не каждый бизнес. «Сервико» – может. Крупнейшая дистрибьюторская и логистическая компания Сибири, сегодня она развивает и другие направления. Зачем компания строит первый "Доходный дом" в Иркутске и развивает сеть магазинов у дома? Почему «Сервико» поддерживает хоккейный клуб и команду КВН? Как компании удается расти на 10% в год вопреки кризису? И почему этого мало? Об этом Газете Дело рассказал директор «Сервико» Виктор Захаров.
-
MORGANS SIX: чтобы жить как можно дольше [07.09.2018]Жилой комплекс MORGANS SIX, построенный в поселке Молодежный, с одной стороны, иркутянам хорошо знаком, а с другой – остается неизвестным и загадочным. Красивые современные здания на закрытой территории привлекают внимание и рождают вопросы: что там внутри? Что такого в этом «жилье для избранных»? Чем отличается жизнь в MORGANS SIX от жизни в любом другом месте? На вопросы Газеты Дело отвечает Сергей Скворцов, учредитель и генеральный директор строительной компании Морганс Сикс.
-
Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [07.09.2018]Продажа: ул. Маршала Конева, 28. Аренда: ул. Депутатская, 84/1
-
АН Тысячелетие, Сдам помещение, г. Иркутск, ул. 3-го Июля, 130-й квартал [07.09.2018]128 кв. м, 1 этаж, отдельный вход, все коммуникации. Можно использовать под общепит (кафе, бар, кофейня, ресторан).
-
Фрэш-карта Торговой сети Слата. Одна карта – много выгод! [07.09.2018]
-
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [07.09.2018]
-
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует объекты недвижимости в Республике Бурятия и Читинской области [07.09.2018]
-
Больничные: ответы на популярные вопросы [07.09.2018]Как оформить, рассчитать и оплатить больничный, смотрите в новых Готовых решениях, которые включены в систему КонсультантПлюс.
-
-
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
АН Тысячелетие. Продам помещение, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 157 [07.09.2018]1 эт. жил. дома, 167 кв.м, удачно расположено, рядом вход в подъезд. Под магазин, салон красоты, спортклуб, кафе, офис и др.
-
АН Тысячелетие. Сдам помещение, ул. Советская, 96 [07.09.2018]Оживленная трасса, первая линия, рядом остановки, высокий пешеходный трафик. 35.8 кв.м, 1 этаж, отдельный вход, охрана, жалюзи, парковка.
-
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
«Горизонт» событий: сегодня мы продаем не рендеры – мы продаем реальные объекты [06.09.2018]Строительный сезон 2018г. в самом разгаре, но уже можно подвести промежуточные итоги. Генеральный директор ООО УК «Система АМТ» и девелопер проекта «Горизонт» Антон Кондратьев поделился информацией о том, какие ключевые задачи удалось решить.
-
Риелтор и застройщик: преимущество совместной работы [06.09.2018]Куда обратится человек, желающий продать или купить объект недвижимости? Как правило, в хорошее агентство недвижимости, ведь, помимо продажи или покупки, может понадобиться квалифицированная помощь в оформлении ипотеки, достоверная информация по рынку и юридическое сопровождение. Естественно предположить, что риелторы могут продавать и новостройки. О том, почему выгодно сотрудничество риелторов и застройщиков, рассказывает Роман Семенов, руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира».
-
Складская недвижимость: болезни и точки роста [05.09.2018]Ни производство, ни торговля немыслимы сегодня без складских помещений. Как развивается этот сегмент коммерческой недвижимости, где её слабые места и точки роста? Можно ли на ней заработать, и что для этого необходимо? Об этом Газете Дело рассказал Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода»
-
Реализация залогового имущества: как риелторы помогают продавцам и покупателям [05.09.2018]Реализация залогового имущества – дело хлопотное, требующее специальных компетенций и навыков. Именно поэтому банки всё чаще выбирают в качестве партнеров по этому направлению агентства недвижимости. Чем такая совместная работа выгодна банкам и покупателям? Почему, обращаясь к риелторам, и те и другие оказываются в выигрыше? На эти вопросы отвечает начальник отдела по реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье» Юлия Мальцева.
-
Задавая тренды загородного домостроения [10.08.2018]Проект сети коттеджных поселков «Хрустальный» – квартал таунхаусов Vila на Байкальском тракте – родился из желания компании вывести на рынок совершенно новый, современный продукт. Впоследствии он должен задать тренды загородного домостроения в Иркутске. Как происходило создание новых таунхаусов и в чем их эксклюзивность, рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.
-
«Надо бежать как минимум вдвое быстрее». Эксперт рассказал о будущем торговых центров Иркутска [10.08.2018]Почему современным торгово-развлекательным центрам, которые не испытывают проблем с заполняемостью, не стоит "почивать на лаврах"? Чего не хватает современным ТРЦ уже сейчас? Какой формат ТРЦ ждёт нас в будущем? О прошлом, настоящем и будущем торгово-развлекательных центров Иркутска на Байкальском саммите недвижимости РГУД рассказал эксперт рынка коммерческой недвижимости – исполнительный директор АН "Тысячелетие" Юрий Винников.
-
Марк Сартан, «Умная школа»: «Школу надо проектировать с конца» [10.08.2018]Одной из тем, обсуждаемых на IV Байкальском саммите РГУД, стала «Умная школа». Этому проекту суждено на практике доказать, как современная школа может стать якорным объектом для развития района и повысить капитализацию расположенного там жилья. О концепции школы будущего, о том, чем и почему она должна отличаться от типовой, привычной нам модели школьного образования, участникам саммита рассказал руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан.