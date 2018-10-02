ВТБ поддерживает форум «Цифровая экосистема Восточной Сибири»

5 октября 2018 г. в г. Иркутске пройдёт форум «Цифровая экосистема Восточной Сибири: новые финансовые решения и электронные торги». Мероприятие организовано АО «Единая электронная торговая площадка» при поддержке банка ВТБ и участии Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири».

В форуме примут участие представители Правительства Иркутской области, главы муниципалитетов, руководители региональных государственных структур, министерств и ведомств, а также представители бизнеса региона.

Эксперты ВТБ представят в ходе мероприятия банковские возможности и финансовые инструменты для бизнеса. Участники обсудят работу на электронной площадке, новые виды электронных торгов и методы повышения эффективности закупок, а также вопросы организации и осуществления закупочной деятельности.

«Это первое мероприятие такого рода, организованное АО «Единая электронная торговая площадка» при нашей активной поддержке и участии Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», – отмечает руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова. – Уверена, что встреча в таком формате будет полезной для всех сторон. Она позволит участникам обменяться актуальной информацией, поможет развитию новых направлений сотрудничества и откроет новые возможности для бизнеса».