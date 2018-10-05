Почему банкиры с 20-летним стажем уходят из банков и будут представлять в Иркутске крупнейшую российскую инвестиционную компанию

Ставки по депозитам в банках давно далеки от привлекательных. И бизнес, и частные инвесторы ищут альтернативные способы сохранения и преумножения капиталов – в том числе, на фондовом рынке. Факторы надежности и профессионализма являются определяющими при выборе инвесткомпании. По версии Forbes 2017, компанией №1 по управлению активами состоятельных клиентов сегодня является «АТОН». В сентябре в Иркутске открылась инвестиционная компания – официальный партнер «АТОН» в регионе. Учредили компанию банкиры, много лет проработавшие на руководящих должностях в кредитных организациях Владимир Данилов, Людмила Корчинова, Татьяна Панькова, которая и возглавила данный проект. О том, как не потерять и заработать при минимальных рисках, мы поговорили с Татьяной и Владимиром.

Фото: А. Фёдоров

Сделать то, чего просит рынок

Владимир, Татьяна, у вас за плечами – огромный стаж работы в банковском секторе. Что заставило сменить сферу деятельности и прийти в инвестиционный бизнес?

Владимир: Я начал банковскую деятельность в 1998 году и почти 20 лет отработал на руководящих позициях. За это время многое в банковском секторе изменилось. Банки стали современнее, мобильнее, технологичнее. Но в то же время в последние годы людям стало неинтересно приносить свои сбережения в банк, т.к. существенно снизилась доходность по депозитам. Они начали искать другие предложения.

Мы с коллегами решили уйти от традиционного банкинга и объединив свои усилия, опыт, знания, клиентские базы – открыть инвесткомпанию, сделать то, чего давно уже просит рынок. У нас немало клиентов, которые стали друзьями, финансово выросли вместе с нами, заработали капиталы – и у которых сегодня потребность сохранить и преумножить их. Вот им мы и решили помочь.

Татьяна: После валютного кризиса конца 2014 года ставки по депозитам были очень высоки. Клиенты знали: можно без особых усилий в бизнесе получать высокую доходность – госбанки давали 11-12% годовых в рублях. Но затем ключевая ставка стала снижаться, доходность депозитов – вслед за ней. Это дало значительный толчок фондовому рынку: в 2017 году приток средств граждан РФ на брокерские счета превысил более чем в 2 раза аналогичный показатель 2016-го года. По сути, российский капитал постепенно «перемещается» на фондовый рынок. Процесс естественный и во многом повторяющий путь развитых стран. В США или Европе условно «каждая кухарка» имеет немного акций Apple или Coca-Cola. Мы понимаем, что за фондовым рынком будущее. Это первая причина, по которой мы перешли в инвестбизнес.

Фото: А. Фёдоров

Вторая причина в том, что мы понимаем – сегодня мы нужны здесь нашим клиентам. Я проработала в банках 17 лет, и мне везло с учителями. Сама всегда выступала учителем и наставником для своих клиентов. Работая специалистом в валютном подразделении банка, мы прорабатывали каждый внешнеторговый контракт с точки зрения валютного законодательства РФ, с точки зрения международного права и международной банковской практики. Отстаивали права и интересы предприятий/предпринимателей в налоговых, таможенных органах, во взаимодействиях с иностранными банками. По мере продвижения по карьерной лестнице задачи становились серьезнее. Главным моим принципом всегда была и остается защита интересов клиента. Выбор для него оптимального пути принятия решений.

Многие банки сегодня активно развивают private-banking, предлагая клиентам в том числе и инвестиционные продукты. Этого недостаточно?

Татьяна: Здесь все, как и в любой сфере, определяется уровнем, квалификацией специалиста, предлагающего продукт. Зачастую идет навязывание клиентам огромного количества продуктов, на которых банки, управляющие и страховые компании зарабатывают очень немалые деньги. Особенно остро это ощущается в розничном направлении кредитных организаций. В большинстве случаев у банковских сотрудников даже нет знаний и понимания того, куда они ведут своих клиентов. Они «размахивают» доходностью – а если разложить продукт по полочкам, понять, какой стоимости опцион в него зашит, каким будет участие в росте/падении того или иного актива, то становится ясно, что шансов заработать у клиента очень мало. Бывает, везет, но не всем и не всегда.

Фото: А. Фёдоров

Сила в команде

Почему для реализации своих планов, идей вы выбрали компанию «АТОН», решив стать именно ее представителями в Иркутске?

Татьяна: Мы тщательно анализировали рынок. Сегодня «АТОН»– сильнейшая брокерская компания. Сила – в команде. В составе «АТОН» выходцы из бывшей «Тройки Диалог», нам нравятся их подходы.

Например?

Татьяна: Например, специалисты «АТОН» во главу угла ставят сохранение и преумножение капитала клиентов. «Волкам с Уолл-стрит» здесь места нет. Ключевая задача – где-то поступаясь собственными интересами в части большей доходности, выстраивать с клиентами долгосрочные отношения. Безусловно мы должны отталкиваться от риск-профиля клиента: кто-то настроен только на консервативный подход, когда главная цель – сохранить средства. Кто-то готов при наличии консервативного портфеля инвестировать часть с большей перспективой роста. Есть, конечно и те, кто считают, что доходность от биржевых инструментов не должна быть ниже 20%. Но чаще это не наши клиенты, а инвесторы с небольшим капиталом, которые готовы поставить на рулетку все: получить хорошую доходность или проиграть.

