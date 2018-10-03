«Я бы не стал говорить о начале масштабного кризиса». Евгений Хазеев о том, что делать с рублями и долларами

В середине сентября доллар приблизился к отметке 70, и все вновь заговорили о девальвации рубля. Центробанк впервые с 2014 года повысил ставку. Что делать с рублями, с ценными бумагами, с валютой? Своим мнением с Газетой Дело поделился Евгений Хазеев, партнер «Инвестиционного Бутика».

Евгений, на фоне девальвации национальной валюты встал вопрос «что делать с рублями»? Стоит ли пытаться «запрыгнуть в последний вагон» и покупать валюту? Не поздно?

– Конечно, бежать в банк и покупать валюту по любому курсу не стоит. Необходимо более детально подходить к вопросу. Если вы планируете отдых за рубежом, лучше покупать валюту заранее. С точки зрения инвестирования, оптимальным будет держать часть капитала в рублях, долларах и евро. Как показала ситуация 2014 г., правильной стратегией была покупка просевших акций и облигаций в то время, когда всех охватила паника, и банки закупали информационные табло с трехзначными цифрами курсов валют.

А что делать тем, у кого на руках валюта? Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что пришло время продавать доллары.

– Для тех, у кого есть валюта, после снижения фондового рынка открылись хорошие перспективы для покупки среднесрочных и долгосрочных инструментов с фиксированным доходом в рублях и долларах. Речь о тех, кто купил валюту для инвестирования.

Для краткосрочных спекуляций на валютном рынке удобно использовать сервисы Московской биржи. Для этого надо открыть брокерский счет у надежного брокера (рейтинг брокеров: http://www.ra-national.ru/ru/ratings/invest_companies?type=rating), завести средства через банковский счет и установить торговый терминал. Эта услуга позволяет не зависеть от времени работы банка и высоких комиссий. Часы работы Московской биржи с 10:00 до 23:45 по Москве.

Обычно в кризисные времена советуют инструменты с фиксированной доходностью, такие, например, как облигации. На какие бумаги советуете обратить внимание?

– В текущей ситуации мы своим клиентам рекомендуем облигации федерального займа (ОФЗ), а также акции экспортеров и банков с хорошими дивидендами в 2019 г.

Для среднесрочных инвестиций в рублях стоит рассмотреть государственные рублевые облигации с погашением в 2019 – 2020 г., для портфельных – 2020-2023 г. и более дальние выпуски.

Например, короткие ОФЗ – 24019 с купоном 7,74% и ОФЗ 29011 с купоном 8,02%. Из корпоративных – ВЭБ-001Р-07 с купоном 9,05%. Цены держатся в районе 100% от номинала.

Среднесрочные ОФЗ – 26209 с купоном 7,6%, ОФЗ 29012 с купоном 7,65%, ОФЗ 26211 с купоном 7%. Тут цены 95-100% от номинала.

Можно рассмотреть и долгосрочные ОФЗ – 26225 с купоном7,25%, ОФЗ 26221 с купоном 7,7%. Цены на них оставляют в районе 90-95% от номинала.

Для инвестиций в валюте рекомендую присмотреться к еврооблигациям «Полюс Золото» с купоном5,95% в валюте, к еврооблигациям ВЭБ с купоном 7%, «Группа ТМК» с купоном 6,75% с погашением в 2020 году. Цены на эти облигации – 100-101% от номинала. Минимальный лот для покупки на Московской бирже составляет 1 тыс. долларов.

Кроме того, мы предлагаем клиентам дополнить инвестиционный портфель облигаций рублевыми акциями, такими как Сбербанк, «Сургутнефтегаз», «Северсталь», ГМК «Норильский Никель», «Алроса», «Ленэнерго» и ММК. Мы ожидаем по этим бумагам в 2019 г. высокие дивиденды – более 10%.

Профессионалы используют любую ситуацию, и зачастую кризис дает гораздо больше возможностей заработать. Какая стратегия кажется вам сейчас наиболее выигрышной?

– Я бы не стал говорить о начале масштабного кризиса. Мы оцениваем ситуацию как «возню» вокруг санкций, пошлин и борьбу политических элит перед выборами в конгресс США в ноябре 2018 г. Поэтому сейчас мы предлагаем клиентам диверсификацию активов между валютами, банками и брокерами.

В последнее время к нам часто обращаются за консультацией клиенты Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, клиенты других брокерских компаний. На фоне снижения депозитных ставок они интересуются инвестиционными инструментами и возможностью обслуживаться в нашей компании. Сервис по составлению инвестиционного портфеля не потребует от наших клиентов дополнительных расходов. За подробной консультацией обращайтесь в наш офис.

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