Еще очень важный момент в том, что в группе компаний нет кредитной организации. То есть нет кредитного риска в принципе и это дает дополнительную уверенность нашим клиентам. Группа компаний зарабатывает на комиссионном доходе.

«АТОН» позиционируется как компания для состоятельных клиентов. Состоятельные клиенты – это кто? Учитываются ли региональные особенности?

Владимир: Критериев «состоятельности» нет, но есть порог входа. В компании «АТОН» это 10 миллионов рублей. Для регионального рынка порог, конечно, будет скорректирован, в Иркутске будет действовать другая сумма. Сейчас как раз принимается это решение.

Фото: А. Фёдоров

Главное – сохранить

Спрос на инвестпродукты растет на фоне снижения банковских ставок. А если все перевернется и ставки снова пойдут вверх? Спрос будет снижаться?

Татьяна: По собственному опыту скажу, что клиенты, которые однажды начали инвестировать в фондовый рынок уже не отказываются от его инструментов. Они приобретают все новые и новые продукты и стратегии. Это, наверное, процесс приобретения некой финансовой грамотности. Известно, например, что индусы научились инвестировать свои сбережения в украшения. Население России пошло дальше – мы размещаем средства в банковские депозиты и даже диверсифицируем портфель по разным валютам. Фондовый рынок – следующий этап, и начало ему уже положено.

Владимир: Мы думаем, что нас ждет простая конкуренция за клиента, и это нормально. Во всем мире есть и депозитные, и инвестиционные продукты. Просто россияне меньше информированы о возможностях фондового рынка, не до конца разбираются в предложениях инвесткомпаний. Мы будем обучать своих клиентов, объяснять наши продукты, показывать альтернативу банковским вкладам. Первые семинары планируем провести 24-25 октября с участием аналитиков «АТОН».

Конкурировать вам придется не только с банками, но и с другими инвесткомпаниями…

Татьяна: Да, рынок конкурентный, есть сильные игроки, но их немного. Мы уверены, что ниша для нас точно есть.

Владимир: Как правило, инвестиционные компании в регионах работают с частными инвесторами. Мы же планируем работать не только с физическими лицами, но и с юридическими. Решение о создании нашей инвесткомпании, в том числе, продиктовано посылом одной крупной компании региона диверсифицировать банковские депозиты продуктами фондового рынка. Нам поставлена конкретная задача, которую мы уже начали решать.

Что заставило бизнес обратить внимание на фондовый рынок?

Татьяна: Причины те же, что и у клиентов – физических лиц – возможность при более низких рисках получать большую доходность.

Фото: А. Фёдоров

То есть тем компаниям, которые размещают на депозитах свободные деньги под весьма скромные проценты, вы можете предложить более доходные инструменты?

Татьяна: И более надежные. Тем более в текущем моменте, когда над банковским сектором висит «дамоклов меч» применения санкций.

С физлицами работают те же принципы. Люди приходят к нам с целью сохранить капиталы. Для больших капиталов - это основная задача. Частью можно рискнуть, но основное – сохранить.

Инвестиционные предпочтения как-то связаны с возрастом?

Владимир: Конечно. Молодой человек старается заработать, он на острие экономики. Взрослея, человек задумывается о целях семьи: начинает что-то откладывать, инвестировать. В 60 лет активная фаза заканчивается – инвестор боится потерять свой капитал, хочет сохранить его, чтобы продолжать комфортно жить и помогать детям. Он осторожно относится ко всему.

Фото: А. Фёдоров

Когда клиент приходит, вы предлагаете готовые продукты или делаете индивидуальные предложения?

Владимир: Всегда только индивидуальные предложения и только взвешенные решения. Кто-то любит инвестировать «в короткую», кто-то – «в длинную». Важно, чтобы клиент четко понимал, что происходит с его капиталом. Мы всегда работали и будем работать с клиентами честно, открыто и прозрачно.

Татьяна: Мы ориентируемся только на конкретного клиента, его профиль и текущую ситуацию на рынке. Российский финансовый рынок – молодой, российская экономика нестабильна, регулярно переживает девальвацию национальной валюты или геополитическую напряженность.

Конечно, клиенты разные, но всех без исключения состоятельных инвесторов объединяет одно – они остро нуждаются в партнере, которому могут доверять!

ООО "Инвестиционный клуб "А". Официальный партнер "Атон"

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Справка о компании «АТОН»

«АТОН» – старейшая в России независимая инвестиционная группа, работающая на рынке с 1991 года. Компания предоставляет частным, корпоративным, институциональным и международным инвесторам полный спектр услуг на фондовом рынке и рынках капитала. В «АТОНе» открыто 82 000 клиентских счетов, под управлением находится 179 млрд рублей активов. Компания имеет филиалы в 8 регионах, сотрудничает с 51 партнером и представлена в 28 городах России. У «АТОНа» есть свои офисы в Швейцарии, Нидерландах и на Кипре. Компании присвоен международный кредитный рейтинг от агентства Moody’s Investors Service – B2, прогноз «Стабильный». «АТОН» был признан «Инвестиционной компанией года» по версии НАУФОР в 2017 году и «Лучшим брокером для институциональных инвесторов» в 2018. Занял первое место в номинации «Лучшее управление активами для миллионера из России» в рейтинге Forbes 2017, а также получил номинацию «Лучшая инвестиционная компания» премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017.